曾貼文「要成為保護你們的天」　前櫃姐狠殺兒女二審仍判無期

▲枕頭悶殺親生子女的前櫃姐蘇姓女子，二審仍遭判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

去年母親節前夕發生一起悲劇，先前在百貨公司擔任櫃姐、獨力扶養6歲兒子與9歲女兒的新北市單親媽蘇姓女子，曾在社群軟體上寫下「要成為保護你們的天」。結果當晚她帶著子女入住汽車旅館，因吸毒加上飲酒，竟情緒失控以枕頭悶殺兒女。一審國民法官將她重判無期徒刑，案經上訴，高等法院二審27日駁回上訴，維持無期徒刑。

蘇女膚色白皙，面容清秀，與何姓前夫離婚後，獨力扶養一對兒女。由於她為了照顧兒女，上班時間不穩定，最終從百貨公司離職；待業期間又染上毒癮與酒癮，家庭生活堪慮。周遭的親友都很關心，但也都無能為力。

學校早就發現問題，通報為經濟狀況不佳但無兒虐的脆弱家庭，讀國小的9歲女兒學費減免，早午餐和教科書有補助；讀幼兒園的6歲兒子免學費，還有慈善團體資助食物箱。在本案事發前5日，新北市社會局才剛剛進行訪視。不過案發前2天，蘇女向學校請假，說要帶著一對兒女到南部遊玩。

蘇女趁著母親節，先帶著兒女入住汽車旅館，隔日續住。蘇女還拍下兒女熟睡的畫面，設定為社群軟體的封面照片。但她情緒不穩，好友徐姓閨蜜前一個晚上就曾經前來探訪。不料案發當晚，蘇女因為吸食K他命毒品再加上飲酒，竟以枕頭悶殺一對兒女。

她犯案後全身癱軟在地，直等到隔日徐姓閨蜜再度前來，這起慘案才因此爆發。蘇女遭檢警逮捕、羈押，她供稱，因為失業再加上扶養兒女並照顧生病的家人，壓力太大才會犯案。檢方依照「成年人故意對兒童殺人」罪嫌提起公訴。

一審由新北地院國民法官審理，國民法官將她重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審，高等法院審理期間採不公開審理，據了解，蘇女在庭上表達悔意，甚至哭泣；另外律師也請求法院予以輕判。全案於27日宣判，高院駁回上訴，仍將蘇女判處無期徒刑、褫奪公權終身。