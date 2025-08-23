新電動車「召喚功能」疑失靈！突倒車輾斃駕駛　畫面曝光

▲印度電動車被控「召喚功能」自動輾死駕駛。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印度塔塔汽車（Tata Motors）今年6月才發表旗艦電動休旅車Harrier EV，搭載能透過遙控鑰匙操作的「召喚模式」（Summon Mode），讓車輛能自動靠近駕駛。不過，這項新技術卻捲入一起致命事故，泰米爾納德邦（Tamil Nadu）一名男子疑似因此喪命，事故監視器畫面曝光後在社群平台瘋傳。

根據NDTV報導，事件發生於14日下午，死者當天開著剛購入的Harrier EV參加聚會。散場時，他打開車門準備上車，沒想到車輛突然往後滑動，男子急忙伸腳試圖踩煞車，卻因重心不穩摔倒在地，隨後遭車輪輾壓，頭部重創。雖然親友立刻將他送醫，但最終仍宣告不治。

死者家屬公開監視器畫面，直指車輛是啟動「召喚模式」後才會自行滑動，要求車廠負起責任。相關影片也被上傳至網路，引發外界熱議。

對此，塔塔汽車發言人出面回應，對事故深感哀痛並向家屬致哀，但強調根據影片初步研判，車輛是在斜坡上因重力作用倒滑，之後撞上不明物體才反彈，顯示當時馬達並未啟動，因此不太可能是召喚模式故障所致。

值得注意的是，塔塔汽車也澄清，外界傳出車輛已交由原廠檢測的說法並不正確，事故至今車輛仍由死者家屬持有，公司尚未有機會實地檢查。由於事故真相仍待釐清，召喚模式是否存在安全隱憂，成為外界關注焦點。

※影片恐造成不適，請斟酌觀看。