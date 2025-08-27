▲桃園提升營養午餐補助，防關稅政策衝擊食安。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政27日於市政會議，聽取教育局、農業局及衛生局「學校午餐精進與安全」專題報告後表示，針對美國關稅政策衝擊，市府相當關心食材來源安全，已責成教育局及相關單位加強規劃與把關，若美國農產品進口關稅政策宣布實施，市府將立即啟動更高頻率的食材稽查機制，嚴格把關校園午餐品質，確保桃園學童吃得安心健康。

張善政提到，免費營養午餐是市府上任以來推動的重要政策之一，至今獲得師生及家長廣泛肯定，自114學年度起，市府因應物價上漲每餐補助增加3元，每生每餐補助上限51元，減輕家長負擔，確保營養午餐政策長期穩定推動。

副市長王明鉅指出，桃園已有逾百所學校設有自設廚房供應營養午餐，未來市府將進一步落實相關輔導與管理機制，確保校園午餐安全無虞。

▲桃園營養午餐以在地食材入菜。（圖／農業局提供）

教育局長劉仲成表示，市府向來嚴格把關校園食材安全問題，目前全市各級學校全面禁用萊豬，優先採用國產在地的「3章1Q」食材，同時禁止基因改造食品，並將相關規範納入學校午餐契約。若業者未依規定使用合格食材，將依約記點並祭出罰則，嚴重者更將終止契約，確保學生午餐品質與食安無虞。

農業局副局長黃玉詩表示，市府除從源頭管理加強監督校園營養午餐供應商與食材來源外，也持續推動食材抽驗，透過質譜儀與生化檢驗等方式進行檢測。同時鼓勵營養午餐供應商使用國產在地食材，以降低食安風險，兼顧減碳與支持本地農業。

教育局表示，桃園全市學校均設有學校午餐供應委員會，定期審查菜單及邀請家長參與食材抽檢，並會同農業局及衛生局訪視260所學校，全面檢視供餐流程。另依《學校衛生法》規定，供餐40班以上午餐學校已配置營養師，目前共有53位營養師投入菜單設計、食材驗收及營養教育推動，為學童飲食安全把關。

農業局表示，為支持在地農業並保障學童食安，市府全面推動校園午餐導入「3章1Q」食材，且推動每月1次桃園在地食材入菜，去（113）年導入黑豬肉、蓮藕、茭白筍等在地特色食材49.02公噸，今年再新增紅藜、櫛瓜、仙草凍等品項，規劃採購達78.87公噸。另積極落實源頭控管，去年共抽驗400件食材，合格率達97.7%，今年截至7月底已抽驗156件，合格率為97.4%，並持續導入質譜儀提升檢驗效率。