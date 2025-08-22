今夏最潮聯名！義大利聖沛黎洛×日本潮咖啡NO COFFEE　限定可頌、特調與人生四連拍一次解鎖

▲義大利百年經典氣泡品牌 SanPellegrino 聖沛黎洛首度攜手日本福岡潮流咖啡品牌 NO COFFEE，推出限定聯名可頌和特調飲品。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

各位潮流達人注意，今夏最炸的聯名強勢來襲！義大利百年經典氣泡品牌 SanPellegrino聖沛黎洛首度攜手日本福岡潮流咖啡品牌NO COFFEE，推出跨界合作企劃「NO JUICE NO LIFE」，不只帶來限定可頌甜點和夏日特調飲品，更有兩天快閃活動在台北限定登場，無論是體驗時下最夯的「人生四連拍」，還是在DJ Kasha Juicy Party隨節奏盡情解放，這場派對絕對是夏天最值得拍照打卡的盛事。手刀準備好跟上，別錯過屬於今夏的潮流氛圍。

當義大利氣泡水果飲的清爽果韻，撞上日式咖啡的細膩韻味，不僅在味蕾上綻放，更在舌尖上交織出一段盛夏的味覺協奏曲。本次聯名推出兩款由NO COFFEE團隊精心設計的限定可頌甜點，「柚香抹茶可頌」選用日本小山園抹茶結合清爽柚子乳酪餡，果香與茶香交織，酸甜平衡、層次分明，彷彿一口就能嚐到初夏庭園的清晨氣息；「橙光可可可頌」以聖沛黎洛甜橙氣泡水果飲為靈感，將橙皮的明亮果香與苦甜巧克力的濃郁醇厚揉合在一起，酸甜醇厚、經典又富現代感的成熟風味，如同一場微電影裡的夏日插曲，耐人尋味。

▲柚香抹茶可頌演繹日式風味的經典細膩。

▲橙光可可可頌呈現經典又富現代感的口感。

除了將義式熱情與日式細膩包進每一層酥香之中，還有兩款全新風味的清爽特調，義大利氣泡與咖啡文化完美融合，帶來前所未有的味覺火花，每一口都是驚喜，是夏日最需要的沁涼衝擊。「紅橙氣泡美式」以聖沛黎洛柑橘紅石榴氣泡飲，碰撞NO COFFEE的經典濃縮咖啡，果香與咖啡的苦韻層層交疊，酸甜明亮、尾韻清爽俐落；「青檸奶蓋氣泡」以聖沛黎洛檸檬氣泡水果飲的微酸清新，巧妙結合NO COFFEE招牌福岡綜合豆的綿密咖啡奶蓋，鹹甜滋味玩出咖啡新境界，呈現無法預期的味蕾樂趣。

▲聖沛黎洛 x NO COFFEE 聯名夏日限定飲品，帶來「紅橙氣泡美式」、「青檸奶蓋氣泡」兩款全新風味的清爽特調。

若夜幕降臨仍意猶未盡，聖沛黎洛準備了兩款適合夏夜微醺的創意調酒，直接把夜生活氛圍提升到全新高度。「Oolong Kiss－Aranciata Rossa Cocktail 橙光茶影」以聖沛黎洛紅橙氣泡水果飲融合烏龍茶香與淡雅酒香，層次細膩，宛如午後斜陽灑落茶園的浪漫；「Tropical Twist－Summer Pineapple Mojito 盛夏莫希托」則以鳳梨的熱帶甜香搭配薄荷與蘭姆酒的清涼，再加上聖沛黎洛檸檬氣泡水果飲的活力，像是把整個夏日風情裝進杯中，入喉爽口，讓人一杯下肚就想跟著音樂搖擺。

▲聯名除咖啡特調外，更推出兩款適合夏夜微醺時光的創意調飲。

▲8月23日、24日，NO COFFEE 台北店與聖沛黎洛將帶來雙重好禮與互動體驗。

聯名期間即日起至9月21日止，NO COFFEE台北店與聖沛黎洛另將於8月23日、24日兩天舉辦快閃活動，現場祭出限定好禮、專屬拍貼機，凡於活動門市購買聯名產品滿NT$300，即贈「購物禮」聖沛黎洛氣泡水果飲乙瓶（送完為止）直接帶走，為夏日補充最需要的氣泡能量，並可憑消費明細體驗「聯名人生四連拍」乙次；或是於聖沛黎洛戶外Bar消費聯名調酒單筆滿NT$300，亦可憑消費明細體驗「聯名人生四連拍」乙次，拍出你的潮人態度，在鏡頭前留下與這場跨界聯名最潮的回憶。

此外，現場上傳四連拍照片，並於Instagram打卡NO COFFEE位置、標註#nojuicenolife #聖沛黎洛氣泡水果飲，上傳限時動態分享給朋友，即可再獲「打卡禮」聖沛黎洛氣泡水果飲玻璃瓶裝乙瓶（送完為止）。

▲「聯名人生四連拍」拍出你的潮人態度。

掌握快閃攻略，必拍、必拿、必嗨一次滿足外，特別是8月23日晚間19:00～21:00，派對控絕不能缺席！NO COFFEE台北店將搖身一變成為夏日派對現場，由台北指標夜店人氣DJ Kasha帶來Juicy Party，用動感節拍搭配聖沛黎洛氣泡水果飲調酒，炒熱氛圍，點燃台北夏夜，讓「NO JUICE NO LIFE」不只是一句口號，而是每個派對動物都能即刻展開的感官體驗。這場企劃不只是品牌聯名，更是你的主場，用鏡頭拍下最嗨的瞬間，品味期間限定的絕妙滋味，完整收藏今年夏天的獨特篇章。

【活動資訊】

活動期間：

期間限定點心/飲品聯名期間: 即日起至9/21止

台北夏日潮流開趴

2025年8月23日15:00-21:00 (19:00-21:00 DJ Kasha Juicy Party)

2025 年8月24日15:00-21:00

活動地點：NO COFFEE 台北中山店

新光三越 台北南⻄三館 | 中⼭區南京⻄路15號1F

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。