大陸 大陸焦點 特派現場

陸寵物展「全背刺青狗事件」！　刺青師稱是藝術品…引網暴怒

記者廖翊慈／綜合報導

第27屆亞洲寵物展（簡稱，亞寵展）近日在上海新國際博覽中心舉行。多名網友指出，在會展上看到一隻墨西哥無毛犬，背部有大面積彩色刺青，引起熱議。狗狗的刺青師也發文對此表示，把刺青圖當作藝術品，狗狗是家人，所以很小心操作了。但廣大陸網友卻對他的解釋嗤之以鼻。

▲當天其他民眾拍下的刺青狗。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲▼大陸亞洲寵物展刺青狗。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲▼大陸亞洲寵物展刺青狗。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲當天其他民眾拍下的刺青狗。（圖／翻攝自抖音、小紅書，上同）

據《現代快報》報導，「刺青狗」的飼主在亞寵展上，向大眾表示狗狗刺青時沒有打麻醉，全程清醒。刺青師也對此回應，「我們是在，飼主自己找的寵物醫院內進行的，狗狗是在全程打麻藥下進行的，活蹦亂跳是沒法進行的，全程無痛。」

刺青師說道，「現在的人們了對寵物，有一種獨特的情懷，狗狗主人再三要求，做一個圖案，永久保留，我們把圖案看作藝術品，狗狗是家人，所以製作也加倍小心，所用物品均為試用裝，用後損毀。」

▲刺青師發文。（圖／翻攝自小紅書）

▲刺青師發文。（圖／翻攝自小紅書）

他還表示，「現在的人們對狗狗很鍾愛，狗狗是一種精神寄託，所以想要獨一無二的陪伴，最後感謝愛狗人士對寵物的熱愛，鍵盤俠的一些言論，也讓我看到了大家的愛心，感謝鍵盤俠，讓我看到了你們的愛心。」

刺青師該篇文引起網友暴怒，「這篇文根本沒有在反省，都是狡辯」、「看起來就是在冷嘲熱諷我們」、「他要不要聽聽看自己在說什麼」、「他還說了，刺青狗狗對他來說是底線，結果還是做了啊」、「只會把責任推給狗主人，說得他被人網暴也很委屈，作為成年人自己沒有判斷力嗎」、「我呸！根本沒把狗狗當生命看待過」、「說自己不是醫生有做那麼多功課已經很好？基本狗狗麻醉風險都不知道叫有做功課嗎」、「給貓狗刺青的刺青師都該罰款，有些生意好做，有些不好做，因為貓狗不是自願的」。

▲刺青狗飼主。（圖／翻攝自抖音、小紅書，上同）

▲▼大陸亞洲寵物展刺青狗。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲刺青狗飼主。（圖／翻攝自抖音、小紅書，上同）

一名小紅書網友「雪兒」曬出與刺青師的對話紀錄。她詢問刺青師，為何飼主說沒有麻醉，刺青師卻說有，而對話另一頭拿不出所謂有麻醉的證明。她還追問各種相關問題，對方多次未正面回應，甚至嘲諷她，「妳這麼執著，妳有拿出一半的精力去關心家人嗎？虛偽的人。」相關貼文令網友們憤怒不已。

亞寵展主辦也對此事作出回應，表示刺青師已道歉，未來也會限制「刺青狗」參加寵物展，並會多加留意展內寵物們的狀況。

 

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：虐待動物報案，請撥打1959動物保護專線！

