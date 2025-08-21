　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

直擊／Google Pixel 10全系列搶先亮相　特殊絕美２色超吸睛

記者蘇晟彥／台北報導

Google 21日凌晨閃電公開Pixel 10系列，同日在台灣搶先亮相，全系列產品包含Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro Fold、第四代智慧手錶 Pixel Watch 4 以及無線藍牙耳機 Pixel Buds 2a一次公開。對此，Google團隊指出，Pixel 系列手機是少見在台灣團隊打造的產品，現場也邀請研發團隊現身暢聊，本次推出頂規Pixel 10 Pro Fold來到68,900元，入門機種Pixel 10 128GB則為26,490元。產品即日起開始預購，除了Pixel 10 Pro Fold 10 月 9日上市外，其餘將在 8 月 28日正式上市。

【延伸閱讀】

Google Pixel 10系列亮相！首採台積電3奈米　亮點一次看


▼Google Pixel 10系列在台灣搶先亮相。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Google Pixel10 ,Pixel 10 。（圖／記者蘇晟彥攝）

時尚外觀與全新軟硬體升級
Pixel 10： Pixel 10 帶來升級的螢幕、揚聲器跟拍照體驗。全新的揚聲器讓追劇和聽音樂時，擁有更飽滿的低音效果。Pixel 10 也首次搭載三鏡頭系統，全新的 5 倍望遠鏡頭支援自動對焦，搭配由 AI 驅動的「超解析變焦」功能，可以達到 20 倍望遠效果，讓拍攝遠景更輕鬆，補充更多畫面細節。

Pixel 10 Pro 系列：6.3 吋的 Pixel 10 Pro 和 6.8 吋的 Pixel 10 Pro XL 透過許多硬體升級，帶來最旗艦的 Pixel 功能與體驗。像是 Super Actua 螢幕亮度提升到 3300 尼特，在大太陽下螢幕內容也能看得更清楚；加大的電池容量可以帶來 30 小時的續航，支援一天的使用需求；支援全新 Qi2 無線充電，其中 Pixel 10 Pro XL 更首度支援 25W Qi2.2 無線充電，在更短時間就能補充所需電力。

支援全新 Pixelsnap 技術：Pixel 10 系列採用了 PixelSnap 磁吸技術，內建 Qi2 無線充電功能，搭配全新推出的 Pixelsnap 磁吸配件，包含手機殼、充電器跟充電座，讓充電更加方便。

個人化視覺語言和七年軟體更新：全新的 Material 3 Expressive 設計語言將會首次在 Pixel 10 系列推出，提供更豐富的個人化選項、更活潑的設計跟流暢的操作動畫。另外，也提供長達七年的 Pixel Drop 功能更新、作業系統和安全性更新，讓手機可以長期使用，持續帶來最新、最好的體驗。

此外，Pixel 10共推出曜石黑、冰霜紫、靛藍色及香茅綠4色，價格從26,490元起；Pixel 10 Pro 推出 曜石黑、陶瓷米兩色，價格從33,490元起；Pixel 10 Pro XL 推出月岩黑、綠玉色兩色，價格從39,990元起；Pixel 10 Pro Fold 推出月岩黑一色，價格從56,990元起。

▼Pixel 10 Pro系列。

▲▼ Google Pixel10 ,Pixel 10 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼Pixel 10系列。

▲▼ Google Pixel10 ,Pixel 10 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼Pixel  10 Pro Fold。

▲▼ Google Pixel10 ,Pixel 10 。（圖／記者蘇晟彥攝）

至今最強大的 Tensor 自研晶片
 Pixel 10 系列採用我們最新的 Tensor G5 自研晶片。這是自我們推出 Tensor 晶片以來，升級幅度最大的一代，透過強大效能提升，為 Pixel 使用者帶來更流暢快速的操作體驗，也提供更實用的 AI 功能。

不僅如此，Tensor G5 是由 GoogleDeepMind 共同設計開發，將會率先運行最新的 Gemini Nano 模型，讓更多生成式 AI 體驗能夠在手機裝置上運行，讓使用者可以更輕鬆處理生活大小事。

Pixel 的相機一直深受廣大的使用者喜愛。在 Pixel 10 系列上，繼續為使用者帶來優異拍照品質，也希望幫助每個使用人拍出更好的照片。全新的拍照功能「拍照指導」就運用 Gemini 模型，為使用者提供構圖、取景等拍照建議，就像隨身帶著一位攝影大師。無論是手機攝影的入門新手，或習慣透過手機捕捉生活片刻的攝影玩家，拍照指導

除了可以提供基礎攝影概念，也能進一步建議不同構圖靈感，幫助使用者透過全新的視角來捕捉生活中的片刻。

Pixel 的變焦功能也是另一個廣受使用者喜愛的功能。今年 Pro 系列將帶來專屬的全新功能「專業解析變焦」，即使在高達 100 倍變焦下，也能拍出清晰、令人驚艷的照片。這項功能不只是單純的放大裁切，而是透過 Tensor G5 晶片和全新的生成式影像模型，修復並增強影像細節。

這項功能是專為 Pixel 相機的影像處理流程打造，也是 Pixel 相機功能有史以來運行過最龐大的 AI 模型，透過 Tensor G5 晶片帶來的強大運算效能，讓生成式 AI 技術帶來令人驚艷的應用效果，為使用者帶來手機上最好的變焦品質。

▲▼ Google Pixel10 ,Pixel 10 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼這次很特別的靛紫色。

▲▼ Google Pixel10 ,Pixel 10 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Google Pixel Space 快閃體驗空間限時回歸
 為了讓更多台灣使用者可以實際體驗 Google Pixel 10 系列帶來的 AI 功能，我們將在台北市信義區香堤大道廣場打造 Google Pixel Space 快閃體驗空間，從 8 月 22 日（五）至 9 月 14 日（日）展出三週，讓台灣民眾進一步感受當 AI 技術與手機的完美整合下，可以為日常生活帶來的改變。

Google Pixel Space 快閃體驗空間詳細資訊

地點：台北信義區香堤大道廣場 (微風松高 H&M 前)
展出時間：8月 22 日（五）至 9 月 14 日（日）
每日開放時間：
週日至週四：13:00-21:00
週五、週六：14:00-22:00

▼Google Pixel 10系列產品在信義區香堤大道提供體驗。（圖／Google提供）

▲▼ GOOGLE

Pixel 10 系列價格表

型號 ROM容量 台灣建議售價 顏色
Pixel 10 128GB 26,490元 蔚藍色、冰霜紫、
香茅綠、曜石黑
256GB 29,990元
Pixel 10 Pro 128GB 33,490元 月岩灰、綠玉色、
陶瓷米、曜石黑
256GB 36,990元
512GB 40,990元
1TB 48,990元
Pixel 10 Pro XL 128GB 39,990元 月岩灰、綠玉色、
陶瓷米、曜石黑
256GB 40,990元
512GB 43,990元
1TB 51,990元
Pixel 10 Pro Fold 256GB 56,990元 月岩灰
512GB 60,990元
1TB 68,990元
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
恐怖台中男持刀砍殺前女友、岳母　黑歷史曝光
李洋傳接運動部長！年收上看600萬　經紀人回應
黃偉哲貼文被翻「去死！祝大家平安」　市府：已要求平台檢討改善
快訊／刑事局新一波刑警大隊長人事令　14人名單曝光
快訊／地震打亂台鐵　4路段慢行延誤
快訊／台64重大車禍　騎士倒地命危
被當山老鼠！　一家五口遭「亮槍拿警棍」攔車
快訊／侯漢廷翻車道歉！　郭智輝回應了
規模5.1極淺層地震！　氣象署：為0121大埔餘震
黃偉哲地震文被FB翻譯「去死！祝大家平安」　嚇壞網友急刪文

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

直擊／Google Pixel 10全系列搶先亮相　特殊絕美２色超吸睛

LINE TODAY變身社群平台　「討論牆」留言、互動方式全面改寫

蘋果釋出iOS 18.6.2修補「駭客級」漏洞！呼籲iPhone用戶快更新

Google Pixel 10系列亮相！首採台積電3奈米　亮點一次看

Simmpo新品技術大突破　獲萊因TÜV最新標準90%藍光衰減認證

快訊／TBC違法下架5頻道慘了！NCC重罰275萬再查「1嚴重漏失」

相機控制鍵將成絕響？傳iPhone 17系列或為最後一代搭載機型

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【教得很好，下次別教了】男分享「閃得比雨快就不會淋濕！？」

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

直擊／Google Pixel 10全系列搶先亮相　特殊絕美２色超吸睛

LINE TODAY變身社群平台　「討論牆」留言、互動方式全面改寫

蘋果釋出iOS 18.6.2修補「駭客級」漏洞！呼籲iPhone用戶快更新

Google Pixel 10系列亮相！首採台積電3奈米　亮點一次看

Simmpo新品技術大突破　獲萊因TÜV最新標準90%藍光衰減認證

快訊／TBC違法下架5頻道慘了！NCC重罰275萬再查「1嚴重漏失」

相機控制鍵將成絕響？傳iPhone 17系列或為最後一代搭載機型

76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇宣布出手：以後我的活動讓他唱

統一攜中信推出uniopen聯名卡　董座羅智先：對內、對外都是新的連結

原民小子夏令營邁入14年　黃偉哲：孩子是文化傳承的力量

三立台八《百味人生》一開播「AI呈現寶寶落海」　狂掀120萬觀看

始料未及的「信賴危機」　賴清德正在布局「安內」政治棋盤

醉男騎車買酒「一路搖晃」警員面前踩罐還拒測　下場超慘

藍委要求裁撤陸委會　梁文傑：不會矇著眼說中共護照不是護照

川普笑開懷！南韓擬對美「加碼投資」1500億美元　財界16人赴美同行

捅死妻子、小姨子！保護令當廢紙還自稱神經病　土城家暴男續押

基隆港首辦港口設施保全無腳本實兵演習　模擬九大危安情境

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

3C家電熱門新聞

蘋果籲iPhone用戶快更新iOS 18.6.2

Google Pixel 10系列亮相　首採台積電3奈米

快訊／TBC違法下架5頻道慘了！

Simmpo新品技術大突破

傳iPhone 18將不再搭載相機控制鍵

遭傳「全面下架4G吃到飽」

LINE TODAY推出「個人化討論牆」

Google Pixel 10全系列搶先亮相

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

傳蘋果策略變動　明年無緣iPhone 18

蘋果未發表機種曝光　古爾曼：可信度高

iPhone 17量產 鄭州富士康急徵人手

三步驟關閉LINE群組「@All」通知

iPhone 17 Pro傳將調漲50美元

更多熱門

相關新聞

Grok對話外洩Google搜尋全看光

Grok對話外洩Google搜尋全看光

據《Forbes》報導，馬斯克創辦的xAI旗下聊天機器人Grok，用戶透過「分享」功能生成的對話網址，遭Google、Bing等搜尋引擎收錄，導致數十萬筆聊天紀錄可被直接檢索。

Gemini API現支援PDF與圖片

Gemini API現支援PDF與圖片

澳洲裁定涉壟斷市場　重罰Google 10.7億

澳洲裁定涉壟斷市場　重罰Google 10.7億

澳法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

澳法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

Gemini CLI與VS Code深度整合

Gemini CLI與VS Code深度整合

關鍵字：

Pixel10Google

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

即／桌球甜心肇事釀1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面