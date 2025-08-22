　
國際

波音737襟翼「半空脫落狂晃」　乘客嚇壞！恐怖降落過程曝

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 達美航空客機飛行中襟翼脫落。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國達美航空（Delta Airlines）一架波音737客機19日從奧蘭多飛往德州奧斯汀，機翼一部分竟在飛行途中突然脫落懸掛，機上62名乘客都目睹這一幕，所幸班機安全降落，聯邦航空總署（FAA）已展開調查。

《每日郵報》報導，乘客阿里夫（Shanila Arif）用手機拍下驚險畫面，可見左側機翼後方的襟翼鬆脫垂掛，紅色金屬片在氣流中劇烈搖擺，彷彿隨時可能斷裂。

阿里夫向CNN表示，「我們原本以為是嚴重亂流，飛機一直在搖晃」，直到前座乘客打開遮光板，告訴他們機翼壞了，「我打開窗戶之後嚇壞了」，坦承當下十分擔心脫落的零件可能撞擊機尾釀成災難。

所幸這架DL 1893航班於當天下午2時24分順利降落奧斯汀機場，10分鐘後抵達登機門，機上62名乘客及6名機組員平安無事。

達美航空聲明回應，「DL 1893班機安全降落奧斯汀後，發現左翼襟翼部分脫落，這架飛機已停飛進行維修。我們為乘客的經歷道歉，因為沒有什麼比乘客和員工的安全更重要。」

襟翼是機翼後緣重要裝置，在起降時展開以增加升力。FAA證實正調查此事件，達美航空則稱將全力配合監管單位調查襟翼脫落原因。

08/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

達美航空198人班機驚魂！　機翼擦撞隔壁班機

達美航空198人班機驚魂！　機翼擦撞隔壁班機

美國達美航空公司（Delta Air Lines）10日表示，旗下一架從亞特蘭大準備飛往瓜地馬拉市的客機，在進行後推作業時機翼與另一架空機發生碰撞，所幸機上198人都平安無恙。

飛機剛落地「副機師被上銬逮捕」！

飛機剛落地「副機師被上銬逮捕」！

越捷航空機票0元起送20kg行李

越捷航空機票0元起送20kg行李

生死瞬間！墨航降落「險撞起飛客機」

生死瞬間！墨航降落「險撞起飛客機」

又是波音！客機起飛「引擎起火」急折返

又是波音！客機起飛「引擎起火」急折返

達美航空737客機機翼脫落安全降落襟翼调查

