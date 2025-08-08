　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

癌症妻過世！男子轉賣止痛藥遭判「販毒罪」　他喊冤：不想浪費

▲男子將妻子剩下的藥物轉賣。（示意圖，與本文當事人無關／路透）

▲張先生將妻子剩下的藥物轉賣。（示意圖，與本文當事人無關／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸遼寧一名張先生的妻子日前因癌症過世。張先生想著將留下的藥物，轉售給其他有需要的病友，以220元（人民幣，下同，約台幣914元）的價格將2盒止痛藥賣給一名文先生。張先生事後卻被判「販毒罪」、有期徒刑6個月及罰金2000元，令他相當不解。

據《揚子晚報》報導，張先生的妻子因癌症過世，遺留含曲馬多、羥考酮的國家管制類止痛藥。為避免浪費，他透過病友群轉售2盒藥品，並用二手平台「耳機連結」規避監管（平台禁止藥品交易）。

▲張先生的妻子因癌症過世。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

▲張先生的妻子因癌症過世。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

買家文先生向張先生購買後表示，「長期吃有依賴，不吃會難受」。張先生心生疑慮，隨後向相關單位檢舉文先生。經查，文先生有吸毒史。

然而法院認定，張先生「明知藥品受管制，仍非法流通」，以販賣毒品罪，判處有期徒刑6個月、罰金2000元（約台幣8307元）。張先生申訴兩次均被駁回。

法院依據兩點，其妻生前用藥時，醫院已告知藥品管制屬性，並簽署知情文件；買家暗示藥物依賴性後，張先生未終止交易，有償轉讓即構成販毒。

報導指出，張先生因此被開除了公職，其兒子也因此政審出現問題，全家陷入經濟困難。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄發錢了！資格符合「最高領3萬」
台中死亡車禍！二寶媽載6歲女兒搶救不治
快訊／臨時通知！統一獅突換先發投手
陳屍20層樓電塔！　死者背景曝光
台大醫挨揍！男衝診間揮拳打人
柯文哲出庭暴走！律師曝待遇「阿北拿一堆特權」：司法確實不公
捲入台積電內鬼案！日本人也怒喊「半導體快完了」：難道不丟臉嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

劉曉慶「疑逃漏稅」風波第112天　稅務部門回應：未發現問題

癌症妻過世！男子轉賣止痛藥遭判「販毒罪」　他喊冤：不想浪費

美參議院軍委會主席傳將訪台　陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

菲總統認台海有事「無法置身事外」　陸：解決台灣問題是中國人的事

陸女子35樓墜下奇蹟救回　社區4公尺大樹攔截...掉灌木叢二次緩衝

全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」　「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

陸農民工蹲草地如廁被當獵物射殺　女兒曝：籌妹妹婚禮前才去的

北京首間AI機器人餐廳亮相　打開門「酒保、樂團」全是機器人

媽媽上夜班！防疫人員凌晨上門抽小孩血　官方：上級要求，合法合規

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

劉曉慶「疑逃漏稅」風波第112天　稅務部門回應：未發現問題

癌症妻過世！男子轉賣止痛藥遭判「販毒罪」　他喊冤：不想浪費

美參議院軍委會主席傳將訪台　陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

菲總統認台海有事「無法置身事外」　陸：解決台灣問題是中國人的事

陸女子35樓墜下奇蹟救回　社區4公尺大樹攔截...掉灌木叢二次緩衝

全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」　「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

陸農民工蹲草地如廁被當獵物射殺　女兒曝：籌妹妹婚禮前才去的

北京首間AI機器人餐廳亮相　打開門「酒保、樂團」全是機器人

媽媽上夜班！防疫人員凌晨上門抽小孩血　官方：上級要求，合法合規

聯發科7月營收432.2億元　年月雙減

樂天球員餐爆爭議　領隊今向全隊致歉：從未為省預算犧牲營養

高雄發錢了！山區原住民受災嚴重　市府加發補助「最高3萬」

繼續談判！　大馬宣布：對美採購投資「1500億美元」

劉曉慶「疑逃漏稅」風波第112天　稅務部門回應：未發現問題

快訊／大貨車北宜翻覆！駕駛「飛墜50米深谷」找到了　吊掛搶救中

COCODOR森林擴香瓶綠葉美翻　香草集「無限水氧機」攜帶好方便

出國旅遊「1習慣改變了」是初老症狀嗎？一票搖頭˙：很正常

台股平衡基金偏多分散布局跨「關」卡　8檔績效勝大盤

投資虛幣獲利想加碼！機智女兒押母去報案　勇警飛撲逮車手

【死裡逃生】高雄港吊車突翻覆！　撞貨船後2貨櫃落海 駕駛嚇癱趴地

大陸熱門新聞

陸配村長被解職　陸委會：沒真的申請放棄中國籍

全紅嬋體態變化遭網暴　跳水女皇：心理關難

媽媽上夜班！ 防疫人員凌晨上門抽小孩血 官方：上級要求，合法合規

立秋進補4不吃 習俗：秋後蚊子「猛於虎」不能掉以輕心

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」 「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

大陸僅存國府抗戰將士忠烈祠！　蔣介石題字藏玄機

微信重申：「沒有已讀功能」，以後也不會有

未滿24小時！8月5日再破史上「最短一天」紀錄 縮短1.51至1.66毫秒

陸資安老董周鴻禕狠評台灣網軍：水平低下但特別勤快

陸農民工蹲草地如廁被當獵物射殺 女兒曝：籌妹妹婚禮前才去的

菲總統認台海有事「無法置身事外」 陸：解決台灣問題是中國人的事

北京首間AI機器人餐廳亮相　打開門「酒保、樂團」全是機器人

閩南狼認「統戰紀錄片」有瑕疵　梁文傑：還是有價值

更多熱門

相關新聞

只因心情不好！陸女在貓咖「打死4隻貓」

只因心情不好！陸女在貓咖「打死4隻貓」

遼寧瀋陽一名貓咖（貓咪咖啡廳）店長王小姐近日控訴，一名女子在自家包廂，對貓咪發洩情緒，怒摔、暴打貓咪，導致4隻貓咪急救後不治身亡，還有幾隻貓咪目前仍在治療中。該名女子事後，情緒平穩地向警方表示，「因為我心情不太好。」王小姐直呼，難以接受。

51歲陸男登山「倚靠欄杆」不慎墜亡

51歲陸男登山「倚靠欄杆」不慎墜亡

蘋果首次關閉中國直營門市

蘋果首次關閉中國直營門市

陸「老年暴走團」擋消防車出勤 堅持維持隊形「寸土不讓」惹議

陸「老年暴走團」擋消防車出勤 堅持維持隊形「寸土不讓」惹議

陸女大生恐因一夜情遭退學！烏克蘭電競選手出聲了

陸女大生恐因一夜情遭退學！烏克蘭電競選手出聲了

關鍵字：

販毒罪止痛藥遼寧

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面