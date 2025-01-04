台中傳首例本土麻疹！匡列20人　足跡曝光：高鐵站、早餐店入列

▲▼衛生局疾病管制科長游寶珠表示，中市出現首例本土麻疹，呼籲民眾多加注意健康狀況。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

衛福部疾病管制署昨（3）天通報台中首例本土麻疹確診者，個案是名30多歲男子，衛生局獲報後立即啟動防疫措施，初步掌握個案接觸者有20人並公布足跡，提醒民眾麻疹傳染力強，如有出現發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請戴口罩並聯繫衛生所安排就醫採檢。

衛生局長曾梓展表示，患者為外縣市醫院群聚事件匡列的接觸者，去年12月29日出現頭痛與畏寒等症狀，今年1月1日胸部出現紅疹，1月2日在南部就醫後由南部醫院通報感染麻疹，目前住院治療中。

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衛生局指出，麻疹可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後4天均具傳染力。目前初步掌握個案可傳染期間（113/12/28-114/1/5）位於台中的接觸者共20人，並針對個案活動場域接觸者持續匡列中，將依據疾病管制署規定，針對接觸者與個案最後一次接觸日去年12/31的隔日今年1/1起算，持續追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天，此案預定監測至1月18日止。

衛生局也公布個案足跡，包括搭乘高鐵、公車、冷飲店、早午餐、廣東粥店等，呼籲民眾在該時間，到過該地點者，注意自身健康狀況。

曾局長表示，近期東南亞及國內麻疹疫情有升溫趨勢，請市民避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區；另提醒台中各級醫療院所於民眾就醫時，應落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史）機制，臨床醫師若發現病人疑似麻疹症狀，請儘速協助病人適當隔離，並於24小時內完成通報，以利衛生單位防治疫情。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。