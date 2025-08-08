癌症妻過世！男子轉賣止痛藥遭判「販毒罪」　他喊冤：不想浪費

▲張先生將妻子剩下的藥物轉賣。（示意圖，與本文當事人無關／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸遼寧一名張先生的妻子日前因癌症過世。張先生想著將留下的藥物，轉售給其他有需要的病友，以220元（人民幣，下同，約台幣914元）的價格將2盒止痛藥賣給一名文先生。張先生事後卻被判「販毒罪」、有期徒刑6個月及罰金2000元，令他相當不解。

據《揚子晚報》報導，張先生的妻子因癌症過世，遺留含曲馬多、羥考酮的國家管制類止痛藥。為避免浪費，他透過病友群轉售2盒藥品，並用二手平台「耳機連結」規避監管（平台禁止藥品交易）。

▲張先生的妻子因癌症過世。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

買家文先生向張先生購買後表示，「長期吃有依賴，不吃會難受」。張先生心生疑慮，隨後向相關單位檢舉文先生。經查，文先生有吸毒史。

然而法院認定，張先生「明知藥品受管制，仍非法流通」，以販賣毒品罪，判處有期徒刑6個月、罰金2000元（約台幣8307元）。張先生申訴兩次均被駁回。

法院依據兩點，其妻生前用藥時，醫院已告知藥品管制屬性，並簽署知情文件；買家暗示藥物依賴性後，張先生未終止交易，有償轉讓即構成販毒。

報導指出，張先生因此被開除了公職，其兒子也因此政審出現問題，全家陷入經濟困難。