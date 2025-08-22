　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今夏最潮聯名！義大利聖沛黎洛×日本潮咖啡NO COFFEE　限定可頌、特調與人生四連拍一次解鎖

義大利聖沛黎洛,SanPellegrino聖沛黎洛,氣泡飲,氣泡水果飲,氣泡水,NO COFFEE,日本福岡,聯名,跨界合作,台北快閃,夏日特調,可頌,人生四連拍（圖／品牌提供）

▲義大利百年經典氣泡品牌 SanPellegrino 聖沛黎洛首度攜手日本福岡潮流咖啡品牌 NO COFFEE，推出限定聯名可頌和特調飲品。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

各位潮流達人注意，今夏最炸的聯名強勢來襲！義大利百年經典氣泡品牌 SanPellegrino聖沛黎洛首度攜手日本福岡潮流咖啡品牌NO COFFEE，推出跨界合作企劃「NO JUICE NO LIFE」，不只帶來限定可頌甜點和夏日特調飲品，更有兩天快閃活動在台北限定登場，無論是體驗時下最夯的「人生四連拍」，還是在DJ Kasha Juicy Party隨節奏盡情解放，這場派對絕對是夏天最值得拍照打卡的盛事。手刀準備好跟上，別錯過屬於今夏的潮流氛圍。

當義大利氣泡水果飲的清爽果韻，撞上日式咖啡的細膩韻味，不僅在味蕾上綻放，更在舌尖上交織出一段盛夏的味覺協奏曲。本次聯名推出兩款由NO COFFEE團隊精心設計的限定可頌甜點，「柚香抹茶可頌」選用日本小山園抹茶結合清爽柚子乳酪餡，果香與茶香交織，酸甜平衡、層次分明，彷彿一口就能嚐到初夏庭園的清晨氣息；「橙光可可可頌」以聖沛黎洛甜橙氣泡水果飲為靈感，將橙皮的明亮果香與苦甜巧克力的濃郁醇厚揉合在一起，酸甜醇厚、經典又富現代感的成熟風味，如同一場微電影裡的夏日插曲，耐人尋味。

義大利聖沛黎洛,SanPellegrino聖沛黎洛,氣泡飲,氣泡水果飲,氣泡水,NO COFFEE,日本福岡,聯名,跨界合作,台北快閃,夏日特調,可頌,人生四連拍（圖／品牌提供）

▲柚香抹茶可頌演繹日式風味的經典細膩。

義大利聖沛黎洛,SanPellegrino聖沛黎洛,氣泡飲,氣泡水果飲,氣泡水,NO COFFEE,日本福岡,聯名,跨界合作,台北快閃,夏日特調,可頌,人生四連拍（圖／品牌提供）

▲橙光可可可頌呈現經典又富現代感的口感。

除了將義式熱情與日式細膩包進每一層酥香之中，還有兩款全新風味的清爽特調，義大利氣泡與咖啡文化完美融合，帶來前所未有的味覺火花，每一口都是驚喜，是夏日最需要的沁涼衝擊。「紅橙氣泡美式」以聖沛黎洛柑橘紅石榴氣泡飲，碰撞NO COFFEE的經典濃縮咖啡，果香與咖啡的苦韻層層交疊，酸甜明亮、尾韻清爽俐落；「青檸奶蓋氣泡」以聖沛黎洛檸檬氣泡水果飲的微酸清新，巧妙結合NO COFFEE招牌福岡綜合豆的綿密咖啡奶蓋，鹹甜滋味玩出咖啡新境界，呈現無法預期的味蕾樂趣。

義大利聖沛黎洛,SanPellegrino聖沛黎洛,氣泡飲,氣泡水果飲,氣泡水,NO COFFEE,日本福岡,聯名,跨界合作,台北快閃,夏日特調,可頌,人生四連拍（圖／品牌提供）

▲聖沛黎洛 x NO COFFEE 聯名夏日限定飲品，帶來「紅橙氣泡美式」、「青檸奶蓋氣泡」兩款全新風味的清爽特調。

若夜幕降臨仍意猶未盡，聖沛黎洛準備了兩款適合夏夜微醺的創意調酒，直接把夜生活氛圍提升到全新高度。「Oolong Kiss－Aranciata Rossa Cocktail 橙光茶影」以聖沛黎洛紅橙氣泡水果飲融合烏龍茶香與淡雅酒香，層次細膩，宛如午後斜陽灑落茶園的浪漫；「Tropical Twist－Summer Pineapple Mojito 盛夏莫希托」則以鳳梨的熱帶甜香搭配薄荷與蘭姆酒的清涼，再加上聖沛黎洛檸檬氣泡水果飲的活力，像是把整個夏日風情裝進杯中，入喉爽口，讓人一杯下肚就想跟著音樂搖擺。

義大利聖沛黎洛,SanPellegrino聖沛黎洛,氣泡飲,氣泡水果飲,氣泡水,NO COFFEE,日本福岡,聯名,跨界合作,台北快閃,夏日特調,可頌,人生四連拍（圖／品牌提供）

▲聯名除咖啡特調外，更推出兩款適合夏夜微醺時光的創意調飲。

義大利聖沛黎洛,SanPellegrino聖沛黎洛,氣泡飲,氣泡水果飲,氣泡水,NO COFFEE,日本福岡,聯名,跨界合作,台北快閃,夏日特調,可頌,人生四連拍（圖／品牌提供）

▲8月23日、24日，NO COFFEE 台北店與聖沛黎洛將帶來雙重好禮與互動體驗。

聯名期間即日起至9月21日止，NO COFFEE台北店與聖沛黎洛另將於8月23日、24日兩天舉辦快閃活動，現場祭出限定好禮、專屬拍貼機，凡於活動門市購買聯名產品滿NT$300，即贈「購物禮」聖沛黎洛氣泡水果飲乙瓶（送完為止）直接帶走，為夏日補充最需要的氣泡能量，並可憑消費明細體驗「聯名人生四連拍」乙次；或是於聖沛黎洛戶外Bar消費聯名調酒單筆滿NT$300，亦可憑消費明細體驗「聯名人生四連拍」乙次，拍出你的潮人態度，在鏡頭前留下與這場跨界聯名最潮的回憶。

此外，現場上傳四連拍照片，並於Instagram打卡NO COFFEE位置、標註#nojuicenolife #聖沛黎洛氣泡水果飲，上傳限時動態分享給朋友，即可再獲「打卡禮」聖沛黎洛氣泡水果飲玻璃瓶裝乙瓶（送完為止）。

義大利聖沛黎洛,SanPellegrino聖沛黎洛,氣泡飲,氣泡水果飲,氣泡水,NO COFFEE,日本福岡,聯名,跨界合作,台北快閃,夏日特調,可頌,人生四連拍（圖／品牌提供）

▲「聯名人生四連拍」拍出你的潮人態度。

掌握快閃攻略，必拍、必拿、必嗨一次滿足外，特別是8月23日晚間19:00～21:00，派對控絕不能缺席！NO COFFEE台北店將搖身一變成為夏日派對現場，由台北指標夜店人氣DJ Kasha帶來Juicy Party，用動感節拍搭配聖沛黎洛氣泡水果飲調酒，炒熱氛圍，點燃台北夏夜，讓「NO JUICE NO LIFE」不只是一句口號，而是每個派對動物都能即刻展開的感官體驗。這場企劃不只是品牌聯名，更是你的主場，用鏡頭拍下最嗨的瞬間，品味期間限定的絕妙滋味，完整收藏今年夏天的獨特篇章。

【活動資訊】
活動期間：
期間限定點心/飲品聯名期間: 即日起至9/21止
台北夏日潮流開趴
2025年8月23日15:00-21:00 (19:00-21:00 DJ Kasha Juicy Party)
2025 年8月24日15:00-21:00
活動地點：NO COFFEE 台北中山店
新光三越 台北南⻄三館 | 中⼭區南京⻄路15號1F

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿、范姜彥豐同天發文！　瘋傳婚變1個月零互動
快訊／家門前蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛認屍
8歲女車禍腦死！母翻出「媽咪我愛妳」...揪心求真相
快訊／找到槍手BMW！　已被燒爛
金正恩哭了！　公開向士兵遺屬道歉
快訊／重大事故！黃河特大橋「繩索斷裂」　7死9失聯
民眾黨要刪「勾串羈押」　基層檢察官怒了：勿當詐騙集團幫兇
出門遛惡霸犬遭槍殺　鄰居驚惋：他為人和善有禮貌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11農曆7月推「伊藤潤二」周邊　富江巨大掛軸、毛毯超驚悚

今夏最潮聯名！義大利聖沛黎洛×日本潮咖啡NO COFFEE　限定可頌、特調與人生四連拍一次解鎖

超商周末優惠來了！7-11眾多商品買2送2、全家冰品買1送1

一盒就吃到12款月餅！唐緹2025中秋登月級獻禮華麗登場

麥當勞內用杯大解密！「高溫洗淨、嚴格檢驗」安心喝也能做環保

3大披薩店最新優惠一次看　達美樂買1送2、必勝客199元起

麥當勞「搖搖薯條」限時回歸　全台唯一真金「黃金薯條」首亮相

中元普渡泡麵之戰誰稱王？熱銷排行榜揭曉　日系烏龍麵強勢竄出

全家新推「香蕉火龍果牛奶」　水果系飲料甜點新品一次看

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款茶全降」　家樂福加碼多款買1送1

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

虞書欣爆霸凌

7-11農曆7月推「伊藤潤二」周邊　富江巨大掛軸、毛毯超驚悚

今夏最潮聯名！義大利聖沛黎洛×日本潮咖啡NO COFFEE　限定可頌、特調與人生四連拍一次解鎖

超商周末優惠來了！7-11眾多商品買2送2、全家冰品買1送1

一盒就吃到12款月餅！唐緹2025中秋登月級獻禮華麗登場

麥當勞內用杯大解密！「高溫洗淨、嚴格檢驗」安心喝也能做環保

3大披薩店最新優惠一次看　達美樂買1送2、必勝客199元起

麥當勞「搖搖薯條」限時回歸　全台唯一真金「黃金薯條」首亮相

中元普渡泡麵之戰誰稱王？熱銷排行榜揭曉　日系烏龍麵強勢竄出

全家新推「香蕉火龍果牛奶」　水果系飲料甜點新品一次看

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款茶全降」　家樂福加碼多款買1送1

餐飲出身！黃仁勳兒女都成「輝二代」　驚人年薪曝光

義85歲翁「燈泡爆菊」　拿螺絲起子自救戳到直腸！慘痛求醫

《韌性條例》修正案逕付二讀　綠黨團：月底拚三讀、10月有望普發1萬

蜘蛛淪喪屍！遭寄生後「全身吸乾」再毒死　歐美多國現蹤

ANI醬有新衣服啦！換裝功能再升級　四款新造型免解鎖直接換

林昱珉復出被打爆！2.2局挨8安失6分　防禦率升至7.48

北面限量聯名Aimé Leon Dore搶先看！最潮復古混搭、羊毛羽絨衣細節滿分

騎士闖紅燈被抓包　竟罵2警犯賤、比中指！下場慘了

嘉義百年老店東和油脂馬稠後設新廠　打造完善生產基地

道奇「芙莉蓮」3安猛打　笑談噴裝三壘安打：其實有點累

【這什麼操作】2千萬勞斯萊斯魅影突「華麗鬼切」撞飛騎士

消費熱門新聞

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

達美樂買1送2！披薩店優惠一次看　拿坡里外帶139元起

7-11今起咖啡買2送2！超商連5天優惠一次看

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

漢堡王「三牲漢堡」升級回歸

IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場

麥當勞「搖搖薯條」限時回歸

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

超商咖啡周一優惠！7-11濃美式6杯188元

刮刮樂千萬回饋祭開搶

超商推「御飯糰娃包」集點免費換

全家推「香蕉火龍果牛奶」　水果新品一次看

更多熱門

相關新聞

Converse 1908新色薄霧綠復古鞋

Converse 1908新色薄霧綠復古鞋

當街頭潮流與懷舊氛圍再度碰撞出火花，Converse 與 PALLADIUM 兩大經典鞋履品牌分別帶來話題十足的設計新作，不僅回應復古運動風的持續延燒，更在材質與配色上大玩創意，走上街頭也能甜到不行。

喝氣泡水代替水可以補水

喝氣泡水代替水可以補水

浮誇系漢堡Fa Burger聯名Double V！

浮誇系漢堡Fa Burger聯名Double V！

哈瓦仕「包覆式人字拖」爆紅

哈瓦仕「包覆式人字拖」爆紅

他好奇氣泡水為何流行　網推：減肥的快樂來源

他好奇氣泡水為何流行　網推：減肥的快樂來源

關鍵字：

義大利聖沛黎洛SanPellegrino聖沛黎洛氣泡飲氣泡水果飲氣泡水NO COFFEE日本福岡聯名跨界合作台北快閃夏日特調可頌人生四連拍

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人求助「很多人在找他」

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面