波音737襟翼「半空脫落狂晃」　乘客嚇壞！恐怖降落過程曝

▲ 達美航空客機飛行中襟翼脫落。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國達美航空（Delta Airlines）一架波音737客機19日從奧蘭多飛往德州奧斯汀，機翼一部分竟在飛行途中突然脫落懸掛，機上62名乘客都目睹這一幕，所幸班機安全降落，聯邦航空總署（FAA）已展開調查。

DL 1893 landed safely and without incident in Austin, it was observed that a portion of the left wing’s flap was not in place pic.twitter.com/wYzoq5KS6u — David Lee (@DavidLe76335983) August 20, 2025

WATCH: Delta Boeing 737-800 flight DL1893 from Orlando landed in Austin yesterday with the left wing aft flap detached.

????: Shanila Arif pic.twitter.com/C7eI5AdG6Y — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 21, 2025

《每日郵報》報導，乘客阿里夫（Shanila Arif）用手機拍下驚險畫面，可見左側機翼後方的襟翼鬆脫垂掛，紅色金屬片在氣流中劇烈搖擺，彷彿隨時可能斷裂。

阿里夫向CNN表示，「我們原本以為是嚴重亂流，飛機一直在搖晃」，直到前座乘客打開遮光板，告訴他們機翼壞了，「我打開窗戶之後嚇壞了」，坦承當下十分擔心脫落的零件可能撞擊機尾釀成災難。

所幸這架DL 1893航班於當天下午2時24分順利降落奧斯汀機場，10分鐘後抵達登機門，機上62名乘客及6名機組員平安無事。

達美航空聲明回應，「DL 1893班機安全降落奧斯汀後，發現左翼襟翼部分脫落，這架飛機已停飛進行維修。我們為乘客的經歷道歉，因為沒有什麼比乘客和員工的安全更重要。」

襟翼是機翼後緣重要裝置，在起降時展開以增加升力。FAA證實正調查此事件，達美航空則稱將全力配合監管單位調查襟翼脫落原因。