社會 社會焦點 保障人權

獨／大地主捐9豪宅給行天宮　法官：他精神錯亂！女兒勝訴討回房產

▲▼北市行天宮17日微解封開放參拜,民眾可進入廟埕雙手合十參拜,人流管制最多99人入場，並實施單一敬拜動線、實聯制、量測體溫、酒精消毒、社交距離等防疫措施。宗教活動,傳統信仰,祭祀行為,祈福,拜拜,宮廟,祭典,減香,減爐,禁香,信眾,宗教場所,寺廟,關聖帝君,恩主公,廟宇。（圖／記者李毓康攝）

▲北市張姓老翁捐9戶房產給行天宮，台北法院民事庭判捐贈無效。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

北市89歲張姓老翁2022年底時，將總價逾億元的9戶豪宅全都捐贈行天宮，養女不滿控告行天宮董事長吳岳羽趁父親失智詐財，提告準詐欺得利罪，但北檢今年5月將全案不起訴處分，案件7月再經高檢發回，由北檢重新調查中。在民事訴訟部分，法官調閱精神鑑定後認定張翁簽約時處於「精神錯亂」狀態，欠缺辨識能力，判決捐贈契約與過戶登記無效，行天宮須塗銷登記歸還豪宅。

判決指出，張翁於2022年11月30日與行天宮簽署「捐贈契約書」並經公證，翌年1月13日送件，1月17日由松山地政事務所以「贈與」原因完成過戶，標的包含台北市南港區7戶、信義區2戶房屋及其基地持分，共計9戶。

張翁的監護人（養女）主張，養父多年來飽受精神疾病所苦，常語無倫次、答非所問，2022年11月簽約時已無法辨別事務，行天宮卻仍與其簽約並完成過戶，違反法律規定。

行天宮董事長吳岳羽則抗辯，捐贈完全出於張翁意願，過程有公證、文件齊備，且張翁當時精神狀況清楚，還提供身分證、印鑑證明、印鑑章，由地政士代辦過戶，並無詐欺或違反善良風俗之情。

法官調閱恩主公醫院、台北市立聯合醫院（松德、陽明院區）診斷，與2023年9月的精神鑑定報告，結果顯示張翁患有慢性妄想型思覺失調症與輕度失智症，病史已超過20年。鑑定醫師證稱，張翁自55歲起即長期出現被害妄想，認為有人要偷錢、害他，加上失智症惡化，早已影響其理解與判斷能力。

然而，張翁雖能維持基本生活功能，但缺乏社會功能與財產處理能力，大多數時候不能辨識自己行為的法律效果。雖然行天宮形式上程序合法，主觀上或許屬善意，但法律重點在於行為人是否具備意思能力，一旦確定屬於精神錯亂，契約當然無效。

法官認為，張翁在2022年底簽署捐贈契約與2023年過戶時，均處於精神錯亂狀態，依《民法》第75條及第767條規定，契約及移轉登記均無效，故判行天宮必須將9戶房產的所有權移轉登記塗銷，訴訟費用由行天宮負擔。

刑事部分，張翁養女認為父親已患失智與精神疾病，控告董事長吳岳羽涉《刑法》準詐欺得利罪。但北檢傳喚志工、公證人及相關人員，調閱公證錄影後，認為張翁手寫文件條理分明，對稅務與不動產問題回答清楚，無法僅憑事後醫療診斷認定其簽約時精神異常，因此於今年5月處分不起訴；不過養女聲請再議獲准，高檢署已在7月中發回北檢續查。

行天宮

