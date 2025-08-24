掐死女友2度辱屍判無期！19歲憲兵求自首減刑　二審26日宣判

▲19歲許姓憲兵掐死女友、侮辱屍體，一審判處無期徒刑。（圖／資料照）



文／中央社

許姓憲兵與同為軍人的劉姓女友分手，挽回感情未果，掐死劉女，甚至污辱屍體，一審依現役軍人殺人等罪，判無期徒刑。二審開庭時，許男主張自首求減刑。法官定26日宣判。

一審新北地方法院新聞資料指出，許男、劉女於去年5月16日分手，許男同年5月18日前往劉女位在新北市住處，試圖挽回感情未果後惱羞成怒，以雙手掐住劉女頸部，使她窒息死亡，之後損壞、污辱屍體。

許男犯後持劉女手機，假冒劉女名義傳送訊息給軍中同袍及劉女姊姊，致2人未發現劉女已死亡。由於同住的劉女姊姊發現劉女未走出房門，察覺有異，進房後發現憾事報警，警方隨後逮捕許男。許男一度情緒失控，持刀自殘遭制止。

一審新北地方法院國民法官合議庭指出，許男分手後心有不甘，竟惱羞成怒徒手掐死劉女，致劉女生前飽受痛苦，於劉女死後竟還損壞、污辱屍體，令劉女家屬受有永遠不可磨滅的心靈創痛，惡性重大。

一審合議庭審酌，許男無前科、犯後坦承犯行，有意與劉女家屬調解，家屬均拒絕等，依犯現役軍人殺人罪，判處無期徒刑；犯損壞、污辱屍體罪，處有期徒刑4年；犯行使偽造準私文書罪，處有期徒刑1年，定執行無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，許男及辯護人主張，許男行為符合自首要件可減刑。全案日前辯論終結，定26日宣判。