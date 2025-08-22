　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男大生假扮實習律師　開2條件想騙砲少女！下場關3年

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名大學生阿強（化名）透過臉書寵物交流社團結識少女A，A女向他商借2隻寵物進行繁殖，沒想到其中1隻受了傷，他得知此事後，竟開出2條件，要求A女賠償4萬元，不然就以性交易抵債，還多次傳送訊息施壓，甚至親自上門索要賠償。法官日前審理之後，依犯引誘少年為有對價之性交行為未遂罪，判處阿強有期徒刑3年。

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲阿強意圖誘導A女答應以性交易方式抵債。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強2年前透過臉書社團結識A女，他聲稱自己是實習律師，雙方約好由他借出2隻寵物與A女的寵物進行繁殖，沒想到其中1隻寵物因打架受傷，於是便開口向A女索要4萬元賠償，他甚至在明知A女是未成年人的情況下，直言可以接受性交易抵債。

但A女關心寵物的傷勢，想先把受傷的寵物治好。阿強卻一再傳訊息向A女施壓，表示若不還錢或進行性交易，就要寄送存證信函，最後還在未經告知之下，跑到A女的住處要求賠償，嚇得A女急忙報警處理。

雖然阿強到案之後矢口否認引誘A女性交易，並反控那些對話紀錄都與他無關，是A女自行合成的。不過，經檢方科技偵查中心進行數位採證之後，發現阿強的手機中雖然沒有對話紀錄，卻存有A女的姓名及聯絡資料，而且他使用相當多的網路社群平台和即時通訊軟體，還有多個IG帳號，其中1個帳號和A女提供的對話紀錄之人相同。

此外，法官指出，經查核，A女提供的對話紀錄內容連續，並無剪輯痕跡，對話紀錄應屬真實。接著，阿強又辯稱自己拿到的手機是二手的，企圖將責任推給前手，但這部分的說詞沒有獲得法官採信。

法官表示，阿強明知A女尚未成年，卻意圖引誘A女進行性交易抵債，甚至下達最後通諜聲稱要提告，並提高性交易次數，以此方式對A女施壓，可見他的行為動機就是為了和A女發生有對價的性交行為，最終依犯引誘少年為有對價之性交行為未遂罪，判處他有期徒刑3年，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚！茂木太太原因全說
快訊／全台45間門市！勾詐團洗23億　14人起訴
一口氣降價4100萬！　房東鐵了心棄年收800萬金雞母
「籃球女神」解放比基尼！　一轉側面臀型全看光激辣
17歲少年遭虐死棄屍　9嫌驚爆其中1人是現役海軍中士
快訊／鄧愷威遭下放3A！出賽4場防禦率近9
快訊／高雄左營「行刑式槍殺」　男子當場慘死
普澤會未談攏　俄發動「7月以來最大空襲」逾600枚武器攻烏
快訊／為25000元打死17歲少年棄屍　5嫌聲押4人送少年法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑債務糾紛！高雄通緝男家門前被槍殺　曾因製造假車禍詐保遭判刑

快訊／史上最大黑金工廠！「幣想」勾詐團洗23億害千人　14人起訴

嘉義婦險被假檢座騙42.6萬　朴子警銀聯手阻詐

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」慘死　現場留8彈殼

17歲少年遭虐死棄屍　9嫌驚爆其中1人是現役海軍中士

17歲少年遭擄走打死「棄屍宜蘭」！竹檢聲押5嫌　4人送少年法庭

男大生假扮實習律師　開2條件想騙砲少女！下場關3年

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

立委擬刪「勾串之虞」羈押事由　檢察官協會警告：危及國安

退役飛官淪共諜！210萬賤賣國軍演訓、雄三機密　被判2年2月定讞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【街頭鬥毆】大稻埕煙火上演情侶格鬥！　女子遭扯頭髮慘摔地

虞書欣爆霸凌

疑債務糾紛！高雄通緝男家門前被槍殺　曾因製造假車禍詐保遭判刑

快訊／史上最大黑金工廠！「幣想」勾詐團洗23億害千人　14人起訴

嘉義婦險被假檢座騙42.6萬　朴子警銀聯手阻詐

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」慘死　現場留8彈殼

17歲少年遭虐死棄屍　9嫌驚爆其中1人是現役海軍中士

17歲少年遭擄走打死「棄屍宜蘭」！竹檢聲押5嫌　4人送少年法庭

男大生假扮實習律師　開2條件想騙砲少女！下場關3年

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

立委擬刪「勾串之虞」羈押事由　檢察官協會警告：危及國安

退役飛官淪共諜！210萬賤賣國軍演訓、雄三機密　被判2年2月定讞

台美混血費爾柴德進60天傷兵名單　WBC替台出戰恐添變數

研究證實早上喝咖啡心情好　醫：起床後「2小時半內」飲用效果最佳

戴罪回鍋！民政處長助傅崐萁查水表被逮　「請辭98天」火速回任花縣府

台鐵教師節連假加開109班次　車票8/27開賣

疑債務糾紛！高雄通緝男家門前被槍殺　曾因製造假車禍詐保遭判刑

大谷翔平休養缺席洛磯戰　總教練羅伯斯保證：「明天會出場」

快訊／史上最大黑金工廠！「幣想」勾詐團洗23億害千人　14人起訴

嘉義婦險被假檢座騙42.6萬　朴子警銀聯手阻詐

出門約會「不想擠捷運」被說是公主！一票搖頭：跟學生時代一樣

Infiniti Q50停產1年要回來了！國外原廠爆雷將重新復活推新一代

【街頭鬥毆】大稻埕煙火上演情侶格鬥！　女子遭扯頭髮慘摔地

社會熱門新聞

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

即／旗山1男陳屍公用女廁

獨／被綁肉票背景曝　詐酒店妹200萬挨告被盯上

即／汐止新台五路外勞打群架　

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒重判3年半

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

即／被前夫反指想分產5千萬　議員發聲明反擊

桃園市議員舒翠玲夫妻涉詐領助理費判決出爐

9嫌虐死少年　驚爆其中1人是海軍中士

更多熱門

相關新聞

燕尾服貓看到「迷你版自己」　可愛反應曝

燕尾服貓看到「迷你版自己」　可愛反應曝

國外一名飼主分享，他從外面帶回來新寵物貓，第一次與家中「原住民」見面的趣味場面。寵物貓柯拉(Cora)是一隻黑白花紋的燕尾服貓，沒想到新弟弟雷米(Remi)也有著同樣花色，2隻貓四目相交時，柯拉被「迷你版自己」嚇到摔倒。

貓咪狂吸客人鞋　嘴邊肉溢出銷魂

貓咪狂吸客人鞋　嘴邊肉溢出銷魂

米克斯汪「撞臉男明星」爆紅　網：超像人類

米克斯汪「撞臉男明星」爆紅　網：超像人類

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

菲國變性正妹來台賣淫　IG正面照曝擁1.7萬粉

菲國變性正妹來台賣淫　IG正面照曝擁1.7萬粉

關鍵字：

性交易騙砲寵物

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人求助「很多人在找他」

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面