控母拋夫棄子！兄妹檔打官司拒養媽　她淚曝真相：被婆婆趕出門

▲媽媽被子女指控棄養申請免除扶養義務。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一對兄妹指控媽媽從他們小時候就離家，完全不負養育責任，向法院聲請免除扶養義務，但媽媽則反駁表示，自己多年來持續透過各種方式資助子女，並指控前夫及其家人從中阻撓親子關係。經法院審理後，認為該名媽媽有投保及不動產等證明，也未曾向子女請求扶養，裁定駁回子女的聲請。

兄妹主張，他們的父母離婚後仍同居，但舉家搬至鄉下照顧祖母後，母親因與祖母關係惡化，時常離家出走，棄兩名幼子不顧，由父親提供生活、教育費用，祖母從旁協助撫育。他們認為母親自年幼即離家，未曾善盡教養責任，因此請求免除扶養義務。

母親反駁，她指出婚後辭去工作專心照顧家庭，協助婆家農務並兼職貼補家用。早年與前夫共同購屋，家庭開銷幾乎都由她支付，她為貼補家用持續外出工作。但每到發薪日，前夫都會帶子女來訪，將她的薪資全數拿走。前婆婆時常以她已離婚為由趕她，前夫也與多名女性交往，她心寒之餘才搬離住所，但仍將薪資交給前夫帶回供子女使用。

她辯稱當年搬離後仍嘗試探視子女，但遭前婆婆阻撓，只能前往學校或公車站遠遠探望，同時提供到學校給子女零用錢買衣服轉帳及參加畢業典禮等等證明，她認為子女可能從前夫處得到錯誤訊息，才誤認她未提供經濟支持。

法院審理後指出，免除扶養義務的前提是聲請人確實有扶養義務需要履行，經調取該名媽媽的勞保、所得及財產資料，發現她名下有2筆不動產和1筆投資，近期仍有工作收入和相當存款。法院認為，她目前有工作能力且帳戶有存款，也未曾向子女請求扶養。在這種情況下，聲請人無法證明對母親的扶養義務業已發生，自無義務可予免除或減輕，因此駁回子女拒絕扶養母親的要求。