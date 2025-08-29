極陰鬼月！出生年「尾數」警訊一次看　這些人出遊注意安全

▲詹惟中點名8個出生年份尾數，在農曆7月要特別注意。（圖／翻攝自詹惟中 就是愛算命臉書）

文／CTWANT

今年農曆7月適逢雙春又遇上閏月，加上8月23日鬼門開當天是24節氣的「處暑」，被視為是「陰氣疊加」的月份。對此，命理師詹惟中點名不同出生年份尾數的人，在感情、健康、人際關係等會遇到挑戰，要特別小心。

根據《三立新聞》報導，詹惟中指出，尾數「3」的人出門洽公或旅遊要注意交通安全，避免因意外受傷；尾數「2」的人要留意身體狀況，若有舊疾最好儘早檢查。尾數「1」的人在交友圈需多加留意，以免誤交損友，甚至因人際牽連惹上麻煩；尾數「0」的人在職場上可能遇到小人或工作不順，要提防流言蜚語。

另外，尾數「9」和「7」的人，要避免疑神疑鬼或過度猜疑，否則恐出現「鬼遮眼」，以致於錯判情勢；尾數「8」與「6」的人，和長輩間的健康與情緒問題可能浮現，要特別注意家中長者的病痛和心理壓力。

尾數「5」的人，要提防身邊最親近的家人或朋友，兄弟姊妹或伴侶間可能因誤會導致摩擦，甚至影響到孩子的學習與表現；尾數「4」的人，夫妻間容易爆發爭執或互相猜疑，感情恐怕會出現裂痕。

詹惟中強調「心正不怕鬼」，提醒民眾不用過度恐慌，關鍵在於保持心境平和，不要被負面情緒綁架，多做善事便能減少不必要的困擾，而遇到壓力時也要適時調整情緒，別因無謂的猜測或過度焦慮讓自己陷入困境，與其盲目恐懼，不如專注在提升自己，保持良好的心態，如此就能安然度過這個月份

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信

