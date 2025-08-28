李怡貞70歲父血氧「僅70%」　醫插管救回曝「續命偏方」險害命

▲知名律師李怡貞父親喘不過氣，緊急送醫急救，目前復健中。（圖／彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

知名律師李怡貞的70歲父親日前突然喘不過氣，急送衛福部彰化醫院急診，血氧竟只有70%，遠低於正常的95~100%，危在旦夕，經插管後送加護病房，脫離險境。彰化醫院心臟內科主任何東錦表示，病患因急性肺水腫致血氧驟降，而早就有高血壓及心臟問題，卻都沒有就醫檢查治療，一路惡化，差點釀成遺憾。

彰化醫院表示，住在彰化溪湖鎮的李先生轉到一般病房後回憶表示，他事發那天獨自在農舍，突然喘不過氣、盜汗，喝茶及檸檬水沒用、沖冷水澡也沒用，越來越喘，忍了2個多小時，才打電話向家人求救，回娘家的李怡貞和弟弟得知後開車狂奔將他送醫。

李先生家人指出，病患身體不舒服大約有2年了，有點喘的時候，總愛喝檸檬水，以為這樣可以舒緩，並拒絕就醫，也不知道有高血壓及其他毛病。

院方指出，李先生急性肺水腫，緊急處置後送加護病房。經檢查，患者除了急性肺水腫，還有心臟衰竭、冠狀動脈阻塞等問題，所幸其家人反應迅速送醫院，再經得宜的急救措施，終於穩定狀況。

▲心臟內科主任何東錦。（圖／彰化醫院提供）

心臟內科主任何東錦指出，李先生心臟出問題，其原因應該是來自高血壓，也應該持續很長一段時間了，但病患都沒就醫服藥，沒有控制血壓，引發一連串危及性命的病症。高血壓被稱為沉默殺手，往往沒有明顯症狀，卻會在不知不覺中傷害心臟、腦部、腎臟與血管等器官，一定要長期服藥監控血壓，以避免各種併發症。

何東錦表示，這起個案除了凸顯高血壓必須控制之外，還有另一個需要注意之處，那就是心臟病患者不宜喝太多水，而這起個案在其不知道心臟疾病的情況下，愛喝檸檬水，讓肺積水更加嚴重。呼籲民眾，身體不舒服千萬不要諱疾忌醫，沒有及時止損，身體的傷害恐將隨著時間越來越大。

