砂石車滲漏砂礫撒路面30公尺　龜山警即刻攔查最重罰9千

▲砂石車疑因車斗覆蓋不全，導致砂礫沿途路面滲漏約30公尺。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

58歲蕭姓男子駕駛砂石車疑因車斗覆蓋不全，導致砂礫沿途路面滲漏約30公尺，所幸用路人即時減速閃避，未造成事故或人員傷亡，警方獲報趕抵現場，實施交通管制與疏導車流，並通知環保局人員前來清理，隨後攔查涉案砂石車，依規定對蕭男開罰3,000元以上9,000元以下罰鍰。

▲▼警方獲報實施交通管制與疏導車流，並通知環保局人員前來清理。（圖／龜山警分局提供）

25日10時53分許，蕭男駕駛砂石車行經桃園市龜山區振興路632號前，疑因車斗覆蓋不全，導致砂礫碎石沿途滲漏約30公尺，突如其來的砂石恐釀機車打滑或汽車閃避意外，所幸民眾即時減速閃避，未造成事故或人員傷亡。

龜山警分局獲報後立即派員趕抵現場，實施交通管制與疏導車流，並在振興路段攔查到疑似涉案砂石車，隨即通知環保局人員前往清理。駕駛人遭本分局員警攔查後當場承認疏失，並允諾將與環保局人員一同協助清理，被波及路段已於12時7分許恢復安全通行。

龜山警分局呼籲，運輸業者及駕駛人務必於出車前確實檢點車斗與覆蓋設備，確保貨物固定完善，避免危及用路人安全，違規者可依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第3款規定，載運貨物滲漏、飛散或散發惡臭者，可處駕駛人新臺幣3,000元以上9,000元以下罰鍰，並得責令改正或禁止通行。