　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第三屆永齡銘馨盃《BEYOND YOUR STAR》曾馨瑩打造舞蹈盛典　獎金加碼×創意獎項×國際評審見證台灣舞蹈能量

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／業者提供）

▲由永齡基金會主辦、曾馨瑩主理的第三屆「永齡銘馨盃」以 「BEYOND YOUR STAR」 為主題。（圖／永齡基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

由永齡基金會主辦、曾馨瑩主理的「永齡銘馨盃」邁入第三屆！作為台灣最受矚目的舞蹈賽事之一，今年以 「BEYOND YOUR STAR」 為主題，鼓勵舞者全力綻放、享受舞台與掌聲，在光影之間燃燒到最極致。

曾馨瑩表示：「舞蹈是一種最純粹的力量與表達，每位舞者都值得擁有專屬舞台。銘馨盃不只是比賽，更是一個勇敢追夢、讓世界看見台灣舞蹈能量的平台。今年我們更攜手台北流行音樂中心，提供參賽者最專業、優質的比賽環境。」

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／業者提供） 

舞台美學×創意精神

本屆主視覺以舞者的姿態瞬間為靈感，打造鏡面舞台延展無限創造力，光影交疊映射舞者能量。今年的宣傳影片更是重磅打造，以嘻哈文化的四大元素為開場：從DJ的節奏能量、街舞的動感力量、塗鴉的視覺張力，到舞台上的即興創造，逐步堆疊出比賽氛圍與能量場域。隨後透過「負空間」的舞台語彙，將現代舞的流動性與街舞的爆發力融合，象徵跨界創新的精神。最終，舞者在一座充滿未來感的舞台上綻放光芒，以「BEYOND YOUR STAR」作為核心意象，傳遞年輕世代勇敢追夢、盡情發光的態度，讓世界看見台灣舞蹈的無限可能。

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／業者提供）

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／業者提供）

全面升級亮點

今年賽事全面升級，不僅 獎金加碼，為頂尖對決再添燃點，讓實力與努力獲得更大回報，更特別增設 「最佳編舞創意獎」，鼓勵隊伍在原創精神×舞台設計×故事鋪陳上勇於突破界限，讓舞蹈展現出技巧×創意×情感的極致能量。

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／業者提供）

重量級國內外評審團×大師工作坊

本屆評審團陣容同樣星光熠熠，除了台灣頂尖舞蹈老師外，更特別邀請國際重量級編舞家親臨現場，不僅擔任評審，還將帶來震撼演出並開設Workshop，讓台灣舞者能夠零距離感受大師級指導，吸收最前線的國際舞蹈能量。

星光熠熠的評審陣容　齊聚台灣舞蹈最高殿堂

今年永齡銘馨盃評審團同樣陣容豪華，結合K-POP勢力×街舞能量×國際大師，不僅專業，更具國際視野，將為賽事帶來最嚴謹且富啟發性的舞蹈交流。

本屆邀請到多位具指標性的K-POP舞蹈老師與編舞家，他們長期活躍於舞蹈教育、舞團編舞與K-POP演出舞台，曾為多位亞洲頂尖歌手統籌演唱會舞蹈，包含Jolin Tsai Myself World Tour舞者 / 編舞者、ENERGY星期五晚上、Amei舞蹈統籌及編舞師、王心凌「Sugar High 2.0」演唱會舞蹈顧問 / 指導 / 演出執行和Super Junior圭賢台北演唱會舞者。這些老師不僅活躍於韓流舞台，也深耕華語流行音樂演出，跨越文化的專業背景，將為本屆參賽者打造前所未有的舞蹈體驗。

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／基金會提供）

▲DENIS（@denislinnn） 

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／業者提供）

▲玉琦 YUCHI（@yuchi_7911） 

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／業者提供）

▲小桃 ANGIE CHEN（@angiea_space） 

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／業者提供）

▲YOYO（僅初選，@yoyolien_ylkc） 

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／業者提供）

▲大可（僅決選，@michaelpao0324） 

街舞組同樣匯聚台灣最具代表性的街舞力量，四位評審不僅是街舞圈公認的頂尖舞者，風格涵蓋到Locking/ Breaking/ Popping/ New School等各種街舞風格，是推動台灣街舞文化的重要人物。

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／業者提供）

▲囂張（@ip_lockers_yaobai） 

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／業者提供）

▲小黑（@way_mask） 

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／業者提供）

▲小龍（@lildragonlee） 

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／業者提供）

▲JOY LIN（@joylin911） 

除台灣頂尖師資外，本屆特別邀請國際級編舞大師加入評審行列。國際大師的到來，不僅將擔任評審，更將透過表演與工作坊，讓台灣舞者 零距離吸收世界舞壇的前線能量。

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／基金會提供）

KOOYOUNG BACK（@mihawkback)：韓國知名編舞家與舞者，曾參與韓國綜藝節目《Street Man Fighter 街頭男戰士》，以其獨特創意與舞台掌控力，成為 K-Dance 傳奇人物。代表編舞作品包含：EXO〈Loveshot〉、Kai〈Mmmh〉、The Boyz〈Watch It〉 

AKITA RENAN ( @ renan0115)：來自日本、現活躍於韓國的編舞家，舞蹈風格融合街舞、現代舞與流行元素，強調情感傳達與爆發力，備受業界推崇。代表編舞作品包含：G-Dragon〈Too Bad〉、Aespa〈Armageddon〉、ILLIT〈Magnetic〉 

▲▼永齡銘馨盃,曾馨瑩,BEYOND YOUR STAR,舞蹈,K-POP,國際。（圖／業者提供）

活動資訊
活動名稱：第三屆永齡銘馨盃
主辦單位：永齡基金會
協辦單位：台北流行音樂中心
報名連結：https://forms.gle/58ubiQpEZUHb6sx86
宣傳頁面：永齡銘馨盃Instagram（https://www.instagram.com/yonglin_dance/?hl=zh-tw

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放
全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍
快訊／土城嚴重車禍！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝
會計師出獄再組詐團　退休婦被騙走2億
快訊／土城嚴重車禍　多人送醫
西門町舉五星旗被驅逐！日網紅開嗆移民署　哭訴：妻兒還在台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

獨／挺到底！台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

北市拆公館圓環挨批「先射箭再畫靶」　民團：應先改造標誌標線

第三屆永齡銘馨盃《BEYOND YOUR STAR》曾馨瑩打造舞蹈盛典　獎金加碼×創意獎項×國際評審見證台灣舞蹈能量

「小孩喝奶粉=吃全糖」惹議　Mamaway曝5點聲明！網炸鍋：硬拗

媽說普渡品「妳看著買」！女兒狂掃好市多笑：她沒意識到嚴重性

相親僅4天！單身男花百萬閃婚　竟發現妻「性病、吸毒」黑歷史

情侶想過浪漫七夕　鬼月7禁忌還是要注意！

突收「長庚1緊急求助」　美甲師急趕往！真相暖翻一票人：了不起

退票機制遭詐團利用洗錢　高鐵緊急停用「台灣Pay」

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

獨／挺到底！台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

北市拆公館圓環挨批「先射箭再畫靶」　民團：應先改造標誌標線

第三屆永齡銘馨盃《BEYOND YOUR STAR》曾馨瑩打造舞蹈盛典　獎金加碼×創意獎項×國際評審見證台灣舞蹈能量

「小孩喝奶粉=吃全糖」惹議　Mamaway曝5點聲明！網炸鍋：硬拗

媽說普渡品「妳看著買」！女兒狂掃好市多笑：她沒意識到嚴重性

相親僅4天！單身男花百萬閃婚　竟發現妻「性病、吸毒」黑歷史

情侶想過浪漫七夕　鬼月7禁忌還是要注意！

突收「長庚1緊急求助」　美甲師急趕往！真相暖翻一票人：了不起

退票機制遭詐團利用洗錢　高鐵緊急停用「台灣Pay」

胡凱兒攜手傻子與白痴開唱　雙倍能量震撼全場

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

「關稅風暴」來襲　台北市進出口公會啟動『課程1+1』專案

申皓瑋傷癒歸隊苦笑今年奇怪小事特多　江國豪、黃保羅下二軍

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

「哈哈台」訂閱破百萬！蓋瑞爆昔不敢跟家人講在拍片　辛苦歷程曝光

獨／挺到底！台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

漂流木撿拾規定再放寛 　8／27起台東海岸保安林開放自由撿拾

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

生活熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

可能有雙颱！　最新預測曝

餐廳公告「未持台灣身分證勿進」　大票看傻

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

快訊／8縣市大雨特報　下到晚上

下個颱風會去哪？日本預測下周恐遭襲

政大新生住宿超破敗崩潰　校方回應

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

快訊／大雷雨轟4縣市　國家警報響

486先生曝理科太太「1關鍵」傷透粉絲跌神壇

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

快訊／大雷雨炸台中彰化「防冰雹」　警戒範圍曝

更多熱門

相關新聞

國泰世華銀行寵粉不手軟！

國泰世華銀行寵粉不手軟！

國泰世華銀行近年持續加碼投入藝文娛樂領域，繼過去贊助多場大型音樂祭與演唱會後，今年再度攜手兩大韓國人氣天團——男團傳奇SUPER JUNIOR與女子天團 BLACKPINK，為喜愛K-POP的粉絲們帶來一波接一波的驚喜！

i-dle舒華9／2將現身信義A11！

i-dle舒華9／2將現身信義A11！

安南醫院攜手丹麥專家引進TMS腦刺激治療邁向國際

安南醫院攜手丹麥專家引進TMS腦刺激治療邁向國際

曾馨瑩代言千萬全捐公益有人利用她廣告詐騙

曾馨瑩代言千萬全捐公益有人利用她廣告詐騙

故宮百週年推動聯名專案　花蓮13商家響應

故宮百週年推動聯名專案　花蓮13商家響應

關鍵字：

永齡銘馨盃曾馨瑩BEYOND YOUR STAR舞蹈K-POP國際

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面