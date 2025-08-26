「小英男孩」遭爆假反核真收賄！6天前還提告　壯碩身材成焦點

▲「小英男孩」鄭亦麟不只在政壇活躍，平時也勤於健身，身材練得相當結實，上衣都包不住壯碩線條。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

素有「小英男孩」之稱的鄭亦麟，身材練得十分強壯，過去在綠能政策領域被視為新星。6天前，臉書粉專《鎖綠鴉》爆料其家族坐擁豪宅、弟弟領取高額顧問費、帳戶資金來源不明，質疑「假反核、真貪腐」。鄭亦麟隨即在臉書澄清，強調貼文已下架，並赴警局提告，呼籲「移花接木到此為止」。未料短短數日後，即遭檢調搜索並聲押禁見。

6天前，臉書粉專《鎖綠鴉》曾製作圖卡，指控鄭家族坐擁信義、大安精華地段豪宅，胞弟還收取東煒建設每月10萬元顧問費，甚至帳戶曾出現198萬元不明匯款，痛批「假反核、真收賄」，並諷刺「反核真香、綠能發大財」，矛頭更直指經濟部長郭智輝「用人不當」。

▼粉專《鎖綠鴨》6天前曾製作圖卡指出經濟部假反核真收賄。（圖／翻攝自Facebook／《鎖綠鴉》）

鄭亦麟當時隨即在臉書澄清，強調相關貼文已下架，並已至警局製作筆錄提告，呼籲「移花接木到此為止」。未料短短數日後，他就遭檢調聲押，形成強烈反差。

台北地檢署昨（25日）指揮調查局大動作搜索鄭男等9人住居所、辦公處所，以及上市公司泓德能源（6873）、東煒建設公司共22處，並約談9名被告與5名證人。經漏夜複訊後，檢方依《貪污治罪條例》不違背職務收賄、財產來源不明及《洗錢防制法》洗錢罪嫌，聲押禁見鄭亦麟；其父母則各以10萬元交保。

▲「小英男孩」鄭亦麟6天前遭爆料其家族坐擁信義、大安精華地段豪宅等，他當時還發文澄清。（合成圖／翻攝自Facebook／當事人）

鄭亦麟2014年自台大經濟系畢業，曾任行政院能源及減碳辦公室主任，赴英國倫敦大學學院取得碩士，2018年僅27歲就出任綠推中心副執行長，因年輕形象與綠能專業，被外界封為「經濟部小鮮肉」、「小英男孩」。他還曾在前總統蔡英文競選期間，與「核能流言終結者」創辦人黃士修筆戰，一度聲名大噪。

除了學經歷亮眼，鄭亦麟也熱衷健身，常在社群曬出結實身材照。昨晚移送北檢時，他身穿灰色POLO衫與黑色短褲，貼身上衣勾勒出壯碩體態，肌肉線條清晰可見，難掩鍛鍊的健身成果。如今，卻因涉收賄、洗錢遭聲押禁見，形象一夕翻轉。