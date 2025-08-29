　
地方 地方焦點

從異國香料到台灣人情　屏東移民課程揉合出家的味道

▲移民署屏東縣服務站舉辦家庭教育課程。(圖／移民署屏東縣服務站提供）

▲移民署屏東縣服務站舉辦家庭教育課程。(圖／移民署屏東縣服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

移民署屏東縣服務站近日舉辦一場別開生面的家庭教育課程，學員們不用出國，就能親手體驗泰國宮廷點心「露楚」的繽紛可愛，與印尼香料黑糯米粥的濃郁芬芳。課程中，大家在揉捏豆沙、聞香辨料的過程裡，不僅學會料理，更感受文化背後的故事與溫度。

▲移民署屏東縣服務站舉辦家庭教育課程。(圖／移民署屏東縣服務站提供）

▲移民署屏東縣服務站舉辦家庭教育課程。(圖／移民署屏東縣服務站提供）

課程特別邀請泰國徐麗麗老師，帶領大家走進泰國文化，並示範製作宮廷點心「露楚」步驟。麗麗老師笑說：「只要綠豆、糖、椰奶，加上巧手捏塑，就能變成一顆顆栩栩如生的小水果！」學員們將豆沙餡搓成芒果、蓮霧等造型，再沾上食用色素與洋菜液定型，完成的小點心色彩繽紛、精緻可愛，讓人捨不得入口。

來自印尼的馮美珍老師則把香料王國搬進教室，黑糯米粥的香甜滋味喚起學員的笑容，也打開彼此交流的心門。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，課程以寓教於樂的方式，帶領大家更深入理解與尊重新住民文化，也幫助新住民更快適應臺灣生活。該站接下來還有馬爾地夫及柬埔寨的文化體驗課程，活動內容精彩多元，名額有限，歡迎踴躍電洽報名(電話：08-7661885)。她也特別提醒，《揭弊者保護法》已經正式上路，凡揭弊者將獲得法律、工作及人身安全上的保障，鼓勵大家勇於揭發不法行為，建立更清廉、公正的社會環境。

08/28 全台詐欺最新數據

575 2 4814 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

屏東縣表揚「傑出向日葵爸爸」，許爸爸與陳爸爸在孩子誤入歧途時，選擇不離不棄，以深沉父愛守護更生路。他們用行動支持，陪伴孩子從低谷走向新生，展現父愛最堅實的力量。

文化體驗移民教育屏東縣泰國宮廷點心印尼黑糯米粥

