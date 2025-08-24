南湖大橋機車追撞多元計程車起火！騎士雙腿燙傷19歲女乘客破相

▲北市南湖大橋發生機車追撞事故，機車倒地後起火燃燒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、陸運陞／台北報導

新北市內湖區今天（24日）晚間5時許，南湖大橋發生一起汽、機車追撞事故。一輛雙載的機車，不慎追撞前方的多元計程車，機車倒地後起火燃燒，造成男騎士雙腿2度燒燙燒，女乘客則頭部、手腳皆有撕裂傷，目前已送往內湖三總治療，發生事故詳細原因，仍待警方進一步釐清。

據了解，今天下午多元計程車駕駛，沿著南湖大橋從南港往內湖康寧路三段下橋，騎乘機車的19歲男騎士載著19歲女子，同方向騎行在多元計程車後方，疑似未注意車前狀況，直接從右後側直接撞上，機車上2人連同機車一起摔出，沒多久倒地的機車開始起火燃燒，警消人員抵達，佈水線迅速將火勢熄滅。

▲機車騎士雙腿燙傷，女乘客額頭、嘴唇、手腳都有撕裂傷，送醫後已無大礙。（圖／記者黃彥傑翻攝）

救護人員發現，機車騎士雙腿有2度12%燒燙傷，而女乘客額頭、嘴唇、右臂、右膝皆約2×1公分撕裂傷，將2人傷口消毒包紮後，送往內湖三軍總醫院治療，目前意識清楚並無大礙，而遭撞的多元計程車，並無人員受傷，目前警方仍在釐清確切肇事原因。

▲多元計程車右後側遭機車追撞凹陷。（圖／記者黃彥傑翻攝）