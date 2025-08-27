　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾貼文「要成為保護你們的天」　前櫃姐狠殺兒女二審仍判無期

▲▼枕頭悶殺親生子女的前櫃姐蘇筱玲，二審首度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲枕頭悶殺親生子女的前櫃姐蘇姓女子，二審仍遭判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

去年母親節前夕發生一起悲劇，先前在百貨公司擔任櫃姐、獨力扶養6歲兒子與9歲女兒的新北市單親媽蘇姓女子，曾在社群軟體上寫下「要成為保護你們的天」。結果當晚她帶著子女入住汽車旅館，因吸毒加上飲酒，竟情緒失控以枕頭悶殺兒女。一審國民法官將她重判無期徒刑，案經上訴，高等法院二審27日駁回上訴，維持無期徒刑。

蘇女膚色白皙，面容清秀，與何姓前夫離婚後，獨力扶養一對兒女。由於她為了照顧兒女，上班時間不穩定，最終從百貨公司離職；待業期間又染上毒癮與酒癮，家庭生活堪慮。周遭的親友都很關心，但也都無能為力。

學校早就發現問題，通報為經濟狀況不佳但無兒虐的脆弱家庭，讀國小的9歲女兒學費減免，早午餐和教科書有補助；讀幼兒園的6歲兒子免學費，還有慈善團體資助食物箱。在本案事發前5日，新北市社會局才剛剛進行訪視。不過案發前2天，蘇女向學校請假，說要帶著一對兒女到南部遊玩。

蘇女趁著母親節，先帶著兒女入住汽車旅館，隔日續住。蘇女還拍下兒女熟睡的畫面，設定為社群軟體的封面照片。但她情緒不穩，好友徐姓閨蜜前一個晚上就曾經前來探訪。不料案發當晚，蘇女因為吸食K他命毒品再加上飲酒，竟以枕頭悶殺一對兒女。

她犯案後全身癱軟在地，直等到隔日徐姓閨蜜再度前來，這起慘案才因此爆發。蘇女遭檢警逮捕、羈押，她供稱，因為失業再加上扶養兒女並照顧生病的家人，壓力太大才會犯案。檢方依照「成年人故意對兒童殺人」罪嫌提起公訴。

一審由新北地院國民法官審理，國民法官將她重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審，高等法院審理期間採不公開審理，據了解，蘇女在庭上表達悔意，甚至哭泣；另外律師也請求法院予以輕判。全案於27日宣判，高院駁回上訴，仍將蘇女判處無期徒刑、褫奪公權終身。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳內閣異動15人！　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部
「小英男孩」光電案　涉案董事長竟是國民黨大咖女婿、金主
快訊／傳石崇良接任衛福部長　邱泰源鬆口：全力配合團隊調整
奶茶三兄弟買1送1！　只有今天
台南警察外遇人妻！　慘被記過調職
快訊／櫃姐狠悶殺2兒女　仍判無期
理科太太跌神壇關鍵曝！　486狂讚1網紅：這就是差別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假賣演唱會門票！他靠「無卡提款」騙歌迷4萬元　下場要關1年半

詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

科長喊「美女」摸頸性騷！台中女警嚇到焦慮症　求償21萬國賠

緝毒犬也聞不出！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台　最大輸出國曝光

越籍受刑人打死馬籍獄友爆疑點多　北監澄清：絕無隱匿

轎車突減速！曳引車急閃衝護欄...小貨車又撞上　慘釀4傷畫面曝

囂張畫面曝！逼車被叭竟當妻小面前爆打騎士　大貨車駕駛慘了

上班尖峰濃煙瀰漫國3！名間段大貨車引擎突起火　駕駛急逃生

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

假賣演唱會門票！他靠「無卡提款」騙歌迷4萬元　下場要關1年半

詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

科長喊「美女」摸頸性騷！台中女警嚇到焦慮症　求償21萬國賠

緝毒犬也聞不出！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台　最大輸出國曝光

越籍受刑人打死馬籍獄友爆疑點多　北監澄清：絕無隱匿

轎車突減速！曳引車急閃衝護欄...小貨車又撞上　慘釀4傷畫面曝

囂張畫面曝！逼車被叭竟當妻小面前爆打騎士　大貨車駕駛慘了

上班尖峰濃煙瀰漫國3！名間段大貨車引擎突起火　駕駛急逃生

快訊／重磅！中華男籃國手葉惟捷投入PLG選秀　共18人報名參選

家寧「社群被洗版」哭了！引用泰勒絲名言：請把自己當精品去對待

假賣演唱會門票！他靠「無卡提款」騙歌迷4萬元　下場要關1年半

詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

U18中華隊27日搭星宇航空飛沖繩　練習賽交手美國、日本社會人

石崇良將掌衛福部　醫界讚歷練完整「盼解3大挑戰」

泡泡瑪特新品上線即秒殺　星星人受追捧！二手「隱藏版」溢價超6倍

黃仁勳盼輝達總部明年5月動工　蔣萬安：密切溝通、市府全力協助

遭爆劈腿成性！孫安佐認幕後主使是前任阿乃　無奈發聲：女人就是會嫉妒

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

【蝙蝠洞奪命車禍】聯結車對撞小客車！ 大車司機當場沒了

社會熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

小英男孩「囂張1動作」　被羈押禁見

即／邱瓈寬再捲豪門遺產官司　被控侵吞閨蜜31億

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

「小英男孩」涉收賄喬電　3人收押禁見

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／新北回收場大火！異味飄2區

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

更多熱門

相關新聞

國安私菸案二審宣判　全數改輕判

國安私菸案二審宣判　全數改輕判

前國安局特勤少校吳宗憲、張恒嘉等人，趁著前總統蔡英文出訪期間，向華航團購上萬條免稅香菸，企圖夾帶在總統禮遇通關行李中入境，但遭查獲。檢方對14人提起公訴，一審將吳宗憲、張恒嘉分別重判有期徒刑10年4月、10年2月。案經上訴，高等法院二審27日宣判，除了吳宗憲判刑6年以外，其餘被告全數改輕判。

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

陳時奮向沈富雄求償200萬　二審再敗

陳時奮向沈富雄求償200萬　二審再敗

康友KY吸金225億！前董座二審加重判30年

康友KY吸金225億！前董座二審加重判30年

關鍵字：

法律人權單親媽幼子枕頭痛哭吸毒高等法院二審櫃姐無期徒刑

讀者迴響

熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

薔薔宣布開除元老員工

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

可能有雙颱！　最新預測曝

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面