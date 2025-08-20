　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片：需要心理的休息

▲▼73萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片：需要心裡的休息。（圖／翻攝韓國女生Judy YouTube）

▲韓國女生Judy在YouTube累積74.5萬訂閱。（圖／翻攝韓國女生Judy YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

韓國女生Judy因事業繁忙，已經多年沒有好好休息。她近期在YouTube分享自己的沖繩4天3夜旅行，坦言這趟旅程對她來說格外珍貴。Judy透露，過去三年她都待在台灣經營3家公司，除了偶爾因拍攝回韓國外，幾乎沒出過國。距離上一次出國已經是3年前的越南行，長期累積的工作壓力，讓她覺得自己「真的需要心理的休息」。

Judy表示，她這次選擇沖繩，是因為地理位置接近台灣，加上當地街景與美食都讓她有「像在台灣」的錯覺。Judy說，走在沖繩街頭，時常聽到中文，彷彿回到熟悉的環境，甚至一度懷疑「我到底是在日本還是台灣？」只有偶爾聽到韓語時，才會意識到自己正在旅行。

期間，Judy坦言日文不流利，常常在日本生活時感到無助，很多時候只能用簡單日語溝通，讓她自嘲「像個笨蛋」。她說，在台灣可以自在與朋友對話，但在日本，連詢問方向或點餐都會猶豫，這種陌生感讓她很久沒有經歷過。

▲▼73萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片：需要心裡的休息。（圖／翻攝韓國女生Judy YouTube）

▲Judy表示，她需要心理上的休息。（圖／翻攝韓國女生Judy YouTube）

儘管人在度假，Judy仍難以完全放下工作。作為YouTuber，她必須持續關注頻道進度，每週要上傳多支影片，還得隨時聯絡助理確認影片縮圖製作。即使在飯店，也不斷查看手機、擔心公司大小事，像是員工健康、業務進度等，這些煩惱甚至出現在夢裡。她坦言，明明在旅行，卻像是「只有擔憂，沒有享受」。

Judy也分享，這支影片與以往不同，內容沒有明確主題，純粹記錄個人感受。她坦言旅遊影片可能不夠有趣，但希望觀眾能體諒，因為這是留給未來自己回味的紀錄。她甚至笑說「影片會越來越無聊」，還建議觀眾不妨去看其他YouTuber的頻道。

▲▼73萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片：需要心裡的休息。（圖／翻攝韓國女生Judy YouTube）

▲▼Judy在飯店游泳、放鬆。（圖／翻攝韓國女生Judy YouTube）

▲▼73萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片：需要心裡的休息。（圖／翻攝韓國女生Judy YouTube）

沖繩之旅中，Judy原本計劃去水族館，但因為吃太飽，加上不想人擠人，最後選擇回飯店游泳、放鬆。她享受在飯店泳池拍照、上傳IG。她認為，真正的旅行就是隨性，不需要強迫自己跑行程。美食方面，她在國際通發現一家讓她驚豔的餐廳，稱讚老闆親切、料理美味，甚至一待就是4、5個小時喝啤酒，徹底放鬆身心。

網友看完紛紛留言，「酒帝妳要休息哦，不要給自己太大的壓力」、「至少有好好休息兩天，第三天才打開攝影機記錄」、「這位美女，啊妳都已經決定要出門放鬆休息了，還拿著機器拍著影片，那還是等於沒休息啊～沒有獲得真正的放鬆」、「休息是為了喝更多的酒」、「身體在國外，心裡還想著工作，放鬆點，越自然越能找到自己拍攝方向」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

