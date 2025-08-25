　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

日本熱賣美容神器、台灣也買得到！曜胜生技獨家引進　專業級居家保養讓肌膚開外掛

曜胜生技,DRCYJ,YA-MAN,日本美容家電,家用美容儀,水嫩美顏儀,護膚,保養,美容,健髮中心（圖／品牌提供）

▲日本熱銷美容家電品牌YA-MAN正式登台，旗下明星機種「水嫩美顏儀 Photo Plus Shiny NEO」，甫開賣即掀起居家保養新風潮。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

擁有47年歷史、連續五年蟬聯日本市佔第一的美容家電品牌YA-MAN，正式進軍台灣市場！佳醫集團轉投資曜胜生技宣布，獨家引進YA-MAN熱銷機種「水嫩美顏儀Photo Plus Shiny NEO」。這款專業級美容儀的登台，可望為消費者對居家保養的需求掀起一波全新的美肌風潮。

曜胜生技,DRCYJ,YA-MAN,日本美容家電,家用美容儀,水嫩美顏儀,護膚,保養,美容,健髮中心（圖／品牌提供）

▲曜胜生技總經理羅証平（左）與 YA-MAN 社長山崎貴三代（右）握手合影，象徵雙方正式展開品牌合作。

日本YA-MAN株式會社成立於1978年，以研發高精密儀器技術聞名，並成功將專業級美容沙龍設備轉化為一般消費者也能輕鬆使用的家用美容儀。其產品線涵蓋臉部、頭髮與身體保養，廣受日本各年齡層愛用。2023年底於東京銀座開設全球首間旗艦店「YA-MAN the store GINZA」，展現品牌「A new beautiful」的國際願景與技術實力。

曜胜生技,DRCYJ,YA-MAN,日本美容家電,家用美容儀,水嫩美顏儀,護膚,保養,美容,健髮中心（圖／品牌提供）

▲坐落東京核心地段的YA-MAN the store GINZA，以簡約高級質感打造沉浸式體驗空間，體現日系科技美學。

此次引進的「水嫩美顏儀Photo Plus Shiny NEO」整合十大尖端科技，包括獨家技術DYHP、RF射頻、離子導出、離子導入、EMS、微電流、LED紅光、LED藍光、冷卻模式、微震按摩，專為保濕導入、輪廓緊緻、肌膚修護與增加保養品吸收等日常保養需求而設計，讓消費者在家中即可享受媲美專業等級的護膚效果。

曜胜生技,DRCYJ,YA-MAN,日本美容家電,家用美容儀,水嫩美顏儀,護膚,保養,美容,健髮中心（圖／品牌提供）

▲Photo Plus Shiny NEO結合十大功能科技，重塑日常保養的專業感。

曜胜生技為佳醫集團旗下主打生活美容的轉投資公司，目前於全台擁有34間直營健髮中心「DRCYJ」，提供頭皮、臉部養護服務，以及熱銷產品「DR CYJ洗髮精」。此次與YA-MAN合作將頭皮保養延伸至臉部美容，讓消費者在健髮中心一次體驗從頭到臉的完整保養方案。

 YA-MAN株式會社社長山崎貴三代表示，「在選擇合作夥伴時，我們最重視的是對方是否具備正確的醫學知識與教育能力，能準確說明產品用途，並以正確方式傳遞品牌價值。佳醫集團旗下的曜胜生技DRCYJ，無論在專業性、教育力與通路經營上都展現出我們所期待的特質，這正是YA-MAN選擇攜手合作的原因。」

「水嫩美顏儀 Photo Plus Shiny NEO」將透過全台多元通路同步販售，包括曜胜生技直營的34間DRCYJ健髮中心、各大百貨公司內的佳醫專櫃，以及DRCYJ官方購物網、佳醫日電通電商平台，實體門市皆開放實機體驗，全面布局線上線下，提供消費者便利且專業的選購管道，親身感受專業美容科技帶來的肌膚改變。

曜胜生技,DRCYJ,YA-MAN,日本美容家電,家用美容儀,水嫩美顏儀,護膚,保養,美容,健髮中心（圖／品牌提供）

▲全台多點據點同步導入體驗服務，落實一站式美麗方案。

曜胜生技強調，DRCYJ作為YA-MAN水嫩美顏儀Photo Plus Shiny Neo在台唯一官方授權代理商，所販售的產品皆由日本原廠原裝進口，保證100%原裝正品，並提供一年原廠保固、繁體中文說明書與完善的在地售後服務，提醒消費者務必透過官方指定通路購買，以確保產品品質與使用安全。未來計畫結合醫美通路、專業諮詢與KOL推薦策略，讓更多台灣消費者認識YA-MAN的核心技術與日系美學，一起開啟居家美肌新日常。

官方購買通路
線上購買連結
DRCYJ 購物網 https://pse.is/82skqf
日電通購物網 https://pse.is/82smum

線下賞機購買連結
DRCYJ 健髮中心賞機體驗預約 https://pse.is/82sl9c
全台佳醫專櫃門市 https://pse.is/82kvzq

