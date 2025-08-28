　
大陸 大陸焦點 特派現場

生前轉發「殺妻新聞」　陸美人妻遭老公磚砸、車撞、亂刀砍死

▲▼生前轉發「殺妻新聞」　陸女遭老公磚砸、車撞、亂刀砍死。（圖／翻攝微博）

▲陳女外型亮麗，在校園活動的表演上吸引了丈夫的目光。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東東莞26歲陳姓女子今年3月被丈夫楊男用磚塊砸頭、開車撞擊、持刀砍殺身亡，根據法院判決書，陳女長期生活在家暴恐懼中，曾轉發一條丈夫殺妻的新聞，表示「我不想上新聞」，沒想到卻一語成讖。

根據陸媒報導，陳女與丈夫楊男是在2019年認識，兩人是同一所大學2016年級的學生，在一次校園活動中，楊男對正在台上表演的陳女「一見鍾情」，之後展開瘋狂追求，兩人很快確定了戀愛關係。

兩人相處久了後，楊男的恐怖個性逐漸顯現出來，陳女的妹妹表示，楊男一直以來在精神上控制姊姊，不允許姊姊與異性接觸，就算只是與朋友外出，也會瘋狂打電話，甚至報警、跟蹤。

▼楊男交往後展現出恐怖的控制狂個性。（圖／翻攝微博）

▲▼生前轉發「殺妻新聞」　陸女遭老公磚砸、車撞、亂刀砍死。（圖／翻攝微博）

陳女的妹妹說，到了後來，楊男乾脆就強逼姊姊帶他一起外出，「姊姊跟朋友出去吃飯，他就會在旁邊另開一桌，監視姊姊的一舉一動。」

兩人在2021年5月登記結婚，陳女曾說，在領證前一天，楊男威脅她，如果不結婚就要殺害她與她的家人，兩人爭吵時楊男開始拿刀威脅。

結婚之後，陳男的荒唐事跡更多，2024年2月3日，楊男為了讓陳女立即回家，連續打了84通電話，並恐嚇要打她84巴掌、砍她84刀；2024月10日，兩人因瑣事吵架，楊男要求陳女自打10巴掌並道歉；今年3月1日，楊男為了要陳女回家，威脅「要離開這個世界」。

3月1日，長期受到精神迫害的陳女下定決心離婚，回到佛山順德的老家，兩人在車內因離婚問題發生爭吵，楊男毆打陳女，陳女掙脫後下車，楊男撿起路邊的磚頭在陳女的頭部砸了好幾下，導致陳女頭部受傷流血，並強行將陳女抱回車輛後排。

陳女趁楊男返回駕駛座的空隙下車求救，楊男見狀開車3次撞擊陳女。陳女被撞後逃跑，躲藏在附近廢品收購站的小屋內，楊男追入，拿起茶几上的水果刀捅刺陳女的頸部、胸腹部和四肢多刀。

▼楊男殺妻前上網詢問醫生「精神失常的人需要承擔責任嗎」。（圖／翻攝微博）

▲▼生前轉發「殺妻新聞」　陸女遭老公磚砸、車撞、亂刀砍死。（圖／翻攝微博）

經法醫鑒定，陳女符合被銳器刺切傷致軀體多處創口及左側頸內靜脈斷裂、心臟、肝臟、右腎破裂引起失血性休克死亡。

屍檢報告顯示，陳女身上的傷口多達136處，其中刀傷86處，主要位於胸腹、頸脖的致命部位。

警方調查後也發現，楊男案發前買了4把刀，其中3把是作案前一天購買。他的平板電腦上，還發現了他曾搜尋過關於心臟位置、動脈位置、刀插心臟、扭斷脖子、割破喉嚨、格鬥殺招等殺人的方法，以及「丈夫殺害妻子後自殺後果」「刀穿過心臟會死嗎」等搜尋記錄，並通過網路咨詢精神病醫生關於「精神失常的人犯法需要承擔責任嗎」的問題。

警方在抓獲楊男後，發現他語言表述不清，表現異常，車上留有遺書。由於楊男不能配合問答，警方於是將他送至東莞市第七人民醫院檢查，診斷他存在精神障礙。

後經中山大學法醫鑒定中心司法鑒定，楊男患抑鬱發作（F32），作案期間處於發病期，具有限定刑事責任能力。根據該中心進一步解釋，其作案期間實質性辨認能力及控制能力削弱。

由於精神鑑定的結果，楊男最終被判死刑，緩期二年執行，也就是俗稱的「死緩」，未來能轉為無期徒刑，甚至是有期徒刑。

此案的判決也引起許多網友的不滿，「明顯有預謀了還死緩？」「以後殺人犯都自稱精神病，就可以減刑。」「他殺人前上網先問醫生，就是想用精神病減刑，最後還真的讓他減了！」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

