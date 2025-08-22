風災後接連高溫！台南病媒蚊指數飆高　啟動風險里別進行四級複查防治

▲台南市副秘書長徐健麟帶領防疫團隊進行登革熱防治四級複查。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

7月至今接連颱風及外圍環流鋒面，在台南造成好幾波豪雨及強降雨，部分區域積水成災。台南市政府登革熱防治中心表示，雨停後轉變為高溫炎熱氣候，最適合病媒蚊生長，大雨過後病媒蚊陽性率大增，市長黃偉哲呼籲市民於雨後一週內應立即進行居家戶內外巡檢，落實「巡、倒、清、刷」四步驟，同時也提醒防疫團隊落實傳染病和病媒蚊防治，守護民眾安全與健康。

根據台南市病媒蚊誘卵桶監測結果，第33週平均陽性率42.71%，仁德區、安平區、安南區及中西區蚊媒指數偏高，不容輕忽；第33週平均陽性率 40% 以上達150里陽性率，平均陽性率 60% 以上(含)或卵粒數 500 粒(含)以上已達43里次，114年第1-33週統計也顯示，誘卵桶共捕獲消滅總卵粒數579,131粒。

為落實防治，台南市政府副秘書長徐健麟特別帶領登防中心與防疫團隊針對高陽性率和卵粒數之風險里別進行四級複查，希望盡速社區動員孳清、複查和環境巡檢，達到快速消滅孳生源，且加強衛教民眾針對容器落實「巡、倒、清、刷」。

台南市政府衛生局長李翠鳳也指出表示，登革熱（Dengue fever）是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，這種病毒會經由蚊子傳播給人類，台灣主要是由「埃及斑蚊」或「白線斑蚊」為傳播媒介，其中埃及斑蚊多以人工容器，如儲水槽、空瓶、花瓶、廢輪胎的積水為孳生地；白線斑蚊則喜好於竹筒、樹洞等積水處孳生，成蚊棲息於室外。無論屋內或室外，只要是容易積水的地方，都是登革熱病媒蚊孳生的場所，也都可能有病媒蚊存在，民眾在風災過後，一定要仔細清除積水容器，並做好個人防護和環境衛生。

台南市政府登革熱防治中心提醒，市民在旅遊時務必加強個人自主防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可、含敵避(DEET)、派卡瑞丁(picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。如出國旅遊，返國後14日內應密切留意自身健康情況，如有疑似症狀應儘速就醫切勿自行服藥，相關資訊可參閱台南市政府登革熱防治中心 http://bit.ly/3xHfuzL 或 06-3366366防疫專線。