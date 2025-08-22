新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

記者葉國吏／綜合報導

新竹市一名李姓男子（42歲）因借廁所被拒，砸店毆打女店員，引發社會關注。事後查出男子為台積電嘉義廠外包工，還在警方壓制過程中不慎漏屎。

▲李男掌摑女店員，連女警也遭殃，慘被當場壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

事情發生在16日清晨，李男因急著如廁進入一家早餐店要求使用廁所，但遭店家婉拒。此舉令他相當不滿，先推倒店外的送貨機車，再揮落桌上的早餐，場面混亂。女店員試圖勸阻，卻遭李男呼巴掌並丟擲打火機，雙方爭執不休。店家緊急報警，警方抵達時，李男渾身酒氣，情緒激動，甚至嗆聲「欠你的是不是」。

令人傻眼的是，雖然李男情緒明顯不穩，但警方僅予告誡便讓他自行離去。沒多久，李男再度折返早餐店，令店家心生恐懼，再度報警。當天上午，女店員與店家一同到派出所提告，控訴李男涉及傷害、毀損及恐嚇罪嫌。案件引發社會討論，尤其是警方的處理方式是否過於寬鬆，讓不少人感到不解。

▲新竹「砸早餐店」黑道被肉搜後，將臉書關閉。（圖／翻攝Threads）

事發後，李男的個人臉書遭網友起底，職業也曝光為台積電嘉義廠的外包工人，但他目前已離職並去南部。另外根據聯合報報導，李男當時因為拉肚子，所以被警察壓制時還不小心「漏屎」，相當狼狽。