快訊／蔡尚樺男友「文大宿舍遭偷拍」影像外流　士檢火速分案

▲女主持人蔡尚樺的緋聞男友林秉聖驚傳就讀文化大學時期遭偷拍，對此士林地檢署火速剪報分案。（示意圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

女主持人蔡尚樺的緋聞男友、籃球員林秉聖，驚傳在就讀文化大學時期住宿舍時遭遇偷拍事件，浴室全裸影像外流，名單中還包括新北中信特攻球員周承睿。文化大學今（26日）強調已完成館舍巡檢，將再度會同警方進行安全檢查，並提供受害學生法律及心理支持。士林地檢署則火速「剪報分案」，全面追查偷拍器材來源與影像流向。

有媒體報導指出，外流的偷拍影像截圖顯示，拍攝時間橫跨2016年至2021年間，地點鎖定在文化大學大倫館男生宿舍浴室。該宿舍以體保生為主要住戶，包括棒球、籃球、跆拳道等校隊球員。大量截圖近期在網路群組中流傳，從畫面可見，籃球員林秉聖與新北中信特攻球員周承睿也在受害名單之列。

文化大學稍早針對「宿舍偷拍案」發表五點聲明：校方表示已依教育部指示於8月完成全校館舍巡檢，當時並未發現異常；接下來將會同轄區警方再次進行全面安全性檢查，以強化防護。

對於媒體提及偷拍時間落在2016至2021年間，因尚未掌握相關器材與影像，校方承諾將全力配合檢調追查。對受害學生，校方將提供法律諮詢、心理支持與必要協助，並會協助提出告訴與求償。最後，校方嚴厲譴責偷拍行為，強調此舉嚴重侵犯隱私與尊嚴，絕不寬貸。

由於文化大學轄區屬於士林地檢署管轄，檢方稍早已火速「剪報分案」，並將依職權展開偵查，釐清偷拍器材的安裝時間、影像外流管道及散布範圍，不排除傳喚相關人員到案說明，全力追查幕後加害者。