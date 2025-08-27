第三屆永齡銘馨盃《BEYOND YOUR STAR》曾馨瑩打造舞蹈盛典　獎金加碼×創意獎項×國際評審見證台灣舞蹈能量

▲由永齡基金會主辦、曾馨瑩主理的第三屆「永齡銘馨盃」以 「BEYOND YOUR STAR」 為主題。（圖／永齡基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

由永齡基金會主辦、曾馨瑩主理的「永齡銘馨盃」邁入第三屆！作為台灣最受矚目的舞蹈賽事之一，今年以 「BEYOND YOUR STAR」 為主題，鼓勵舞者全力綻放、享受舞台與掌聲，在光影之間燃燒到最極致。

曾馨瑩表示：「舞蹈是一種最純粹的力量與表達，每位舞者都值得擁有專屬舞台。銘馨盃不只是比賽，更是一個勇敢追夢、讓世界看見台灣舞蹈能量的平台。今年我們更攜手台北流行音樂中心，提供參賽者最專業、優質的比賽環境。」

舞台美學×創意精神

本屆主視覺以舞者的姿態瞬間為靈感，打造鏡面舞台延展無限創造力，光影交疊映射舞者能量。今年的宣傳影片更是重磅打造，以嘻哈文化的四大元素為開場：從DJ的節奏能量、街舞的動感力量、塗鴉的視覺張力，到舞台上的即興創造，逐步堆疊出比賽氛圍與能量場域。隨後透過「負空間」的舞台語彙，將現代舞的流動性與街舞的爆發力融合，象徵跨界創新的精神。最終，舞者在一座充滿未來感的舞台上綻放光芒，以「BEYOND YOUR STAR」作為核心意象，傳遞年輕世代勇敢追夢、盡情發光的態度，讓世界看見台灣舞蹈的無限可能。

全面升級亮點

今年賽事全面升級，不僅 獎金加碼，為頂尖對決再添燃點，讓實力與努力獲得更大回報，更特別增設 「最佳編舞創意獎」，鼓勵隊伍在原創精神×舞台設計×故事鋪陳上勇於突破界限，讓舞蹈展現出技巧×創意×情感的極致能量。

重量級國內外評審團×大師工作坊

本屆評審團陣容同樣星光熠熠，除了台灣頂尖舞蹈老師外，更特別邀請國際重量級編舞家親臨現場，不僅擔任評審，還將帶來震撼演出並開設Workshop，讓台灣舞者能夠零距離感受大師級指導，吸收最前線的國際舞蹈能量。

星光熠熠的評審陣容 齊聚台灣舞蹈最高殿堂

今年永齡銘馨盃評審團同樣陣容豪華，結合K-POP勢力×街舞能量×國際大師，不僅專業，更具國際視野，將為賽事帶來最嚴謹且富啟發性的舞蹈交流。

本屆邀請到多位具指標性的K-POP舞蹈老師與編舞家，他們長期活躍於舞蹈教育、舞團編舞與K-POP演出舞台，曾為多位亞洲頂尖歌手統籌演唱會舞蹈，包含Jolin Tsai Myself World Tour舞者 / 編舞者、ENERGY星期五晚上、Amei舞蹈統籌及編舞師、王心凌「Sugar High 2.0」演唱會舞蹈顧問 / 指導 / 演出執行和Super Junior圭賢台北演唱會舞者。這些老師不僅活躍於韓流舞台，也深耕華語流行音樂演出，跨越文化的專業背景，將為本屆參賽者打造前所未有的舞蹈體驗。

▲DENIS（@denislinnn）

▲玉琦 YUCHI（@yuchi_7911）

▲小桃 ANGIE CHEN（@angiea_space）

▲YOYO（僅初選，@yoyolien_ylkc）

▲大可（僅決選，@michaelpao0324）

街舞組同樣匯聚台灣最具代表性的街舞力量，四位評審不僅是街舞圈公認的頂尖舞者，風格涵蓋到Locking/ Breaking/ Popping/ New School等各種街舞風格，是推動台灣街舞文化的重要人物。

▲囂張（@ip_lockers_yaobai）

▲小黑（@way_mask）

▲小龍（@lildragonlee）

▲JOY LIN（@joylin911）

除台灣頂尖師資外，本屆特別邀請國際級編舞大師加入評審行列。國際大師的到來，不僅將擔任評審，更將透過表演與工作坊，讓台灣舞者 零距離吸收世界舞壇的前線能量。

KOOYOUNG BACK（@mihawkback)：韓國知名編舞家與舞者，曾參與韓國綜藝節目《Street Man Fighter 街頭男戰士》，以其獨特創意與舞台掌控力，成為 K-Dance 傳奇人物。代表編舞作品包含：EXO〈Loveshot〉、Kai〈Mmmh〉、The Boyz〈Watch It〉

AKITA RENAN ( @ renan0115)：來自日本、現活躍於韓國的編舞家，舞蹈風格融合街舞、現代舞與流行元素，強調情感傳達與爆發力，備受業界推崇。代表編舞作品包含：G-Dragon〈Too Bad〉、Aespa〈Armageddon〉、ILLIT〈Magnetic〉

活動資訊

活動名稱：第三屆永齡銘馨盃

主辦單位：永齡基金會

協辦單位：台北流行音樂中心

報名連結：https://forms.gle/58ubiQpEZUHb6sx86

宣傳頁面：永齡銘馨盃Instagram（https://www.instagram.com/yonglin_dance/?hl=zh-tw）