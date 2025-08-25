敏盛醫院提供全方位運動醫療　助桃園優秀運動選手健康照護

▲優秀運動選手醫療服務計畫成效發表(左起復健科江立方主任、柯紹華副院長、陳文鍾總院長、蔡姓運動員、體育局局長許彥輝、復健科醫師)。(圖／敏盛醫院提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府推動「優秀運動選手醫療服務計畫」，敏盛醫院配合該計劃，積極整合院內各科專業醫師與醫療團隊資源，提供運動傷害防治、健康檢查、復健治療，以及營養與心理諮詢等多面向服務，協助選手維持巔峰狀態，25日於該院舉行服務成效發表會。

市府體育局局長許彥輝表示，該計畫針對在各項競技場上表現突出的「優秀選手」提供全方位後勤醫療支援。非常高興敏盛醫院加入服務行列，協助累積桃園醫療能量，讓選手們在遭遇身心挑戰時，能獲得系統且專業的保障。

敏盛綜合醫院總院長陳文鍾強調，醫院的使命是協助桃園市優秀運動選手獲得完善的傷害防治與營養、心理諮詢服務，期盼選手們在國內外賽場上持續為桃園、為台灣爭光。

▲復健治療。(圖／敏盛醫院提供)

未來，醫院將持續投入更多專業人力與先進設備，優化運動醫療照護模式，培育兼具體能與健康的優秀運動人才。同時，敏盛醫院將秉持「以病人為中心」的核心精神，並以「誠信、創新、發展、卓越、分享」為價值理念，持續回饋社會，守護桃園市民及運動選手的健康。

敏盛綜合醫院副院長柯紹華指出，計畫執行期間，院方透過專人健康追蹤與個人化評估，協助選手在治療及復健過程中加速康復、順利回到訓練場。以一名蔡姓選手為例，其訓練期間不慎受傷，醫療團隊運用震波治療有效緩解傷勢，並結合營養指導加速康復，讓選手復原進度順暢，訓練銜接更無縫，不僅提升個人狀態，也為團隊表現注入正面能量。