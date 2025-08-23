　
在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

▲大西里枝過世。（圖／翻攝自X）

▲日本京扇子職人大西里枝過世。（圖／翻攝自X）

記者曾羿翔／綜合報導

曾以誇張表情及幽默風格在台日網路走紅的日本京扇子職人大西里枝，於昨（22日）上午被發現陳屍於京都自宅，享年35歲。當地警方目前尚未對外說明確切死因，家屬則已關閉其社群平台帳號，消息曝光後，引發廣大網友關注與悼念。

綜合日媒報導，大西里枝出生於1990年，畢業於大阪大學後曾任職於企業企劃部門。2016年，她辭去原職，接掌經營京都百年歷史的扇子店「大西常商店」，成為第四代掌門人。她致力於推廣傳統京扇技藝，並結合現代設計理念，推出具創意的香氛扇骨商品，為傳統產業注入新生命，曾獲京都府知事獎等多項肯定。

除工藝創新外，大西也積極參與文化推廣，經常受邀至各地演講及撰寫專欄，並活躍於社群平台。她以高度反差的搞笑形象與獨特行銷手法，吸引大量年輕族群關注。

▲日本行銷最前線版主發文悼念。（圖／翻攝自日本行銷最前線臉書社團）

▲日本行銷最前線社團版主發文悼念。（圖／翻攝自日本行銷最前線臉書社團）
值得一提的是，大西里枝意外在台灣爆紅起因於臉書社團《日本行銷最前線》版主的某次分享，吸引眾多網友轉發關注，甚至有人遠赴京都朝聖其扇子店。大西里枝當時還發文感謝台灣粉絲的喜愛，還透露原定今年秋季造訪台灣，進一步與喜愛日式文化的台灣人交流，如今卻不幸傳來噩耗。

死訊傳出後，不少台日網友湧入社群悼念「天啊為什麼」、「太突然了吧！」、「幾個月前才去她的店裡而已…」、「一路走好，太震驚了」，對大西里枝的離世表達不捨，並盛讚其在傳統工藝與文化傳承上的貢獻。目前相關單位已介入調查，確切死因仍有待進一步釐清。

