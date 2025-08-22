男大生假扮實習律師　開2條件想騙砲少女！下場關3年

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名大學生阿強（化名）透過臉書寵物交流社團結識少女A，A女向他商借2隻寵物進行繁殖，沒想到其中1隻受了傷，他得知此事後，竟開出2條件，要求A女賠償4萬元，不然就以性交易抵債，還多次傳送訊息施壓，甚至親自上門索要賠償。法官日前審理之後，依犯引誘少年為有對價之性交行為未遂罪，判處阿強有期徒刑3年。

▲阿強意圖誘導A女答應以性交易方式抵債。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強2年前透過臉書社團結識A女，他聲稱自己是實習律師，雙方約好由他借出2隻寵物與A女的寵物進行繁殖，沒想到其中1隻寵物因打架受傷，於是便開口向A女索要4萬元賠償，他甚至在明知A女是未成年人的情況下，直言可以接受性交易抵債。

但A女關心寵物的傷勢，想先把受傷的寵物治好。阿強卻一再傳訊息向A女施壓，表示若不還錢或進行性交易，就要寄送存證信函，最後還在未經告知之下，跑到A女的住處要求賠償，嚇得A女急忙報警處理。

雖然阿強到案之後矢口否認引誘A女性交易，並反控那些對話紀錄都與他無關，是A女自行合成的。不過，經檢方科技偵查中心進行數位採證之後，發現阿強的手機中雖然沒有對話紀錄，卻存有A女的姓名及聯絡資料，而且他使用相當多的網路社群平台和即時通訊軟體，還有多個IG帳號，其中1個帳號和A女提供的對話紀錄之人相同。

此外，法官指出，經查核，A女提供的對話紀錄內容連續，並無剪輯痕跡，對話紀錄應屬真實。接著，阿強又辯稱自己拿到的手機是二手的，企圖將責任推給前手，但這部分的說詞沒有獲得法官採信。

法官表示，阿強明知A女尚未成年，卻意圖引誘A女進行性交易抵債，甚至下達最後通諜聲稱要提告，並提高性交易次數，以此方式對A女施壓，可見他的行為動機就是為了和A女發生有對價的性交行為，最終依犯引誘少年為有對價之性交行為未遂罪，判處他有期徒刑3年，全案仍可上訴。

