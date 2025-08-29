高雄女買飲料買到被上銬　怒吼店員「加糖有這麼難嗎」被警壓趴在地

▲女子買飲料買到被上銬，門口大罵「加糖有這麼難嗎」遭警壓制在地。（圖／網友zhi_hao_0205授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄新興區一間冷飲店29日中午發生消費糾紛，一名女客人購買固定甜度的飲料，不滿店員不給客製加糖，在門口跟店員大吵，還高喊「我就是要加糖」、「我要加糖有這麼難嗎」。警方獲報後立刻趕到現場，將女子當場壓制並強制送醫，全案訊後依《社維法》送辦。

網友29日在threads貼出影片，內容可以看見，女客人在一間冷飲店門口對店員大聲咆哮「不要解釋，我就是要加糖啊」，儘管店員試圖解釋，但女客人完全不聽，還說「啊妳到底是要幹嘛啦，我要加糖有這麼難嗎」，讓原PO忍不住笑說「所以要給她加糖嗎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他網友看了影片後紛紛表示，「為什麼買飲料，可以買到被上銬」、「就給他加滿，等到糖尿病，自然就怕」、「不解釋，到時候又在那邊怨怎麼那麼甜」、「其實人家也是為了你好啊」。原PO事後也在留言處補充，貼出女客人被警方壓制的照片，直呼「糖沒加到，加一副銀手鐲」。

轄區警方表示，他們29日中午12點多接獲冷飲店通報有消費糾紛，到場了解後得知是女子購買固定甜度飲品時要求加糖被拒，才衍生口角衝突，經員警協調後，店家同意配合，但女子堅持要店家負責人到場，員警認為女子行為已超過必要程度，有滋擾妨害店家情形，加上女子情緒激動，不願配合回派出所，為避免女子造成自身或他人危害，員警決定當場將對方管束，後由救護車送醫並通知家屬，全案訊後依《社維法》送辦。