【廣編】積雪草×薑黃引領美膚新革命！渃學院8/18植物外泌體新品上市發表會

▲渃學院即將推出全新外泌體產品。

圖、文／渃學院提供

美容產業迎來全新里程碑！渃學院將於2025年8月18日隆重舉辦Innovatis植物外泌體新品上市發表會。本次推出的外泌體產品，由西班牙Vytrus Biotech實驗室研發生產——全球唯一擁有植物外泌體專利認證的權威機構，並以「積雪草」與「薑黃」兩大植物為核心來源，成功萃取其外泌體精華，帶來安全天然、卻又高效顯著的肌膚修護新力量。

Vytrus實驗室以專注植物細胞技術聞名，藉由專利外泌體科技，將植物深層的修復訊息完整傳遞至肌膚細胞。積雪草素有「修護聖草」之稱，能舒緩敏弱、促進膠原生成；薑黃則被譽為「黃金香料」，其卓越的植物能力，能有效對抗環境壓力對肌膚造成的損傷。兩者結合，猶如為肌膚注入一場「植萃能量療癒」，開創專業美容領域的嶄新篇章。

渃學院自成立以來，始終秉持「以人為本、以知為力、以美為核」的核心理念，長期深耕於產品教育與服務。學院深信，唯有讓專業設計師不只是「懂產品」，更能掌握產品背後的 成分功效、科學邏輯與臨床依據，才能真正成為具備獨立判斷力、能夠主動選擇的專業人才。透過教育與分享，渃學院期望帶領設計師們超越銷售框架，將「專業」轉化為「信任」，並將「知識」落實為「力量」。