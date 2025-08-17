阿拉斯加大山崩「引發4.5公尺海嘯」　土石崩落空拍畫面曝光

▲山崩地區的空拍畫面。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國阿拉斯加州「恩迪科特灣」（Endicott Arm）上周發生巨大山崩，隨即引發高達15英尺（約4.5公尺）的局部海嘯，可能是該州2015年以來規模最大的山崩與海嘯。土石崩塌的空拍畫面16日流出後，引發各界高度關注。

《福斯新聞》等外媒報導，位於「恩迪科特灣」入口處的哈伯島（Harbor Island）附近10日清晨測得浪高達10英尺（約3公尺）至15英尺。國家公園管理局也記錄到，索耶島（Sawyer Island）附近出現100英尺（約30公尺）海嘯，把岩坡上的樹木全數捲走。

3位獨木舟玩家在哈伯島露營時，也通報目睹神祕的局部海嘯。雖然他們大部分裝備都被沖走，但全都平安返回鄰近的朱諾市（Juneau）。

阿拉斯加地震中心（Alaska Earthquake Center）研究員卡拉索森（Ezgi Karasözen）指出，一開始該地區並未偵測到足以引發海嘯的地震，運用山崩特徵演算法分析後才發現，原來是大規模山崩引起。

▲美國地質調查局的山崩分析。點圖可放大。（圖／翻攝USGS）



We will post an informative web story later today on what we know about the large landslide and local tsunami it caused in Southeast Alaska. In the meantime, our gratitude to LT Chip Baucom and CDR PJ Johansen, @uscoastguard , for sharing this first flyover of the landslide that… pic.twitter.com/XY7If7duGL — Alaska Earthquake Center (@AKearthquake) August 12, 2025

卡拉索森說，「我們的初步評估認為，源頭位於南索耶冰川（South Sawyer Glacier）附近，崩塌量非常大，可能超過1億立方公尺」，就連600英里（約966公里）之外的監測站都能測得。

美國海岸警衛隊（The U.S. Coast Guard）派遣直升機，飛越南索耶冰川附近災區，拍下大量土石散落，山坡留下明顯崩塌路徑的畫面。阿拉斯加地震中心稍後指出，山崩發生前，當地不斷發生小規模地震，持續時間超過18小時，原來這場意外早有徵兆。

美國國家氣象局（NWS）朱諾市辦公室證實，此次災害並未造成人員傷亡或基礎設施損壞。不過，該市目前正準備因應門登霍爾冰川（Mendenhall Glacier）的冰川湖溢流問題，居民已開始撤離，以防大規模洪災。