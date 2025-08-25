　
有望取代傳統法幣？花旗：穩定幣有望在2030年前邁向3.7兆美元

▲▼ 穩定幣,花旗集團,金融科技,監管,數位貨幣,加密資產。（圖／品牌提供）

▲花旗集團最新報告顯示，穩定幣在未來五年內有機會全面融入主流金融體系中。

【企劃特輯】

花旗集團（Citi Institute）最新報告預測，穩定幣在未來五年內有機會全面融入主流金融體系中，在跨境支付和數位金融功能方面取代傳統法幣的角色。

報告提出，若監管支持屬中等程度，市場規模有望在2030年達到1.6兆美元（約新台幣47.36兆元）；假如整體環境更為樂觀，市值更可能飆升至3.7兆美元（約新台幣109.52兆元）。目前穩定幣市值約為2,246億美元（約新台幣6.64兆元）。

同時，他們也強調監管制度，像是美國的 GENIUS 法案與歐盟 MiCA 框架，為儲備要求、發行人牌照制度等訂立明確標準，並提升資訊透明度，有助吸引更多機構與零售用戶。

穩定幣與其他加密資產有什麼不同？
穩定幣是將價值與現實資產（如美元或黃金）掛鉤的加密貨幣。與大多數加密貨幣價格劇烈波動不同，穩定幣多以法定貨幣或美國國債作為儲備，並透過演算法或實際資產管理來維持價值穩定。最早被廣泛使用的穩定幣是2014年推出的 Tether（USDT），與美元保持1:1匯率，這使其在面對市場波動時更具可預測性。

由於價格穩定，穩定幣不僅適合用於跨境匯款、日常支付與儲蓄，也能成為去中心化金融（DeFi）與傳統銀行體系的橋樑，幫助用戶在波動的加密貨幣價格環境中保護資產價值。

監管與支付需求推動穩定幣普及
根據數位資產平台 Fireblocks 的資料，雖然支付公司僅佔其客戶的11%，卻貢獻16%的穩定幣交易量，按季增長超過30%。在短短90天內，平台處理5170億美元（約新台幣153.03兆元）的穩定幣交易，其中820億美元（約新台幣24.27兆元）就與支付活動相關。

大型支付業者也正加快腳步推進應用。例如，Mastercard正研究讓消費者直接使用穩定幣付款，降低成本並縮短交易時間。而在部分新興市場，穩定幣也方便無銀行帳戶一族使用金融服務。另外，銀行業也研究將穩定幣打造為短期流動性工具，甚至是帶利息的新型金融產品。

不過，花旗亦警告未來仍存在不少挑戰，例如：跨境監管協調、不同區塊鏈網絡的技術整合等，都影響穩定幣的未來發展。

08/24 全台詐欺最新數據

「穩定幣」對全球地緣政治面貌的影響

香港官員：「穩定幣」不存在炒作機會

香港官員：「穩定幣」不存在炒作機會

香港《穩定幣條例》8月1日生效，港府財經事務及庫務局局長許正宇表示，穩定幣的定位清晰，為交付工具，是法定貨幣的另一體現，不存在炒作機會

香港推動穩定幣發展　但具體運作仍不明確

香港推動穩定幣發展　但具體運作仍不明確

「穩定幣」對全球地緣政治面貌的影響

「穩定幣」對全球地緣政治面貌的影響

LINE Pay第二季營收毛利雙成長　上半年ESP 3.4元

LINE Pay第二季營收毛利雙成長　上半年ESP 3.4元

誠實貪污到制度變現　GENIUS Act 是川普家族的煉金術？

誠實貪污到制度變現　GENIUS Act 是川普家族的煉金術？

關鍵字：

穩定幣花旗集團金融科技監管數位貨幣加密資產

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

