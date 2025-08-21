喊住持老公訊息遭公開　林岱樺首談感情世界：從政前曾有短暫戀情

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

有意參與民進黨高雄市長初選的民進黨立委林岱樺日前遭爆料與通法寺住持釋煌智2人關係曖昧，林手機對話自稱「頂禮恩師、擁抱老公」、「愛您的小女子」等，她先前透過3點聲明怒斥，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，她絕對奮戰到底。林岱樺今（21日）則首談自己的感情世界，她在從政前曾有短暫職場戀情，自己投入政治工作後，全心投入民眾服務，也無八卦傳聞。

針對近日鏡週刊報導與檢調偵辦案外話題延燒，民進黨立委林岱樺今（21日）接受資深媒體人黃光芹專訪，首度完整回應風波。林岱樺坦言，週刊報導絕非事實，但自事件爆發以來，從媒體到網路言論，針對進行她鋪天蓋地的霸凌與性別羞辱，她選擇站出來回應，並非只為了自己，而是認為連女性國會議員都會在性別羞辱中被擊倒，未來無數女性是否面臨同樣羞辱？她認為自己唯有「活下來、站起來」，才能捍衛每一位女性的尊嚴。

林岱樺感性表示，自己是家中長女，也是母親唯一的依靠，因司法案件調查，半年來未能見母親一面，她也直言本次事件對於佛教界的衝擊，強調通法寺是高雄近七十年的清修聖地，不應成為政治操作與媒體抹黑的對象。

對於週刊爆料真實性，林岱樺直球回應，拼湊的東西是假的，願坦然接受社會檢驗，並點名「同時掌握媒體與檢調的不肖勢力」才是真正的暗黑勢力，她認為此類不實爆料並非單一事件，若不改變歪風，國家司法威信絕對會為此動搖，司法應該是人民的靠山，而非政治的打手。

面對週刊報導造假事件，她承諾若有機會擔任市政首長，將設立專責機構，保障人民司法人權，尤其針對網路霸凌與性別羞辱，政府不能再漠視無作為。後面是否還有更多爆料？林岱樺認為，爆料跟抹黑不會停止，當她成為最透明、禁得起考驗的候選人，才能回應高雄市民的期待。

今日訪談也首次曝光林岱樺的感情世界，林岱樺提及自己在從政前曾有短暫職場戀情，自己全心投入政治工作後，全心投入民眾服務，也無八卦傳聞。

談及高雄市長選情，林岱樺回應，黨內同志都是很優秀的高雄隊成員，至於她本人而言，即使遭遇政治追殺，在地方仍有高支持度，證明高雄市民看見她的努力與清白。

提及內閣改組，林岱樺也坦言，選民現在要看到的是民進黨的檢討，「什麼時候開始檢討，民進黨就什麼時候站起來」，她自己向來是講人民的話，她認為執政黨要給人民方向，當務之急更要照顧災民與中小企業，讓賴總統與卓內閣重新贏回人民信任。