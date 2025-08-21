　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭版「韓式緩衝區」？華府推安全走廊　歐洲考慮派兵駐守

▲▼南北韓情勢緊張，前線觀景台等觀光景區緊急關閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國、烏克蘭、歐洲考慮仿效南北韓邊境的模式，在烏克蘭邊境設置緩衝區。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國、歐洲、烏克蘭正推動在烏克蘭建立一條類似兩韓邊境的「緩衝區」，由國際與歐盟部隊駐守，並結合美國軍事、後勤及科技支援，以威懾俄羅斯入侵。此構想旨在提供烏克蘭實質安全保障，避免戰爭再次爆發，同時兼顧歐洲盟國軍事能力與俄羅斯的敏感神經，成為川普、澤倫斯基與歐洲領導人近期談判焦點。

根據法國網媒Worldcrunch，這項安全走廊構想已納入美歐高層會談討論，核心焦點是以國際駐軍確保俄烏邊界穩定，類似韓半島（朝鮮半島）超過70年的武裝停戰模式。英國與法國已表達願派兵前往烏克蘭西部，但專家指出，若無美國直接或間接支援，此安排將難以具備可信度。

由於烏克蘭非北約成員，無法享有《北約條約》第五條的自動防護，美方提出多邊協議，透過彈性結構提供等同保障，減少對克里姆林宮的挑釁性。華府將提供軍事與後勤支援，包括戰略運輸、部署於烏克蘭境外的戰機及防空系統，同時開放關鍵科技資源。

美國公司 Palantir 的數據分析與人工智慧系統則可整合衛星影像、無人機監控與情報報告，協助預測敵軍動向、優化補給鏈與即時部隊部署，也可能提供給歐洲部隊使用。

外交消息指出，若完全複製照抄南北韓模式，則需要在東歐建立數百公里的安全走廊，設置多國觀察哨與訂立交戰規則。然而，美國不打算設永久基地，而是希望採取混合模式，由歐洲部隊駐守地面，美國則提供技術支援。此方案可部分緩解俄羅斯對北約擴張的反對，也可減少地面人力需求。

不過，歐盟內部對此方案意見分歧。德國與義大利要求明確指揮鏈、任務範圍與時間表，避免無限期承諾。法國、英國與波羅的海國家則呼籲快速落實，強調缺乏可見威懾，協議可能脆弱。美國則採務實策略，提供有限直接承諾，但憑藉技術可大幅增強盟國效能。

美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）指出，保障將來自結合歐洲部隊、美國震懾及先進數位框架的多邊協議，而非北約或單一國家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
晶片關稅最高300%！　日經：台積電恐「付出更多」
快訊／港系券商掰了！　金管會同意解散
看3次中醫被收27萬！　台中衛生局開鍘
減稅減負擔！　卓榮泰宣布：明年「3種家庭」免繳綜所稅
「14片櫛瓜賣880元」獲必比登推薦　網揶揄：貴得有理？
「比基尼辣照」被梧桐妹出賣　賈靜雯傻眼：那麼小有啥好看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

日棕熊襲登山客　資深獵人曝「保命大法」：千萬別喊喂

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐「付出更多」　英特爾成贏家

俄大規模空襲！574無人機、40飛彈攻烏克蘭　波蘭戰機急升空

烏克蘭版「韓式緩衝區」？華府推安全走廊　歐洲考慮派兵駐守

普丁沒占領的土地也想要！　范斯：烏安全保障應由歐洲承擔

李在明即將訪日！承諾「不會推翻」慰安婦協議：日韓應避免對立

美對俄大讓步！　學者提3警訊：川普恐「繞過台灣」與北京談交易

20億戰機又沒了！「美F-18墜海」駕駛獲救　10個月摔6架

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【教得很好，下次別教了】男分享「閃得比雨快就不會淋濕！？」

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

日棕熊襲登山客　資深獵人曝「保命大法」：千萬別喊喂

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐「付出更多」　英特爾成贏家

俄大規模空襲！574無人機、40飛彈攻烏克蘭　波蘭戰機急升空

烏克蘭版「韓式緩衝區」？華府推安全走廊　歐洲考慮派兵駐守

普丁沒占領的土地也想要！　范斯：烏安全保障應由歐洲承擔

李在明即將訪日！承諾「不會推翻」慰安婦協議：日韓應避免對立

美對俄大讓步！　學者提3警訊：川普恐「繞過台灣」與北京談交易

20億戰機又沒了！「美F-18墜海」駕駛獲救　10個月摔6架

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

中信銀、統一集團發行Uniopen聯名卡　首年發卡量衝刺百萬張

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

揭政院媒宣費被砍7億卻補11億回來　王鴻薇：民進黨又在偷雞摸狗

台北市連老房子也貴「是贏在地段嗎」　網：什麼物件不是？

菊池雄星990K登大聯盟日本投手第5　改變配球繳HQS好投

正確補妝流程一次學會！面紙按壓＋棉花棒　從油膩臉變回精緻妝

吉娃娃打預防針「吉度冷靜」　獸醫偷虧：肉多不怕痛

行政院未編志願役加薪、警消退休金　民眾黨批：以政治鬥爭為樂

陳明順父子將畫畫當全民運動　渡假村開辦體驗營遊覽車絡繹不絕

【法院外揍人】美髮師痛毆5億高中生案夏朝源下場慘了

國際熱門新聞

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

繼承未定　泰王室透露公主昏迷病危

科技股拋售潮　美股多收跌

馬斯克部成立美國黨了　2028年他要押寶1人

史上最大炸毀8塔　英汰燃煤17秒爆破瘋傳

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

川普轟聯準會：理事庫克馬上下台！

29日人到柬埔寨當「話術師」遣返回國

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

美首例　兒童性侵慣犯「雙重閹割」換減刑

印度成功試射核飛彈　射程涵蓋中國

麥當勞CEO認了「賣太貴」　9月起套餐大降價

更多熱門

相關新聞

范斯：烏克蘭安全保障應由歐洲承擔

范斯：烏克蘭安全保障應由歐洲承擔

美國政府正試著促成俄烏達成和平協議之際，副總統范斯20日表示，歐洲國家必須承擔烏克蘭安全保證的大部分責任（lion's share），更稱「那是他們的大陸」。

普丁見川普當天就開殺　烏遭連轟5天釀31死

普丁見川普當天就開殺　烏遭連轟5天釀31死

金正恩愛的抱抱！「最高禮遇」款待作戰軍官

金正恩愛的抱抱！「最高禮遇」款待作戰軍官

隱藏10年被揭露！北韓「最新飛彈基地」曝

隱藏10年被揭露！北韓「最新飛彈基地」曝

俄無人機墜毀波蘭　距烏邊境僅百公里

俄無人機墜毀波蘭　距烏邊境僅百公里

關鍵字：

國際焦點國際軍武俄烏戰爭烏克蘭邊境兩韓軍事緩衝區

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面