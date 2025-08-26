快訊／阿北登屋我尾山墜3公尺溪谷頭部撕裂傷　搜救員揹下山

▲一名70歲老翁爬屋我尾山不慎摔落溪谷頭部有20公分撕裂傷，搜救人員用揹負方式下山再由救護車送醫。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

一名年約70歲阿北今(26)日偕同友人攀登台中和平谷關七雄的屋我尾山，在步道1.2K處不慎摔落約3公尺的溪谷，造成頭部有20公分的撕裂傷，有腦震盪現象，因山區手機無訊號，同行友人立即先止血後，跑了約1公里至登山口巧遇林保署護管員幫忙協助報案，再趕回現場幫傷者止血。搜救人員獲報後趕赴現場先給予包紮止血，用背負攙扶方式將傷者帶回登山口，再由救護車送醫救治。

台中市消防局今午11時17分接獲林保署護管員報案指稱，有山友要求協助幫忙報案，其山友在屋我尾山步道約1.2K處摔落溪谷，頭部撕裂傷大量失血，有初步先給予止血請求救援。勤務中心立即派出谷關及和平分隊山搜人員4人，由分隊長蘇進達帶隊前往救援。

谷關分隊長蘇進達表示，中午12時30分接觸傷者，檢視傷勢發現頭部Y型20公分的撕裂傷，先立即先給予包紮止血，再由隊員輪流背負往登山口前進。14時50搜救人員與傷患順利抵達麗陽營區登山口，傷患頸部疼痛、給予頸圈，由谷關91送往東勢農民醫院救治。