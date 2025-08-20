　
公益 公益 互助 溫馨

「學不會的不只是功課還有生活」　邀你一起守護偏鄉孩子放學後的200分鐘

「學不會的不只是功課還有生活」 邀你一起守護偏鄉孩子放學後的200分鐘（圖／中華聖母社會福利慈善事業基金會提供）

▲偏鄉兒童課輔班的課輔老師帶的放學後的孩子，一起走回課輔班。

圖、文／中華聖母社會福利慈善事業基金會提供

你知道嗎？對某些孩子來說，放學後不是輕鬆的玩樂時光，而是經歷一連串沒人教過的「第一次」！第一次嘗試自己綁鞋帶、整理書包，學著把衣服摺整齊。對其他有人教的孩子來說，是再自然不過的生活能力，但嘉義鹿草、朴子等偏鄉地區的孩子而言，卻是得自己摸索的難題。

8歲的小齊（化名）剛到課輔班時，總是靜靜地坐著，低著頭捏著一小塊黏土。他鬆垮的衣領、破掉的襪子和失焦的眼神，藏不住孤單。媽媽為了生活清晨出門、夜晚才歸，沒有人陪他吃飯、沒人教他怎麼洗臉、洗澡，更別說怎麼摺好一件衣服。生活中那些看似理所當然的事，對小齊來說都是難題。

「學不會的不只是功課，還有生活。」天主教中華聖母基金會看見了這些微小卻真實的訊號，在嘉義鹿草、朴子等偏鄉地區設立的兒童課輔班，服務的孩子多來自經濟弱勢或單親、新住民家庭。根據服務統計，四成的孩子自我照顧能力不足，有的甚至不懂如何剪指甲、如何正確清潔身體。放學後的200分鐘，成了他們最需要被接住的時刻。

「學不會的不只是功課還有生活」 邀你一起守護偏鄉孩子放學後的200分鐘（圖／中華聖母社會福利慈善事業基金會提供）

▲偏鄉兒童課輔班社工關心孩子的日常，陪孩子經歷許多生活上的第一次。

「課輔班不是只有教功課，更是在教孩子如何照顧自己，如何好好長大。」天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示。基金會在偏鄉深耕11年來，至今已陪伴超過916位孩子，邀請您一起支持偏鄉兒童課輔計畫，讓更多像小齊一樣的孩子，在下課後的200分鐘裡，不再孤單，也能一步步學會好好生活。

支持【偏鄉兒童課輔班，放學後的200分鐘我們陪孩子一起長大】
https://lihi.cc/xQpgx
郵政劃撥：31561904
戶名：天主教中華聖母社會福利基金會
捐款專線：(05)277-8388分機3328、3322。

「學不會的不只是功課還有生活」　邀你一起守護偏鄉孩子放學後的200分鐘

「學不會的不只是功課還有生活」　邀你一起守護偏鄉孩子放學後的200分鐘

邀你一起守護偏鄉孩子放學後的200分鐘

校園重建不孤單！台積電慈善基金會協助台南6所偏鄉小校修繕

校園重建不孤單！台積電慈善基金會協助台南6所偏鄉小校修繕

丹娜絲颱風重創台南多所學校，校園修繕需求迫切，台積電慈善基金會積極展現企業社會責任，主動協助新生、松林、樹林、北勢、錦湖、竹門等6所偏遠地區小學進行校舍修繕。

揭弊不怕被秋後算帳！廉政署黃文貞雲林授課

揭弊不怕被秋後算帳！廉政署黃文貞雲林授課

走1k公里捐1千元！中山大EMBA徒步環台23天

走1k公里捐1千元！中山大EMBA徒步環台23天

低碳建築研討會啟動台灣永續轉型新階段

低碳建築研討會啟動台灣永續轉型新階段

阿凱助更生人迎接全新人生

阿凱助更生人迎接全新人生

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

