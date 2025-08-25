　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

砂石車滲漏砂礫撒路面30公尺　龜山警即刻攔查最重罰9千

▲砂石車疑因車斗覆蓋不全，導致砂礫沿途路面滲漏約30公尺。（圖／龜山警分局提供）

▲砂石車疑因車斗覆蓋不全，導致砂礫沿途路面滲漏約30公尺。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

58歲蕭姓男子駕駛砂石車疑因車斗覆蓋不全，導致砂礫沿途路面滲漏約30公尺，所幸用路人即時減速閃避，未造成事故或人員傷亡，警方獲報趕抵現場，實施交通管制與疏導車流，並通知環保局人員前來清理，隨後攔查涉案砂石車，依規定對蕭男開罰3,000元以上9,000元以下罰鍰。

▲▼警方獲報實施交通管制與疏導車流，並通知環保局人員前來清理。（圖／龜山警分局提供）

▲▼警方獲報實施交通管制與疏導車流，並通知環保局人員前來清理。（圖／龜山警分局提供）

▲▼警方獲報實施交通管制與疏導車流，並通知環保局人員前來清理。（圖／龜山警分局提供）

25日10時53分許，蕭男駕駛砂石車行經桃園市龜山區振興路632號前，疑因車斗覆蓋不全，導致砂礫碎石沿途滲漏約30公尺，突如其來的砂石恐釀機車打滑或汽車閃避意外，所幸民眾即時減速閃避，未造成事故或人員傷亡。

龜山警分局獲報後立即派員趕抵現場，實施交通管制與疏導車流，並在振興路段攔查到疑似涉案砂石車，隨即通知環保局人員前往清理。駕駛人遭本分局員警攔查後當場承認疏失，並允諾將與環保局人員一同協助清理，被波及路段已於12時7分許恢復安全通行。

龜山警分局呼籲，運輸業者及駕駛人務必於出車前確實檢點車斗與覆蓋設備，確保貨物固定完善，避免危及用路人安全，違規者可依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第3款規定，載運貨物滲漏、飛散或散發惡臭者，可處駕駛人新臺幣3,000元以上9,000元以下罰鍰，並得責令改正或禁止通行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女保時捷凱燕停路邊　慘遭「毀滅級破壞」
葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道
快訊／男陳屍中橫公路！台電換新電表見驚悚一幕
快訊／賓賓哥突癱軟暈倒　緊急送醫畫面曝
快訊／吊臂砸爆2車！　恐怖瞬間曝
修圖忘修倒影！賴清德官邸會晤蔡英文　網友抓包蕭美琴
一中商圈火警！消防車沒拉手煞車撞自家人
日本人也超愛！來台「吃爆1早餐」　網認證：沒什麼人討厭
熱帶低壓最快周四生成　明起雨區擴大水氣增

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

麻豆代天府捐贈勤務裝備　助南市消防強化救災戰力

迎接新學期！學生家長造型煥然一新　花蓮購物節美業優惠開跑

收到「積欠交通違規罰鍰」是詐騙！中壢監理站籲謹慎求證+防堵

砂石車滲漏砂礫撒路面30公尺　龜山警即刻攔查最重罰9千

桃園青年局赴韓交流　臺日韓國際學生設計研習營2026移師桃園

桃園珍珠海岸國際音樂節8/29-31熱力登場　交通攻略曝光

台南教育新亮點！24位教師獲獎　教育局暑期辦數位教學工作坊

安南醫院攜手丹麥專家　引進TMS腦刺激治療邁向國際

台南再添10輛電動公車　新營客運完成消防演練分批上路

全球城市小姐齊聚台南　黃偉哲：展現古都文化魅力

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

麻豆代天府捐贈勤務裝備　助南市消防強化救災戰力

迎接新學期！學生家長造型煥然一新　花蓮購物節美業優惠開跑

收到「積欠交通違規罰鍰」是詐騙！中壢監理站籲謹慎求證+防堵

砂石車滲漏砂礫撒路面30公尺　龜山警即刻攔查最重罰9千

桃園青年局赴韓交流　臺日韓國際學生設計研習營2026移師桃園

桃園珍珠海岸國際音樂節8/29-31熱力登場　交通攻略曝光

台南教育新亮點！24位教師獲獎　教育局暑期辦數位教學工作坊

安南醫院攜手丹麥專家　引進TMS腦刺激治療邁向國際

台南再添10輛電動公車　新營客運完成消防演練分批上路

全球城市小姐齊聚台南　黃偉哲：展現古都文化魅力

麻豆代天府捐贈勤務裝備　助南市消防強化救災戰力

有望取代傳統法幣？花旗：穩定幣有望在2030年前邁向3.7兆美元

迎接新學期！學生家長造型煥然一新　花蓮購物節美業優惠開跑

麻衣爆料帶「台灣3大咖」遊日好丟臉！　電車把手吊單槓傻眼

生物年齡倒轉11歲！　專家曝「長壽3習慣」每天必吃維生素D

保時捷愛車遭恐怖前任「毀滅級破壞」！高雄女提告　警建請羈押

邋遢非洲獅爆紅！毛髮糾結被封「獅界流浪漢」　園方揭真相

要求邱泰源請辭遭拒？　行政院：從未做此要求

怒砸拍！前球王今年大滿貫僅1勝　溫網、美網皆首輪爆冷輸同一人

19歲爆紅女偶像「親吻男生」私密照外洩！違規遭退團…2天後最後登台

米可白愛犬離世收「真毛擬真公仔」　秒落淚：是我的錢錢

地方熱門新聞

女客千元入住見「監獄枕套」嚇退房

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

台南北區住宅洗碗機冒煙起火消防局籲用電安全與安裝住警器

砸4000萬讓桃園國小通學步道變大

電影《三清》桃園電影節首映　神佛進影城

全球城市小姐齊聚台南展現古都文化魅力

台南再添10輛電動公車新營客運完成消防演練分批上路

彰核三公投結果：26鄉鎮壓倒性同意

安南醫院攜手丹麥專家引進TMS腦刺激治療邁向國際

台南教育新亮點！24位教師獲獎教育局暑期辦數位教學工作坊

桃園珍珠海岸國際音樂節登場　交通攻略曝光

台南市核三公投落幕投票率26.62%公投過程秩序良好無爭議

網拍矽膠包差點「變最貴保溫杯」南警、銀行聯手攔阻226萬詐騙

南投選民反罷！游顥安全過關

更多熱門

相關新聞

即／3大車連環撞！公車6乘客受傷　釀500多戶停電

即／3大車連環撞！公車6乘客受傷　釀500多戶停電

桃園市龜山區萬壽路二段上午發生一起砂石車碰撞公車事故，一輛砂石車撞擊正停靠站下客的桃園客運，再撞上前方的聯結車，造成公車上6名乘客受傷，所幸暫無生命危險；另交通事故衝擊波及路旁電箱，導致周邊住戶停電、號誌燈一度失靈，初步確認雙方駕駛均無酒駕情形，詳細肇事責任仍待釐清。

五股砂石車奪命瞬間！車輪「2度輾壓」開20m才停下　騎士慘死

五股砂石車奪命瞬間！車輪「2度輾壓」開20m才停下　騎士慘死

載消波塊支援那馬夏修路！砂石車下山自撞運不治

載消波塊支援那馬夏修路！砂石車下山自撞運不治

國定古蹟三山國王廟遇強降雨竟積水滲漏蔡宗豪籲文化部負責

國定古蹟三山國王廟遇強降雨竟積水滲漏蔡宗豪籲文化部負責

屏東砂石車衝安全島撞斷號誌桿　轎車慘遭砸中

屏東砂石車衝安全島撞斷號誌桿　轎車慘遭砸中

關鍵字：

砂石車覆蓋不全滲漏砂礫30公尺

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面