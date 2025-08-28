6.0強震狂搖！理工爸脫口「超專業1句」　兒笑翻：不愧是搞結構的



▲發生地震時，民眾通常會說「地震」，但理工男和別人不一樣。（示意圖／翻攝自Unsplash）

圖文／CTWANT

宜蘭近海27日晚9點11分發生芮氏規模6.0地震，地震深度達112公里，北部搖晃有感。通常地震發生都會說「地震」，不過讀理工的和別人不一樣，吐出驚人一句讓網友全笑翻。

一名男網友在《Threads》分享，發生地震當下，他和爸爸同時站起來，下意識喊：「地震欸！」不料爸爸卻脫口專業術語，「P波先到欸，震央一定在台北」，甚至開始科普P波，讓他感嘆「不愧是搞結構的」。

貼文一出，掀起一陣討論，網友紛紛留言：「自從在高樓層上班，很快就學會P波S波，每次都是先上下跳再左右搖，然後想逃也逃不了」、「突然有回到國中理化課的感覺」、「爸爸好聰明！真的是先搖才收到警報」、「如此專業！」、「你爸有水準啊」。

另外，也有人好奇原PO爸爸的職業：「爸爸是教授嗎？」對此，他回答：「博士，偶爾有接課」。

據了解，地震主要分為P波（Primarywave，縱波）和S波（Secondary wave，橫波）。P波帶給人的感受是地表、房屋等上下震動，但震動量通常較小，由於速度快，通常最先抵達；S波歷時較長，會帶來水平搖晃，所帶來的破壞性也較高。

地震警報就是利用地震P波和S波的速度差，透過及早偵測首先達到的P波進行判識，在破壞性高的S震波到達前的很短時間內發出預警訊息，讓民眾立刻避難減災。

