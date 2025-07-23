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生死瞬間！墨航降落「險撞150人起飛客機」　差60公尺驚險閃過

▲▼墨西哥國際航空公司。（圖／路透）。

▲墨西哥航空降落出包，差點釀成意外。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥「貝尼托華雷斯國際機場」（Aeropuerto Internacional Benito Juárez）發生驚險意外，一架墨西哥航空（AeroMéxico）客機差點降落在另一架正在起飛的達美航空（Delta Air Lines）波音737客機上方，兩機最近距離不到200英尺（約61公尺）。

CNN報導，這起事件發生在21日，達美航空590航班正在跑道滑行起飛時，墨西哥航空1631航班的巴西航空工業190（Embraer 190）客機竟從正上方飛越，並在前方的5R跑道緊急降落。

達美客機當時載有144名旅客及6名機組人員，正準備飛往亞特蘭大（Atlanta），經過後續處理及檢查，一共延誤3小時才又順利啟程。

▲▼達美航空（Delta Air Lines）一架波音757-200（Boeing 757-200）客機。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為達美航空（Delta Air Lines）一架波音757-200客機。（圖／達志影像／美聯社）

達美航空聲明指出，「機師發現另一架飛機直接降落在前方，立即中止起飛。」該航空公司強調，機組人員憑藉豐富訓練經驗，「保持警覺並迅速採取行動」，成功化解危機，將全力配合當局針對此案的調查。

此事件已通報墨西哥民航當局、美國聯邦航空總署（FAA）及國家運輸安全委員會（NTSB）進行調查。墨西哥航空與墨西哥民航局則未回應CNN置評要求。

墨西哥航空安全評級曾於2021年5月遭FAA降級，原因是不符合最低國際安全標準，在FAA透過技術支援提供專業知識與資源，解決安全問題之後，才在2023年9月重獲最高等級的「第一類」資格認證。

 
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