地方 地方焦點

番路鄉農會榮獲農金獎特優　金融力與產業力翻轉偏鄉

▲▼ 農金獎特優出爐！番路鄉農會脫穎而出　以金融力與產業力翻轉偏鄉 。（圖／番路鄉農會提供）

▲▼ 農金獎特優出爐！番路鄉農會脫穎而出　以金融力與產業力翻轉偏鄉 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第19屆「農金獎」結果揭曉，番路鄉農會信用部自全國311家設有信用部的農漁會中脫穎而出，榮獲「農業金融偏鄉服務獎特優」。這份殊榮，不僅肯定番路鄉農會在金融服務上的專業與創新，更展現其長年守護農民、深耕地方的決心。

偏鄉地區長者比例高，交通資源有限，金融可近性一直是挑戰。番路鄉農會信用部以「便利、安全、信任」為核心，提供鄉親完整服務，並積極配合政府推動「農業金融機構辦理青年安居購屋優惠貨款」，協助青年築夢安居。
財務成果亦表現亮眼：112年存放款比率為43.42%，113年提升至65.38%，成長幅度達21.97%，充分顯示鄉親對農會的信任與支持。

▲▼ 農金獎特優出爐！番路鄉農會脫穎而出　以金融力與產業力翻轉偏鄉 。（圖／番路鄉農會提供）

除金融服務外，農會更著眼於擴大農產品銷售與加工量能。113年農會購置土地，總面積2265.5坪，並完成特用目的變更，預計於115年起動工興建農產食品加工廠，規劃打造全台規模最大的柿餅生產基地。屆時可有效去化10%至20%的鮮柿產量，並透過契作收購模式提升農民收益，同步設置農村社區小舖及假日農民市集，推動產業六級化發展，兼顧產值提升與地方創生。

在總幹事趙幸芳帶領下，信用部導入ISQM服務品質認證，透過標準化流程與持續檢核，提升同仁專業度與顧客體驗。同時，邀請具金融保險專業背景的退休人士加入志工團隊，協助解說與陪伴，形成獨特的「金融志工文化」，讓服務不僅是交易，更蘊含溫度與信任。

▲▼ 農金獎特優出爐！番路鄉農會脫穎而出　以金融力與產業力翻轉偏鄉 。（圖／番路鄉農會提供）

在硬體改善方面，113年信用部大樓整修時，特別增設無障礙通道與廁所，便利長者與行動不便者；並於阿里山隙頂設置存取款機，使山區居民免於舟車勞頓，即能享有安全便捷的金融服務。

番路鄉農會同時積極投入公益服務，攜手華山基金會推動「寒冬送暖」活動，為獨居長者送上物資與祝福；另亦捐贈農會熱銷的茶燒米菓予安道基金會，分送至各區弱勢民眾，讓受助者在享用美味的同時，也感受到社會的真誠關愛。

趙幸芳表示，這是全體同仁共同努力的成果，也是鄉親長期支持的最佳肯定。我們將秉持『守護農民、服務在地、創新永續』的初心，持續深耕，讓偏鄉金融服務更加穩健長遠。

▲▼ 農金獎特優出爐！番路鄉農會脫穎而出　以金融力與產業力翻轉偏鄉 。（圖／番路鄉農會提供）

番路鄉農會此次獲獎，不僅是對金融服務專業的認可，更象徵與鄉親共同締造的成就。展望未來，農會將以金融創新、產業升級與公益關懷為三大支柱，陪伴地方社區走向更繁榮幸福的未來。

番路鄉農會農金獎金融服務偏鄉服務社區發展

