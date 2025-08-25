快訊／辣椒水噴臉！李正皓電視台外遭襲　士檢火速偵結起訴4嫌

▲評論員李正皓遭被告持辣椒水攻擊，士林地檢署偵結依法起訴。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

政治評論員李正皓6月間晚間駕車載女友馬郁雯離開三立電視台途中，突遭陌生男子持辣椒水噴臉，攻擊僅1至2秒即逃逸。警方成立專案小組，隔日於景美便當店逮捕21歲吳男，並追出李姓、吳姓及陳姓3名共犯。全案歷時67天調查，士林地檢署於今（25）日偵結，依傷害罪起訴4人。

警方調閱監視器發現，6月19日案發前一天，吳男曾與李、吳、陳3名友人在南京東路六段某公園聚會，隨後由李男駕駛掛在吳嫌名下的賓士車，其餘3人則騎乘2部機車，一同前往內湖三立電視台「場勘」長達2個半小時，直到下午3時才離去。隔日吳男便在同地點行兇，警方懷疑行動具高度預謀。

警方於同月23日拘提3名共犯到案。3人辯稱只是「陪吳嫌逛街或運動」，否認知情攻擊行動，並推稱彼此僅為朋友，與犯案無關。警方認為其供詞避重就輕，與監視器紀錄明顯矛盾。

▼李正皓遭辣椒水襲擊後3天，女友馬郁雯到士林地檢署接受問訊助釐清案情。（資料圖／記者黃宥寧攝）

檢方訊後，認3人涉妨害自由，諭令交保並限制住居：李男10萬元、陳男5萬元、吳男5萬元；至於實際動手的吳嫌，檢方聲押，但法院認為無羈押必要，僅裁定限制住居，連保釋金都免繳即可返家。

雖然動手吳嫌落網後堅稱因「行車糾紛」才一時衝動犯案，但警方查出其名下僅有5至6萬元存款，懷疑背後另有「金主」資助，不排除為收取所謂「安家費」而鋌而走險。

《ETtoday新聞雲》6月23日直擊，李正皓女友馬郁雯身穿黑短裙、背紅色Goyard名牌包現身士林地檢署，吸睛十足；2天後，李正皓則親駕藍色Taycan赴檢，接受檢察官問訊。

經檢警抽絲剝繭，歷時67天調查，士林地檢署於今（25日）偵結，全案依妨害自由等罪嫌，對吳姓主嫌及李、吳、陳3名共犯提起公訴。