地方 地方焦點

台南麻豆國小奪冠！　學生化身YouTuber拆解「神秘寶盒」

▲麻豆國小學生化身YouTuber主播，創意拆解「神秘寶盒」幽默倡議月經教育，勇奪全國第一。（圖／記者林東良翻攝）

▲麻豆國小學生化身YouTuber主播，創意拆解「神秘寶盒」幽默倡議月經教育，勇奪全國第一。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為提升孩子對健康議題的自覺，台南市教育局舉辦「校園健康主播比賽」，今年吸引35所學校參賽，學生發揮創意，以各式影片形式倡議健康，最終由麻豆國小作品《破解校園傳說！麻豆國小的神秘寶盒到底藏著什麼？》奪下第一名，學生以YouTuber風格解鎖「神秘寶盒」，幽默帶入月經教育，打破生理期禁忌，獲評審一致肯定。

市長黃偉哲指出，健康促進校園強調全體師生投入，把健康議題融入生活，讓孩子能在日常實踐，而不是僅停留在課本。這次比賽展現學生的表達力、創意力，也讓健康教育更接地氣，呼應南市推動「健康城市」的願景。

教育局長鄭新輝表示，學生從被動接受者轉變為主動倡議者，是最難得的地方。今年參賽作品從視力保健、口腔衛生、健康體位到正向心理健康等，形式多元、內容深刻，展現出學生扎實的健康素養。

除了麻豆國小拔得頭籌，新化國小以自創歌曲《潔牙笑嘻嘻》、立人國小以「85210健康密碼」並列第二；第三名則由安平國小獲得，以「五正四樂」心理健康為主題展演日常情境。其他學校如仁德國中、佳里國小也分別以健康體位與視力保健為題，透過影片推廣健康概念，讓同儕、家庭與社區都能一起受惠。

08/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台南市推展終身學習再傳捷報！市民陳雪花與莊文模在教育部2025年度全國終身學習楷模選拔中，分別榮獲「教學者組」與「學習者組」優等獎項，為南市爭光。

