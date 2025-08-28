　
教團控主計總處超刪300億經費　「育兒津貼、學費補助」恐中斷

▲▼教育團體今天召開「保障教育經費、藍綠休兵」記者會，並提出五點訴求，包括追加追加被超刪三百億預算。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育團體今天召開記者會，呼籲藍綠休兵，並提出追加被超刪300億預算等五點訴求。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

《財政收支劃分法》修法後，中央將移交部分預算給地方政府。教育團體今（28日）表示，地方經費看似增加，卻沒配套人力與責任，導致育兒津貼、免學費補助等許多原本中央支應教育補助中斷，教育經費更被超刪超過300億元，面對制度錯配危機。教團提出5大訴求，包括追加被超刪預算、藍綠休兵，並即刻啟動修法，重建教育財政秩序。

2026年中央將移交4165億元預算給地方政府。振鐸學會、台中市父母成長協會等單位今天召開「教育經費大走山」記者會，呼喊「藍綠休兵、教育公平」等口號，批評地方教育經費看似增加，實際上卻沒有配套人力與責任，導致許多中央原本支應的教育補助中斷，從育兒津貼、免學費補助、偏鄉教育資源，甚至12年國教及計畫都可能受到嚴重衝擊。

教育再公共化聯盟召集人謝國清表示，主計總處在教育預算計算上又出現重大錯誤，錯誤將「今年中央教育經費占全國教育經費比例」，去扣除「明年度中央減少收入占全國收入比例」，再作為新比例推算教育經費。兩者性質完全不同，宛如「用體積減重量」，導致中央教育經費被超刪逾300億元。

包括振鐸學會等團體，今天提出5點訴求：
一、被超刪的三百多億教育經費，應辦理追加預算
二、《教育經費編列與管理法》已被藍白綠操作「廢了」，必須修法補救
三、教育財政藍綠休兵，給修法一個正常空間
四、啟動「重建教育財政秩序，全國同胞列車」
五、宣示教育界將長期投入「保障教育經費行動」

▲▼教育團體今天召開「保障教育經費、藍綠休兵」記者會，並提出五點訴求，包括追加追加被超刪三百億預算。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育團體召開記者會，呼籲藍綠休兵，並提出5點訴求，包括追加被超刪300億元預算。（圖／記者許敏溶攝）
 

國小課輔師2個月領嘸薪！新北教育局道歉

國小課輔師2個月領嘸薪！新北教育局道歉

新北市一位國小課後照顧老師向民進黨新北市議員鄭宇恩陳情，指學校積欠去年12月至今年1月兩個月的薪水，使得他無法安心過春節，讓鄭宇恩痛批新北市教育局以承辦人員異動為由，延宕核定補助經費，導致老師受薪權益受損。對此，新北教育局也做出回應了。

丁學忠張嘉郡為偏鄉小學爭取3千萬改善設施

丁學忠張嘉郡為偏鄉小學爭取3千萬改善設施

教育是所有市政基礎　蔣萬安：降低師生比「提高教育預算」

教育是所有市政基礎　蔣萬安：降低師生比「提高教育預算」

瑞典才3.1%！台灣養小孩占爸媽財富7成

瑞典才3.1%！台灣養小孩占爸媽財富7成

陸2018教育經費投入達21兆

陸2018教育經費投入達21兆

