靈鷲山嘉義舉辦音樂會+市集　籌建講堂打造心靈中心

▲▼ 籌建嘉義講堂音樂會11/16熱情登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

靈鷲山嘉義中心將在嘉義大學新民校區國際會議廳舉辦音樂會和特色市集，從一個音符開始，為新講堂籌建揭開序幕。新講堂預計2026年完工，這處歡喜打造讓民眾安住身心、福慧俱增的殊勝道場，未來將成為推廣佛法教育的中心，更為美麗南台灣增添一處莊嚴的人間淨土。





▲靈鷲山嘉義中心11月16日，將舉辦籌建講堂音樂會和特色市集。（靈鷲山佛教教團提供）

願心如海，願力如歌！這一場用音樂串起願力的音樂饗宴，表演卡司超強，包括：鋼琴王子陳冠宇、知名人張秀卿、Tan’a Youth Choir （濁岸迴聲合唱團），還有嘉義響飛直笛合奏團、民俗管弦樂團和嘉義中心志工鼓隊、敦煌舞團表演，邀請知名職場作家吳家德老師擔任主持人，節目精彩可期。市集攤位上的手工點心、香氛小物、佛珠飾品，以歡喜氛圍串聯善緣。市集裡的香氣、舞台上的演出、影片裡的藍圖，所有的感動來自於共同的願望，就是讓嘉義有一座永續的心靈中心。

▲設計初衷是簡約的現代禪空間，用簡明清靜的空間讓人心安歇。（靈鷲山佛教教團提供）

混亂變動不安的年代，安頓身心的所在是無數人心中的渴望。靈鷲山開山住持心道法師的慈悲願行，正是這場音樂會的起點，希望在全球各地成立中心、講堂，讓人人在居住地都有一處學佛、心靈的歸屬；設計初衷是簡約的現代禪空間，用簡明清靜的空間讓人心安歇。外牆的開窗、陽台、屋簷，呼應自然的光線和風向。心要空，才能容納、才能清晰，室內創造一個空的空間，利用挑空光線的設計，把光引到一樓，並延伸向上。

嘉義中心監院寶曜法師說， 《法華經》更記載建寺安僧功德無邊，不僅為了傳承佛法，更關懷眾生慧命。20多年來，一直承租空間共修，陪伴許多人走過學佛的起點，更是讓人生起善念、共修佛法、匯聚善緣的心靈寶地，未來新講堂不僅是一棟建築，更是一份守護嘉義人心靈的承諾，將提供給嘉義人一處全方位身心靈的成長與學習空間，讓更多人找到心靈的家，而嘉義人的熱情護持，就是最美的詮釋。

▲「嘉義響飛直笛合奏團」團員們手持單純美好的直笛樂器，探索浩瀚千古的藝術之美。（靈鷲山佛教教團提供）

一念善心存善財，講堂建設需要每一份力量，透過音樂會舞台上曼妙的舞蹈、悠揚的樂聲、震撼的鼓聲輪番上演，帶給大家不同凡響的感動，為籌建講堂這個夢想加溫，期望大家共襄盛舉啟動涓滴善念，把握願力奉獻、結好緣做善業的機會，累積生生世世善的財富，齊力同心用音樂療癒人心，共振願力成就續佛慧命、布施種福田的學佛寶地，祈願三寶常住、正法弘傳。