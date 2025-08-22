從律師到金馬新導演　唐福睿台南分享跨界職涯勇氣

▲勞動部雲嘉南分署舉辦名人講座，新銳導演唐福睿分享跨界職涯經驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 22日於成功大學力行校區舉辦名人講座，邀請新銳導演唐福睿 以「跨界職涯的勇氣與挑戰」為題，分享自己從律師轉身成為影像與文學創作者的心路歷程，鼓勵民眾勇於追尋熱情，將夢想化為行動。現場座無虛席，氣氛熱烈。

唐福睿曾任律師五年，後赴美攻讀藝術創作碩士，主修電影導演。他的長片處女作《童話・世界》關注性侵議題，入圍金馬獎最佳新導演，並改編為同名小說，展現跨足法律、電影與文學的多重能量。他認為，無論是哪一種專業，核心都在於「說好一個故事，傳達對社會的關懷」。

演講中，唐福睿強調，成長在於能否持續質疑與反思，即使過程中經歷失敗或失落，只要清楚自己為何而戰並堅定前行，便已接近目標。他提醒青年，當感到迷惘時，不妨問自己「為什麼」，透過提問找回初心，消除偏見。

雲嘉南分署技正楊慶元到場聆聽後表示，唐福睿的分享不僅帶來創作啟發，更凸顯職涯轉換不應受限於單一專業。分署未來將持續舉辦跨領域講座，協助更多青年開拓視野，找到屬於自己的舞台。

勞動部也推動 第二期「投資青年就業方案」，針對應屆畢業生與職場新鮮人提供職涯諮詢、職訓課程、就業獎勵等多元資源。有興趣的青年及企業可上「投資青年就業方案第二期」（https://gov.tw/c93）及「青年職訓資源」（https://gov.tw/daX）查詢。另各就業中心也提供免費「一條龍」服務，詳情可洽免付費專線 0800-777-888。