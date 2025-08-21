直擊／Google Pixel 10全系列搶先亮相　特殊絕美２色超吸睛

記者蘇晟彥／台北報導

Google 21日凌晨閃電公開Pixel 10系列，同日在台灣搶先亮相，全系列產品包含Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro Fold、第四代智慧手錶 Pixel Watch 4 以及無線藍牙耳機 Pixel Buds 2a一次公開。對此，Google團隊指出，Pixel 系列手機是少見在台灣團隊打造的產品，現場也邀請研發團隊現身暢聊，本次推出頂規Pixel 10 Pro Fold來到68,900元，入門機種Pixel 10 128GB則為26,490元。產品即日起開始預購，除了Pixel 10 Pro Fold 10 月 9日上市外，其餘將在 8 月 28日正式上市。

▼Google Pixel 10系列在台灣搶先亮相。（圖／記者蘇晟彥攝）



時尚外觀與全新軟硬體升級

Pixel 10： Pixel 10 帶來升級的螢幕、揚聲器跟拍照體驗。全新的揚聲器讓追劇和聽音樂時，擁有更飽滿的低音效果。Pixel 10 也首次搭載三鏡頭系統，全新的 5 倍望遠鏡頭支援自動對焦，搭配由 AI 驅動的「超解析變焦」功能，可以達到 20 倍望遠效果，讓拍攝遠景更輕鬆，補充更多畫面細節。

Pixel 10 Pro 系列：6.3 吋的 Pixel 10 Pro 和 6.8 吋的 Pixel 10 Pro XL 透過許多硬體升級，帶來最旗艦的 Pixel 功能與體驗。像是 Super Actua 螢幕亮度提升到 3300 尼特，在大太陽下螢幕內容也能看得更清楚；加大的電池容量可以帶來 30 小時的續航，支援一天的使用需求；支援全新 Qi2 無線充電，其中 Pixel 10 Pro XL 更首度支援 25W Qi2.2 無線充電，在更短時間就能補充所需電力。

支援全新 Pixelsnap 技術：Pixel 10 系列採用了 PixelSnap 磁吸技術，內建 Qi2 無線充電功能，搭配全新推出的 Pixelsnap 磁吸配件，包含手機殼、充電器跟充電座，讓充電更加方便。

個人化視覺語言和七年軟體更新：全新的 Material 3 Expressive 設計語言將會首次在 Pixel 10 系列推出，提供更豐富的個人化選項、更活潑的設計跟流暢的操作動畫。另外，也提供長達七年的 Pixel Drop 功能更新、作業系統和安全性更新，讓手機可以長期使用，持續帶來最新、最好的體驗。

此外，Pixel 10共推出曜石黑、冰霜紫、靛藍色及香茅綠4色，價格從26,490元起；Pixel 10 Pro 推出 曜石黑、陶瓷米兩色，價格從33,490元起；Pixel 10 Pro XL 推出月岩黑、綠玉色兩色，價格從39,990元起；Pixel 10 Pro Fold 推出月岩黑一色，價格從56,990元起。

▼Pixel 10 Pro系列。



▼Pixel 10系列。



▼Pixel 10 Pro Fold。

至今最強大的 Tensor 自研晶片

Pixel 10 系列採用我們最新的 Tensor G5 自研晶片。這是自我們推出 Tensor 晶片以來，升級幅度最大的一代，透過強大效能提升，為 Pixel 使用者帶來更流暢快速的操作體驗，也提供更實用的 AI 功能。

不僅如此，Tensor G5 是由 GoogleDeepMind 共同設計開發，將會率先運行最新的 Gemini Nano 模型，讓更多生成式 AI 體驗能夠在手機裝置上運行，讓使用者可以更輕鬆處理生活大小事。

Pixel 的相機一直深受廣大的使用者喜愛。在 Pixel 10 系列上，繼續為使用者帶來優異拍照品質，也希望幫助每個使用人拍出更好的照片。全新的拍照功能「拍照指導」就運用 Gemini 模型，為使用者提供構圖、取景等拍照建議，就像隨身帶著一位攝影大師。無論是手機攝影的入門新手，或習慣透過手機捕捉生活片刻的攝影玩家，拍照指導

除了可以提供基礎攝影概念，也能進一步建議不同構圖靈感，幫助使用者透過全新的視角來捕捉生活中的片刻。

Pixel 的變焦功能也是另一個廣受使用者喜愛的功能。今年 Pro 系列將帶來專屬的全新功能「專業解析變焦」，即使在高達 100 倍變焦下，也能拍出清晰、令人驚艷的照片。這項功能不只是單純的放大裁切，而是透過 Tensor G5 晶片和全新的生成式影像模型，修復並增強影像細節。

這項功能是專為 Pixel 相機的影像處理流程打造，也是 Pixel 相機功能有史以來運行過最龐大的 AI 模型，透過 Tensor G5 晶片帶來的強大運算效能，讓生成式 AI 技術帶來令人驚艷的應用效果，為使用者帶來手機上最好的變焦品質。

▼這次很特別的靛紫色。

Google Pixel Space 快閃體驗空間限時回歸

為了讓更多台灣使用者可以實際體驗 Google Pixel 10 系列帶來的 AI 功能，我們將在台北市信義區香堤大道廣場打造 Google Pixel Space 快閃體驗空間，從 8 月 22 日（五）至 9 月 14 日（日）展出三週，讓台灣民眾進一步感受當 AI 技術與手機的完美整合下，可以為日常生活帶來的改變。

Google Pixel Space 快閃體驗空間詳細資訊

地點：台北信義區香堤大道廣場 (微風松高 H&M 前)

展出時間：8月 22 日（五）至 9 月 14 日（日）

每日開放時間：

週日至週四：13:00-21:00

週五、週六：14:00-22:00

▼Google Pixel 10系列產品在信義區香堤大道提供體驗。（圖／Google提供）



Pixel 10 系列價格表