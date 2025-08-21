烏克蘭版「韓式緩衝區」？華府推安全走廊　歐洲考慮派兵駐守

▲美國、烏克蘭、歐洲考慮仿效南北韓邊境的模式，在烏克蘭邊境設置緩衝區。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國、歐洲、烏克蘭正推動在烏克蘭建立一條類似兩韓邊境的「緩衝區」，由國際與歐盟部隊駐守，並結合美國軍事、後勤及科技支援，以威懾俄羅斯入侵。此構想旨在提供烏克蘭實質安全保障，避免戰爭再次爆發，同時兼顧歐洲盟國軍事能力與俄羅斯的敏感神經，成為川普、澤倫斯基與歐洲領導人近期談判焦點。

根據法國網媒Worldcrunch，這項安全走廊構想已納入美歐高層會談討論，核心焦點是以國際駐軍確保俄烏邊界穩定，類似韓半島（朝鮮半島）超過70年的武裝停戰模式。英國與法國已表達願派兵前往烏克蘭西部，但專家指出，若無美國直接或間接支援，此安排將難以具備可信度。

由於烏克蘭非北約成員，無法享有《北約條約》第五條的自動防護，美方提出多邊協議，透過彈性結構提供等同保障，減少對克里姆林宮的挑釁性。華府將提供軍事與後勤支援，包括戰略運輸、部署於烏克蘭境外的戰機及防空系統，同時開放關鍵科技資源。

美國公司 Palantir 的數據分析與人工智慧系統則可整合衛星影像、無人機監控與情報報告，協助預測敵軍動向、優化補給鏈與即時部隊部署，也可能提供給歐洲部隊使用。

外交消息指出，若完全複製照抄南北韓模式，則需要在東歐建立數百公里的安全走廊，設置多國觀察哨與訂立交戰規則。然而，美國不打算設永久基地，而是希望採取混合模式，由歐洲部隊駐守地面，美國則提供技術支援。此方案可部分緩解俄羅斯對北約擴張的反對，也可減少地面人力需求。

不過，歐盟內部對此方案意見分歧。德國與義大利要求明確指揮鏈、任務範圍與時間表，避免無限期承諾。法國、英國與波羅的海國家則呼籲快速落實，強調缺乏可見威懾，協議可能脆弱。美國則採務實策略，提供有限直接承諾，但憑藉技術可大幅增強盟國效能。

美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）指出，保障將來自結合歐洲部隊、美國震懾及先進數位框架的多邊協議，而非北約或單一國家。