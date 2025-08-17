　
社會 社會焦點 保障人權

行天宮旁「不老麻糬」百萬租金繳錯人！法院判撤離　店家發聲了

不老麻糬。(圖／黃士原攝)

▲不老麻糬百萬租金繳錯人，法院判須撤離。(資料照／記者黃士原攝)

記者柯振中／綜合報導

位於台北市松江路、距離行天宮僅約200公尺的人氣小吃攤「不老客家傳統麻糬」，因其軟糯口感廣受喜愛，甚至成為日韓觀光客來台必吃的排隊美食。然而，近期卻因土地產權問題，遭法院判決必須撤攤搬離。

根據判決書，不老麻糬與鄰近的飯糰、黑糖糕及修鞋攤，共同在一處僅約3坪、位於大樓二樓室外梯下方的空地營業。

自2013年起，攤商每月合計繳交1萬9,500元租金給大樓管委會，金額分別為9,000元、2,000元、3,500元及5,000元。不過，真正地主為該大樓的一名劉姓住戶，她指控管委會未經同意擅自出租，遂提告要求返還土地與租金。

管委會則主張，該區塊屬於全體區權人所有，劉女僅持有室外梯，且2013年開會討論出租空間時，她明知情況卻未表達異議。

但法院調查後，依權狀及地政事務所測量結果，確認爭議空地確屬劉女所有，且她從未同意出租，因此判決攤商需騰空還地，管委會也必須將2013年7月至2023年6月間共180萬元租金返還地主，並在攤商搬離前，每月另支付1萬9,500元租金。

針對判決結果，管委會已提出上訴。不老客家麻糬則在社群平台回應，強調「目前仍在判決階段，會再與地主協商土地租借事宜」，並澄清6月22日起的休息僅屬年度例行性公休，現已恢復準備營業。店家也強調，在判決確定前，仍會照常於原址營業，並持續招募人力、籌備擴店。

