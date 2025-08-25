女足教練淪詐欺、侵占罪被告！　周台英現身調查局畫面曝

記者劉昌松、黃資真／台北報導

台師大女足隊傳出學生疑遭強迫抽血、回捐受試費用，案件曝光後引發全台民眾怒火，台北地檢署7月分案調閱相關運動研究計畫與報告，約談10多名受測試學生與研究助理到案作證。今(25日)指揮調查局以詐欺、侵占罪嫌被告身分，首度約談已遭停聘、撤銷教練證的前女足教練周台英，另通知計畫主持人陳忠慶等4人以證人身分到案說明，稍早周、陳現身調查處的畫面也曝光。

▲北檢以詐欺、侵占罪嫌被告身分約談周台英（紅圈處）。（圖／記者劉昌松翻攝，下同）



稍早一身灰衣黑褲的周台英，與陳忠慶等人在下午2時許先後到台北市調查處會客室報到，分別由調查官帶領進入訊問室製作筆錄，預計稍晚將移送北檢。初步了解，北檢今天指揮調查局搜索周台英住處及辦公位置等3處，以詐欺、侵占罪嫌被告身分約談周台英，另通知陳忠慶等4名證人到案說明。

北檢7月16日分案調查被告周台英所涉強制、侵占等罪嫌，向相關機構、院校調取資料，並查扣現存血液檢體後，陸續約談10多名受試學生與研究助理到案說明，日前校方與教育部等單位的行政調查結論也陸續送抵北檢。

▲研究計畫主持人陳忠慶（紅圈處）以證人身分到案說明。



其中，周台英過去獲得的行政處分都遭質疑過輕，經輿論撻伐後，台師大已正式將周台英解聘，4年不得聘為教師，足球協會也註銷周台英教練證，並終生禁止申請教練資格檢定，終生禁止參與足球事務。教育務日前也決定，對研究計畫主持人、台師大教授陳忠慶停聘3年，國科會並將陳、周所涉經費核銷不符的部分研究案移送檢調偵辦。