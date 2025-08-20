高雄橋頭無預警停電！民眾慘困車庫罵翻天　台電說話了

▲▼高雄橋頭今日上午發生無預警停電。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市橋頭區今（20）日上午9時許傳出無預警停電，甲圍地區有多戶民宅突然無電可用，甚至還有民眾被困在車庫內，還有人煮飯、洗衣到一半無法繼續，造成相當大困擾，大罵台電「搞什麼飛機」，對此，台電表示，原定停電範圍為111戶，但因供電系統圖資標示有誤，造成橋頭區甲圍路6巷一帶計61戶用戶，未能事先接獲工作停電通知，造成用戶突如其來的不便，深表歉意。

民眾指出，甲圍地區甲南、甲北兩個里都傳出停電，經向現場台電施工人員詢問，員工表示要停電到下午3點，但民眾質疑既然是計畫性的施工停電，為何沒有提早通知？讓民眾提早準備因應，如果家中有病患需要醫療維生系統的，突然停電可能會鬧出人命的，怎可如此輕率？

對於無預警停電，台電高雄區處表示，本（20）日上午辦理配合用戶申請新設用電之高壓線路改接計畫性停電作業，原定停電範圍為橋頭區甲圍路近建北巷、豐田巷及新莊路近新生路一帶，共計111戶，相關通知亦已事前發布於台電官網並公告。

▲對於無預警停電，台電表示已搶修通電。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

惟本次作業中，因供電系統圖資標示有誤，造成橋頭區甲圍路6巷一帶計61戶用戶，未能事先接獲工作停電通知，造成用戶突如其來的不便，本處深表歉意。

目前現場高壓線路改接已大致完成，對於被遺漏通知的用戶，已列為優先送電對象，並已於今日上午10時20分完成送電。

台電高雄區處強調，對於此次通知疏漏已要求內部檢討改進，未來將加強計畫性停電作業流程及通知機制，避免類似情況再次發生。