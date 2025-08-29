追加預算案三讀　行政院：636億地方補助款立即撥付

▲立法院長韓國瑜敲槌通過114年度追加預算案。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（29日）三讀通過攸關普發現金、擴大產業支持的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正案，以及攸關地方一般性補助款的114年度追加預算案等。行政院發言人李慧芝表示，行政院會依據立院主決議，依法立即撥付追加的636億元一般性補助款給各地方政府。

立法院會今三讀通過114年度中央政府總預算追加預算，同意追加包含地方一般性補助款、禁伐補償、提升國軍待遇及其他項目，共819億餘元；但包括中選會辦理公投罷免15億、各部會媒宣費4億146萬、文化部預算2.8億等，共計59億餘遭刪除。

行政院發言人李慧芝說，立法院同時通過主決議要求行政院立即撥付追加的636億一般性補助款給各地方政府，政院將依法辦理。

但針對追加預算案遭刪減59億，李慧芝表示，其中包括文化部2.8億元以及中選會為辦理公投等選務工作所提15.4億元，政院對此也感到遺憾。

而對於《中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案》三讀通過，李慧芝指出，行政院卓榮泰院長先前為此特別條例先行拜會立法院韓國瑜院長，而立法院協商期間也先行徵詢行政院意見，在行政院同意下，將特別預算的經費上限提高為600億元，今日三讀未刪減照案通過，行政院特別感謝立法院以民眾最迫切的需求為念，未來會依此特別預算加速災後復原工作，也期望這樣的溝通模式能夠為日後朝野互動的典範。