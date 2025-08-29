　
大陸 大陸焦點 特派現場

釋印樂掌少林寺滿月！佛門重回清淨地　近萬元高價香...武僧秀都沒了

▲河南嵩山少林寺。（圖／CFP）

▲河南嵩山少林寺。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

河南嵩山少林寺自7月26日由釋印樂法師接任住持以來，剛滿一個月，寺內已出現明顯變化。遊客反映，寺中高價香不再兜售、武僧收費表演消失，法務流通處與電子功德箱也撤除，整體氛圍回歸莊嚴與清淨。

▲少林寺新住持印樂法師 。（圖／翻攝第一財經直播）

▲少林寺新住持印樂法師 。（圖／翻攝第一財經直播）

《上游新聞》報導，少林寺景區門票價格仍維持原有標準，全票80元（人民幣，下同）、半票40元，景區觀光車單程15元、往返25元。寺內殿堂設有香爐，香客可免費領取三支清香祈福，僧人定時清理香火，未見有人主動推銷高價香。

據當地民眾回憶，以往寺內有人兜售價值從69元到990元不等的香品，更甚者，還有9990元的高價香。至於往昔常見的商業攤位與功德箱，僅留有木製功德箱附設支付二維碼，而義工也再三強調並非強制捐款。

▲少林寺方丈室的釋永信「藏頭詩」對聯已經取下。（圖／翻攝奔流新聞）

▲少林寺方丈室的釋永信「藏頭詩」對聯已經取下。（圖／翻攝奔流新聞）

此外，在釋永信事件爆發後，方丈室周邊設下的圍擋及原有的「永信」對聯、紀念碑均已拆除，收費30元的武僧表演也停辦。導遊范姐透露，如今寺院「比以往莊嚴清淨」，不少僧人已離開，同時，也有新面孔出現，疑為印樂法師帶來的團隊。

據悉，少林藥局仍照常營業，出售藥膏與含片，無主動推銷行為。不過，在寺外索道附近，仍有僧人裝扮的攤販攔路算卦或按摩，少林寺方面則回應稱，「與寺內僧人無關。」

▲少林寺外有身著僧人服飾的攤商替人算卦。（圖／翻攝奔流新聞）

▲少林寺外有身著僧人服飾的攤商替人算卦。（圖／翻攝奔流新聞）

公開資料顯示，現年59歲的釋印樂19歲出家，曾赴斯里蘭卡學習巴利語佛典，執掌白馬寺期間以禁止高香、停辦收費法會見稱，被譽為「最安靜的慈善力量」。親近他的人士表示，自他上任少林寺後推動去商業化、制度重構與文化重塑三項改革，目前已見成效。

有義工認為寺院變化不大，但導遊及部分遊客感受到「少林寺的商業氣息淡了」，一名來自廣東的袁姓遊客則直言，無論如何仍對少林寺充滿期待。然而，也有人憂慮取消商業化的香火資助與商演活動後，寺院財務壓力恐將加重。

08/28 全台詐欺最新數據

