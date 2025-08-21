中風爸看3次中醫被收27萬！台中衛生局開鍘　限期改善最高罰10萬

▲▼看3次中醫被收費27萬多元，台中女感到相當困惑。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者鄧木卿／台中報導

台中大里一間中醫診所，遭家屬質疑中風放血治療收費過高，患者三次就診共花費27萬5900元，其中兩次藥材費用超過10萬元，收據未蓋章更引發爭議，台中市衛生局表示，該院所的收據涉嫌未依規載明收費項目及金額；交付藥劑時也未依規於容器或包裝上載明藥名、劑量等應記載項目，已依違反醫療法限期改善，若2項違規未改善，可依法各處5萬元以下罰鍰。

家屬指出，7月24日首次就診即付5萬4250元，包括藥帖藥水5250元，以及「八寶」14份合計4萬9000元。7月31日再診金額升至11萬4700元，8月15日回診費用也達10萬6950元，三次總額逼近28萬元，讓家屬直呼「看了怪怪的」，甚至質疑起自己是否不懂行情。

衛生局表示，獲報後立即派員前往該中醫診所查核，針對收據涉嫌未載明收費項目及金額；交付藥劑時也未在容器或包裝上載明藥名、劑量等，已依違反醫療法限期改善，若未改善，依法各處5萬元以下罰鍰。

另針對收費是否合理？衛生局指出，根據醫療法，醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費，違者可依同法第103條處25萬元以下罰鍰。衛生局已責令該診所提供完整資料及各項藥品進價，將進一步追查是否有超額收費情事，若確有違規將依法嚴懲。