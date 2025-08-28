　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李怡貞70歲父血氧「僅70%」　醫插管救回曝「續命偏方」險害命

▲知名律師李怡真父親緊急送醫急救。（圖／彰化醫院提供）

▲知名律師李怡貞父親喘不過氣，緊急送醫急救，目前復健中。（圖／彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

知名律師李怡貞的70歲父親日前突然喘不過氣，急送衛福部彰化醫院急診，血氧竟只有70%，遠低於正常的95~100%，危在旦夕，經插管後送加護病房，脫離險境。彰化醫院心臟內科主任何東錦表示，病患因急性肺水腫致血氧驟降，而早就有高血壓及心臟問題，卻都沒有就醫檢查治療，一路惡化，差點釀成遺憾。

彰化醫院表示，住在彰化溪湖鎮的李先生轉到一般病房後回憶表示，他事發那天獨自在農舍，突然喘不過氣、盜汗，喝茶及檸檬水沒用、沖冷水澡也沒用，越來越喘，忍了2個多小時，才打電話向家人求救，回娘家的李怡貞和弟弟得知後開車狂奔將他送醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲知名律師李怡真父親緊急送醫急救。（圖／彰化醫院提供）

▲知名律師李怡真父親喘不過氣，緊急送醫急救，目前復健中。（圖／彰化醫院提供）

李先生家人指出，病患身體不舒服大約有2年了，有點喘的時候，總愛喝檸檬水，以為這樣可以舒緩，並拒絕就醫，也不知道有高血壓及其他毛病。

院方指出，李先生急性肺水腫，緊急處置後送加護病房。經檢查，患者除了急性肺水腫，還有心臟衰竭、冠狀動脈阻塞等問題，所幸其家人反應迅速送醫院，再經得宜的急救措施，終於穩定狀況。

▲知名律師李怡真父親緊急送醫急救。（圖／彰化醫院提供）

▲心臟內科主任何東錦。（圖／彰化醫院提供）

心臟內科主任何東錦指出，李先生心臟出問題，其原因應該是來自高血壓，也應該持續很長一段時間了，但病患都沒就醫服藥，沒有控制血壓，引發一連串危及性命的病症。高血壓被稱為沉默殺手，往往沒有明顯症狀，卻會在不知不覺中傷害心臟、腦部、腎臟與血管等器官，一定要長期服藥監控血壓，以避免各種併發症。

何東錦表示，這起個案除了凸顯高血壓必須控制之外，還有另一個需要注意之處，那就是心臟病患者不宜喝太多水，而這起個案在其不知道心臟疾病的情況下，愛喝檸檬水，讓肺積水更加嚴重。呼籲民眾，身體不舒服千萬不要諱疾忌醫，沒有及時止損，身體的傷害恐將隨著時間越來越大。

▲知名律師李怡真父親緊急送醫急救。（圖／彰化醫院提供）

▲知名律師李怡真父親喘不過氣，緊急送醫急救，已轉普通病房。（圖／彰化醫院提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免
虞書欣恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年
萬華私幼爆「20童受虐」！　教育局：已裁罰97萬
快訊／只花3.5hrs！　「小平安」到林口長庚了
忘拉手煞車！司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝
溜滑梯下騎乘位野戰！　家長帶小孩路過嚇傻
美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%創新低

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北台灣狂搖！郭鎧紋示警「已進入震動模式」 規模8強震愈來愈多

網瘋傳「5名大學生雪霸失蹤」影片　事實查核：AI生成虛構

6.0地震國家警報大響　理工男「淡淡吐1句」！真實反應笑翻全場

快訊／只花3.5hrs！紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

北市萬華私幼爆虐童「20人受害」　教育局：已裁罰97萬

賺爛了！地震當下在湯姆熊「代幣掉一堆」　網笑喊：什麼漫畫橋段

早產女嬰「小平安」轉診萬人聲援！母感動曝取名故事：再回來找我

對台積電內鬼「求處14年」她喊棒！網仔細一想懂了：只能轉行

6.0強震！印尼看護妹妹「衝出房間護阿嬤」　眾人飆淚：天使

「3連假18天車票」明開賣　高鐵擴增容量：可讓3.8萬人同時訂票

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

北台灣狂搖！郭鎧紋示警「已進入震動模式」 規模8強震愈來愈多

網瘋傳「5名大學生雪霸失蹤」影片　事實查核：AI生成虛構

6.0地震國家警報大響　理工男「淡淡吐1句」！真實反應笑翻全場

快訊／只花3.5hrs！紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

北市萬華私幼爆虐童「20人受害」　教育局：已裁罰97萬

賺爛了！地震當下在湯姆熊「代幣掉一堆」　網笑喊：什麼漫畫橋段

早產女嬰「小平安」轉診萬人聲援！母感動曝取名故事：再回來找我

對台積電內鬼「求處14年」她喊棒！網仔細一想懂了：只能轉行

6.0強震！印尼看護妹妹「衝出房間護阿嬤」　眾人飆淚：天使

「3連假18天車票」明開賣　高鐵擴增容量：可讓3.8萬人同時訂票

康橋商圈草地音樂節8/30登場　柯爾鴨大軍陪小朋友快樂收心

別有幽愁暗恨生？　柯建銘昨引七步詩今談琵琶行：此時無聲勝有聲

安海瑟薇拍片爆意外！「踩空摔下樓梯」高跟鞋斷裂噴飛　驚險影片瘋傳

直播主連千毅服刑ING！披露勾惡個資挨告　想和解沒用判刑2月

台八女神陳珮騏48歲生日！許願「沒提男人」告白謝承均：有你就夠

新壽撤出自家大樓改當房東　長照機構搬3.9億進駐

當家電遇上國寶！聲寶Ｘ故宮首度跨界「限量精品家電」驚豔登場

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

台南高分檢署迎新任檢察官　檢察長黃玉垣期勉守護正義廉能司法

北台灣狂搖！郭鎧紋示警「已進入震動模式」 規模8強震愈來愈多

【蝙蝠洞奪命車禍】聯結車對撞小客車！ 大車司機當場沒了

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

罷傅失敗離開花蓮　咖啡店宣布落腳台南

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

「颱風窩」季風槽又增強　鄭明典：1周後台灣可能受影響

6.0強震　蔣萬安1分鐘內應變獲萬人讚

「三重蘇志燮」拖車車了！　帳號曝光感情狀況

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

被爆放棄3000萬代言費！李洋1句話藏玄機

Mamaway喊告又被炎上　醫霸氣公開評論

更多熱門

相關新聞

嘉義長庚「人工心臟」手術大成功　4寶爸獲重生

嘉義長庚「人工心臟」手術大成功　4寶爸獲重生

「鋼鐵人換心」並非指某一個具體事件，更可能是有關於心臟移植手術的相關資訊，而嘉義長庚醫院心臟外科團隊近日完成新一代左心室輔助器(HeartMate3)植入手術，成功挽救一名長期飽受心臟衰竭折磨的37歲男性病人，患者換的新生，也為末期心臟衰竭帶來新的治療契機。

吃太鹹「腦細胞大亂鬥」　醫：血壓會衝高

吃太鹹「腦細胞大亂鬥」　醫：血壓會衝高

從律師到金馬新導演唐福睿台南分享跨界職涯勇氣

從律師到金馬新導演唐福睿台南分享跨界職涯勇氣

高二生跑步昏倒　罹糖尿病擅停藥險喪命

高二生跑步昏倒　罹糖尿病擅停藥險喪命

黃國昌提案修刑事訴訟法「刪1規定」　律師開酸

黃國昌提案修刑事訴訟法「刪1規定」　律師開酸

關鍵字：

彰化醫院李怡貞律師高血壓心臟衰竭檸檬水

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面